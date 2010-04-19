Zino Davidoff ve puro felsefesi devam

“Puro sevgisi bir kültür ve muaşeret (savoir – vivre) işidir”.

Bunu söyleyen Zino Davidoff’tur.

Adından bir “hayat ustası” olarak söz ettirmeyi başarmış bir puro “büyükelçisidir” o.

Davidoff markası Cohiba’dan sonra, dünyanın en elit purolarından birisidir.

Kazandığı paranın çokluğu nedeniyle adı “dumanı altına çeviren adam”a çıkmış olan Zino Davidoff’un 1994 yılında sona eren hayatının yegane gayesi, hayatını “doğru yaşamış olarak nihayete erdirmek” ve soyadını taşıyan puro markasına dünya çapında bir prestij kazandırmaktı.

Her iki amacına da ziyadesiyle ulaşmış bir mültecidir o.

İnsanın bir puro için hiç olmazsa huzurlu 60 dakikasını ayırması gerektiğini, aksi takdirde bir Habanos’un tadına varılamayacağını söylüyordu.

Puro tiryakisi, içinde sulh olmuş ve kendisiyle vakit geçirmeyi becerebilen insandır.

Bu unvana en yakışan isimse Zino Davidoff’tur.

Puro felsefesi hiçbir zaman 1994 yılında yaşama veda eden Zino Davidoff’un şu sözleriyle olduğu kadar ifadesini bulmadı:

“Puro tolerans demektir, iddiasızlık demektir ve perde arkasındaki mutluluktur. Aşırılığa ve hırsa izin vermez. Puro aynı zamanda yeryüzü nimetlerinin gelip geçici olduğunu da gösterdiği için kişiyi alçakgönüllü kılar. Puro içen adam, bir anlık mutluluğun insan ömründe ne denli büyük değer taşıdığının farkındadır. Büyük hırs ve düşlerin bir puro dumanı gibi uçup gittiğini bilir. Mutluluk peşindedir ama belki mutluluk diye bir şey yoktur, onu da göze alır...".

Ne diyelim!

Sözün bittiği yer.



