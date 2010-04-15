Zino Davidoff ve biraz puro felsefesi

Puro dünyasında haz, ince zevk ve adabı muaşeret denilince akla Zino Davidoff gelir.

Ondan “puroyu statü sembolü haline getiren tütün imparatoru” diye söz edilir.

Davidoff bir tarz ve merasim insanıydı.

Yahudi kökenli bir tütün tüccarının oğlu olarak 1906 yılında Kiev’de doğdu. Yaşamın her anını hissederek, tatını çıkararak ve dolu dolu yaşamayı iman edinmiş, tam ve kamil bir gustoydu. Yaşam denen o iki nefeslik vadeye emrivakiyle musallat olan en çetin açmazlar ve en kasvetli çıkmazlardan, hep bu amentü sayesinde yıpranmadan azade oldu.

Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi milletten, hangi dinden olursa olsun başarının altyapısında ne varsa, Davidoff hikayesinin arkasında da o vardır. Korkmadan, kaytarmadan, yılmadan istikbal inşa eden mültecinin kök salma ve babasını geçme arzusudur o.

Boruchin’ler gibi Davidoff ailesi de bir eski Rusya göçmenidir.

Baba Henri Davidoff, Ukrayna’da tütün, sigara, pipo ve puro ticaretiyle uğraşırdı. Asıl işi ise Türk tütününden yapılma harmanlarla kendi dükkanında elle sigara sarmaktı. Hangi tütün iyidir, tütün nasıl sarılır, hangi tütünü hangisiyle harmanlarsanız nasıl bir tat verir, baba Davidoff’un uzmanlık alanıydı.

Bir tütün duayeni olan Henri Davidoff, ailesiyle birlikte 1911 yılında, Yahudilere yönelik planlı katliamlardan kurtulmak için ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Önce amaçsızca ülkesi Ukrayna dışına çıktı. Çaresiz, umutsuz ve üzgündü. Kısa süren bir kararsızlıktan sonra, arkalarında kocaman bir geçmişi bırakarak İsviçre’ye iltica etti. Aynı yıl baba Davidoff Cenevre’ nin adıyla meşhur filozoflar bulvarında (Boulevard des Philosophes) bir tütün dükkanı açtı (tobacco shop). Kısa sürede bu dükkan dönemin Rus Çarı’na düşman sürgünlerin uğrak noktası oldu. Kaderin garip tecellisi ki, ilk müşterilerinden birisi, Zino’nun da hiçbir zaman aklından çıkmayan ince yüzlü, pırlanta bakışlı ve yüksek sesle Rus sigarası isteyen ve babası Henry’nin de parasını istemeye cesaret edemediği Vladimir Ilyich Ulyanov oldu.

Bu zat, 1917 yılında Zürih’ten özel bir trenle memleketine dönen ve aynı yıl yapılacak olan Bolşevik devriminin efsanevi lideri Lenin’ di.



