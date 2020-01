Yatırımları teşvik için Obama ne önlemler aldı?

Kronik dış ticaret açığını azaltmak Obama hükümetinin en öncelikli gündem maddelerinden.

Öyle sanıyorum ki, Obama, sadece kartların yeniden dağıtılmasını sağlayarak aynı oyunu oynayan diğer başkanlardan farkını bu konuda göstermek isteyecek; başkanlık seçimlerinde ABD’nin soğuk savaş döneminin ürünü olan bu çok önemli ve yapısal sorunun çözümüne vurgu yapacak.

Muhtemelen de ana teması şu olacak: “Ben kartları yeniden dağıtmayacağım. Oyunu değiştiriyorum. ABD’yi imalat sanayiinde yeniden dünyanın lideri yapacağım.”

Neden mi?

Bu sorunun cevabını esasen “Neden Çin?” yazımızda vermiştik. Tekrar olacak, ama özetleyelim:

“Çin 10 yıl önce dünyanın 7. büyük ekonomisiydi, şimdi 2. büyük ekonomisi. Sanayi Devrimi'nden itibaren 1890 yılına kadar dünya sanayi üretiminde İngiltere lider ülkeydi. 1890 yılında liderlik ABD’ye geçti. 2010 yılında dünyada 8,6 trilyon USD’lik sanayi üretimi oldu. Dünya hasılasının yaklaşık yüzde 15’i sanayi üretiminden geldi. ABD 1,7 trilyon USD’lik, Çin 1,6 trilyon USD’lik sanayi üretimi yaptı. ABD 2010 yılında halen dünya lideri; yani 110 yıldır dünyanın en fazla sanayi üretimi yapan ülkesi.”

Sıkı durun:



“2011 yılında Çin 1.87 trilyon USD ile ABD’nin 111 yıllık liderliğine son verecek.”



İşte nedeni bu!

Obama dünya imalat sanayi üretiminde liderliği Çin’e kaptırdığı bir yılda seçime girecek!

Bunu önümüzdeki aylarda ABD ve Çin GSYİH istatistikleri yayımlandığında anlayacağız.



Peki, neden soğuk savaş döneminin ürünü?



Yegâne rezerv para sahibi ABD’nin Doğu Bloku ile diğer sosyalist ülkelerin çevresindeki ülkelere bazı işlerini “outsource” etmesi, bu ülkelerden ithalat yapmak suretiyle zenginleşmelerine hizmet etmesi, dünya para talebini karşılamak üzere sürekli likidite sağlar pozisyonda olması ve bu nedenle sürekli dış ticaret açığı vermek zorunda kalması hep soğuk savaş döneminin gerekleriydi. Bu yolla ABD, hem dünya kapitalist sistemini kendine bağımlı hale getirmekte, hem de Sovyet tehdidine karşı “soğuk savaş” döneminde inşa edilmiş ve gayet iyi kullanılmış bir tür “hedge” stratejisi uygulamaktaydı. Amacı da, Sovyet tehdidine karşı kapitalizmin bekasını sağlamaktı. Tıpkı Avrupa Birliği projesi gibi!

Artık ortada bu çeşit bir tehdit kalmadı. Dolayısıyla küresel burjuvazinin demokrasi havariliği taslamasına da ihtiyaç yok, kapitalizmin “hedge” stratejisine de.

Süreç, yeni bir oyuna geçişin zorlukları ve sancıları nedeniyle zaman alacak gibi. Çünkü halen en zengin ve en kıdemli oyun kurucu krizde ve eski rolünü istemiyor. Dahası, daha önce defalarca yazdığımız gibi, artık ben de size mal satacağım, diyor! Çünkü sanayi üretiminde liderlik elden gidiyor.

Küreselleşme, G20, yeni dünya düzeni, AB üyeliği, yeni sanayileşme stratejisi vs. konularda ahkâm kesenlerin (ben dahil) bu meseleyi doğru okuması ve algılaması gerekiyor.

Gelelim yazımızın başlığına:

Bu linkte “Administration Support For Insourcing and Increasing Investment in the United States” başlıklı bir belge var. Belgede ABD’yi tekrar dünya lideri yapmaya yönelik olarak Obama hükümeti tarafından alınan ve alınmış olan teşvik tedbirleri sıralanmış. Özetle bu tedbirler;

. İş dünyasının daha fazla istihdam sağlamak üzere büyümesini,

. Küresel piyasalara daha fazla girmek isteyen ABD’li şirketlerin önünün açmayı ve rakiplerine karşı dezavantajlarının azaltmayı,



. Büyümek ve genişlemek isteyen şirketlere finansal ve teknik destek sağlamayı,

. Amerikalı işçilerin dünyanın en eğitimli ve en donanımlı işçileri olmasını,

.ABD’de üretilen mallara olan talebi artırmak ve içeride iş ortamının iyileşmesine katkıda bulunmak üzere alt yapı yatırımlarına hız vermeyi,

hedefliyor.

Durum bu.

