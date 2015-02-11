Türkiye 2050 yılında dâhi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasında olamayacak!

AKP hükümetinin 63 maddelik “2023 Hedefleri”ne göre Türkiye 2023 yılında dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasında yer alacak!

PriceWaterhouseCoopers tarafından hazırlanan “2050’de Dünya” (The World in 2050) raporuna göre, satınalma gücü paritesine göre yapılan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sıralamasında Türkiye, 2.7 trilyon dolar GSYH ile 2030 yılında dünyanın en büyük 14’üncü ekonomisi olacak ve bu yerini 2050 yılına kadar koruyacak.

2050 yılında Türkiye’nin GSYH’sının 5.1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Raporda yeralan aşağıdaki tablo dünya ekonomisinin yüzde 84’üne tekabül eden en büyük 32 ekonomiyi 2014, 2030 ve 2050 yılları itibariyle tahmini GSYH’ları bakımından sıralıyor:

Tablo bize şunu söylüyor: Önümüzdeki 35 yıllık süreçte küresel ekonomik güç “gelişmiş Kuzey Amerika ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya’dan” “yükselen piyasa ekonomisi ülkelerine” doğru kayıyor.

Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre Hindistan 2014 yılında yüzde 7.5 büyüdü. Birçok ekonomiste göre Hindistan yükselen piyasa ekonomilerinin parlayan ışığı. Halen dünyanın en büyük 3’üncü ekonomisi olan Hindistan’ın 2050 yılında Çin’den sonra dünyanın en büyük 2’nci ekonomisi olması bekleniyor.

Yükselen piyasa ekonomisi ülkelerinden Endonezye, Brezilya ve Meksika’nın 2030 yılına kadar Birleşik Krallık ve Fransa’dan daha büyük olacağı tahmin ediliyor.

Endonezya’nın 2050 yılına kadar dünyanın en büyük 4’üncü ekonomisi olması bekleniyor.

Bu arada ilk 10 büyük ekonomi arasında yer alan Birleşik Krallık’ın 2050 yılında 11’inci sırasya ineceği tahmin ediliyor.

“2050’de Dünya” raporuna göre dünya ekonomisinin 2014 – 2050 yılları arasında ortalama yüzde 3 civarında büyümesi ve 2050 yılında şimdiki değerinin 3 katına çıkması bekleniyor.

2014 – 2050 yılları arasında Vietnam, Nijerya, Malezya ve Filipinler’in yüzde 4’ün üzerinde büyüyeceği ve üst sıralara doğru çıkacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre Japonya 32 ülkenin en yavaş büyüyen ülkesi olacak ve 2050 yılında 4’ncü sıradan 7’inciliğe düşecek.

"2050’de Dünya" raporu, satınalma gücü paritesine göre küresel hasıla içindeki ülke paylarının nasıl değişeceğine dair bir projeksiyonda da bulunmuş. Buna göre, ABD’nin küresel hasıla içindeki payı yüzde 16.3’ten 2050 yılında yüzde 13’e inecek. Hindistan’ın payı ise yüzde 7’den neredeyse iki katına çıkarak ABD’nin payıyla başabaş hale gelecek.