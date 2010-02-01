Rusya’da bir liderlik krizi var!

Başbakanımızın katılmamasıyla muhtemelen bağlantısı yok, ama Davos bu yıl pek sönük geçiyor. Haberlerine bakınca Rusya’yı temsilen de bu yıl Davos’a pek katılan olmamış.

Rus iş dünyası da Putin’den korkuyor

Katılımcıların, Rusya ekonomisi ve Putin yönetimi hakkında yaptıkları konuşmalar ilginç bir gelişmenin habercisi.

Rus katılımcılar Türkiye’den çok başarılı gözüken Putin yönetimini vizyonsuzlukla suçluyor.

Röportajlarda genellikle isim verilmemiş. Nedenine ilişkin yazılanlar Rus iş aleminde çok ciddi bir Putin korkusu olduğuna işaret. Anlayacağınız korku sadece bizimkiler mahsus değil.

Önce liberaldi, sonra müdahaleci oldu



Putin, 2000 – 2008 yılları arasında Rusya’yı devlet başkanı olarak yönetti. 2008 sonrasında, yetkilerini artırarak kendisi başbakan, Medvedev de devlet başkanı oldu. Yani, halen Rusya’yı kendisi yönetiyor.

Putin, devlet başkanlığı döneminde çok ciddi bir liberal program başlatmıştı. 1999 krizinden çıkışın başlangıç yıllarında büyük özelleştirmeler yapıyor, daha liberal ve özgürlükçü bir söylem kullanıyordu. Ancak daha sonra keskin bir “U dönüşü” yaptı.

Konjonktür olarak bu “U dönüşü” özellikle petrol ve doğalgaz dahil olmak üzere tüm emtia fiyatlarının hızla yükselmeye ve yeni yeni Rus zenginlerinin türemeye başladığı bir döneme tekabül ediyor.

Putin, bu zenginlerin (burjuvazi diyelim) çok kısa sürede sahip oldukları zenginlik ve kudretten; hiç vergi ödememelerinden, servetlerini yurtdışına aktarmalarından, sahip oldukları medya aracılığıyla kullandıkları siyasi söylemden ve uluslararası güç odaklarıyla olan “doğal” ilişkilerinden rahatsız oldu.

Sonrası malum: YUKOS ve aşırı dayatmacı – otoriter bir yönetim anlayışı.

Konjonktürel bir başarı öyküsüydü

İlginçtir ki konjonktürel olarak oluşan likidite bolluğu, yapılan özelleştirmelerle dolan devlet hazinesi ve artan emtia fiyatlarıyla gelen refah ve büyüme, Putin’in de hanesine çok büyük harflerle bir yönetim başarısı olarak yazıldı.

Sonra küresel kriz oldu ve emtia fiyatları hızla düşmeye başladı. O nedenle şimdi herkes şaşkın; gayet iyi gidiyorduk, bize ne oldu böyle diye?..

2009’da her şey tepe taklak oldu

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi Rusya, 2009 yılında yaklaşık yüzde 8.5 küçülecek. Putin, 2010 yılında halkına eski refah dönemine dönüleceği sözünü verdi.

Son iki haftadır dolar cinsinden fiyatlanan, petrol başta olmak üzere tüm emtia fiyatlarında yön aşağıya doğru. Çünkü dolar, hemen hemen tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. O nedenle Rus iş aleminin gözünden Davos’a yansıyan Putin yönetimi; politikalarında ve yönetim anlayışında (liberalleşme yönünde) çok ciddi değişiklikler yapmazsa başarısızlığı mahkûm!

Söylenenler çok ilginç:

"Vizyonsuz bir liderlik ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir devlet."

"Rusya’nın modernizasyonu için açık bir vizyon yok. Şirket yöneticileri mevcut durumu muhafaza etmeyi başarı olarak görüyor. İlerleme, daha iyiye doğru bir gidişat maalesef yok; çünkü ülkenin nereye doğru gittiği belli değil.

Ekonominin yüzde 60’ını devlet kontrol ediyor. Şirket yöneticileri devletten aşırı korkuyor. İş dünyasının gözünden devlet, kabadayı bir zorba olarak görülüyor. Bunun en büyük nedeni YUKOS’un başına gelenler.”

Biliyorsunuz YUKOS’un tüm malvarlığı devletleştirilmiş, sahibi ve CEO’su Mikhail Khodorkovsky vergi kaçırdığı gerekçesiyle 27 milyar dolar tutarında bir cezayla birlikte 2003 yılının Ekim ayında hapse atılmıştı. Bu olay Rusya’da halen iş aleminin en korkulu rüyası…

O nedenle yerinde sayan bir ekonomi.

“Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir devlet!

İşte Rusya’da en büyük belirsizlik kaynağı bu. O nedenle iş aleminde herkes aşırı muhafazakâr bir strateji izliyor ve büyümek yerine mevcudu korumaya öncelik veriyor.

Bunu daha önce de yazmıştık: “Rusya ekonomisi petrol ve doğalgaz ihracatına aşırı bağımlı.” Ve Başkan Medvedev bundan çok rahatsız. Modernizasyonu bu nedenle istiyor. Ama modernizasyonun anlamı ve içeriği hakkında bir mutabakat yok.”

Sonuç?

Görünen o ki, “Rusya’da bir liderlik krizi var” ve yakın bir gelecekte yeni bir özelleştirme dönemi başlayacak.

