Piyasaları aniden kırmızıya çeviren üç gelişme!

Birinci gelişme: Grexit korkusu

Yunanistan ve kreditörleri arasında üç aydır devam eden müzakerelerden sonuç çıkmadı. IMF, kendisine olan borcunu ödemek için SDR rezervini kullanan Yunanistan için hazırlanacak bir kurtarma programının parçası olmak istemediğini açıkça söyledi.

İki taraf da mayıs sonuna kadar bir anlaşmaya varılmasının şart olduğunu söylüyor. 5 Haziran’da Yunanistan’ın IMF borç ödemesi var. Yunanistan kreditörlerle anlaşamazsa IMF’ye olan borcunu ödeyemeyecek. Bu bilgi, 14 Mayıs tarihli bir IMF notuna referansla İngiliz TV kanalı Channel 4 aracılığıyla basına sızdırıldı. Hatta aynı nota referansla Grexit’in tarihi için 5 Haziran telaffuz edilmeye başlandı.

Çipras (Tsipras), geçen hafta yaptığı bir konuşmada “Yunan halkı şundan emin olsun ki, zaman baskısı nedeniyle geri adım atmayacağız” dedi.

AB liderleri 21–22 Mayıs günlerinde Riga’da toplanıyor. Çipras bu toplantıda son kozunu oynayacak. Ona destek amacıyla Syriza Genel Sekreterliği ve Merkez Komitesi “Kreditörlerle ilişkiyi şimdi kes” başlıklı bir toplantı duyurusu yaptı. Toplantı tarih ve saati: 19 Mayıs saat 19:00.

Duyuruda yapılan tespitler ilginç. Mealen özetleyelim:

Karar vakti geldi. Kredi kuruluşları, hükümeti neoliberal içerikli bir mutabakat zaptını imzalamaya zorluyor. Neoliberal bir kemer sıkma programının başarısızlığı ispatlandı. Hükümet, Syriza ve geniş halk yığınları için artık karar anı. Ya koşulları giderek kötüleşen böyle bir kemer sıkma anlaşmasını imzalayacağız ya da kreditörlerle ilişkiyi keseceğiz. Syriza bir kemer sıkma partisine dönüşemez. Ne de hükümet böyle bir mutabakatı uygulamaya koyabilir. Tek çıkış yolu kreditörlerle ilişkiyi kesmek.

Evet bu toplantıda “borçların ödenmesini durdurmak, sermaye çıkışını kıstlayıcı önlemler almak, bankalar üzerinde devletin kontrolünü sağlamak, sermayenin ve zenginlerin vergilendirilmesini sağlamak ve Avrupa Para Birliği’nden çıkmak”, gündemdeki konu başlıkları arasında.

İkinci gelişme: Ukrayna’da moratoryum süreci

Reuters’e düşen bir habere göre, Ukrayna’da Savunma Bakanlığı dahil 10 harcamacı kuruluşun savunma harcamalarında kullanılmak üzere ek ödenek talep etmesi üzerine hükümet, parlamentoya moratoryuma imkan veren bir kararname taslağı sundu. Parlamento bu kararnameyi onaylarsa Ukrayna dış borçlarını ve devlet destekli kredilerin ödenmesini askıya alabilecek. Kararname iç borçları kapsamıyor.

Ukrayna devletinin Kasım 2016 tarihli tahvilinin 33 milyon dolarlık faiz ödemesinin vadesi 21 Mayıs.

Üçüncü gelişme: ABD’den gelen iyi veri

Nisan ayında ABD’de konut satışları bir önceki aya göre yüzde 20 arttı! ABD’de son iki ayın konut satışları verisi kötü gelmişti. Nisan verisi 2007 yılının Kasım ayından bu yanaki en iyi konut satışları verisi oldu. Ayrıca inşaat izinlerinde de ciddi bir artış var. Bu artışın en önemli nedeni keresete fiyatlarının düşmesi. Malum ABD’de konut inşaatı bizdeki gibi kerpiç, tuğla ya da dökme betonla değil, daha çok keresteden yapılıyor.

İşte bu üç gelişme ABD dolarının hemen hemen tüm para birimlerine karşı değer kazanmasına neden oldu.

Aşağıdaki dört şekil meraklısı için: