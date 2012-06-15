Merkel: Mali Birlik olmadan avroya geçmek hataydı

Bu Pazar (17 Haziran) günü Yunanistan’da seçim var. Fransa’da 10 Haziran’da başlayan parlamento seçimleri de aynı gün sona erecek.

18-19 Haziran tarihlerinde G-20 toplantısı var. Toplantı, Meksika’da yapılacak.

Merkel, G-20 toplantısı öncesinde dün (14 Haziran) Alman parlamentosuna seslendi. Söyledikleri, gelecek haftadan itibaren yaşanacaklara dair önemli ipuçları taşıyor. Dün saat 11:57’deNoahBarkinveAnnikaBreidthardtimzalı“Europe mustriseto "Herculean" integrationtask - Merkel” başlığıyla düşen haberden özetleyelim:

Avrupa Para Bölgesi’nde yaşanan krizin çabuk çözümü yok.

Mali birlik, biliyoruz ki çok çetin bir görev, ama kaçınılmaz.

Ortak tahvil ihracı ve Avrupa genelinde bankalar için bir mevduat garantisi gibi “mucize çözümlere” karşıyız.

Bu tür çözümler Anayasamıza aykırı.(Bakınız: “Merkel, ortak tahvil ihracına neden evet diyemez?” başlıklı yazımız.)

Piyasalar için politika yapmıyoruz. Politikayı, ülkemiz insanlarının geleceği için yapıyoruz.

Almanya güçlüdür. Almanya,Avrupa’nın ekonomik motoru ve Avrupa istikrarının güven kaynağıdır. Almanya gücünü ortaya koyuyor. Ancak, Almanya’nın gücünün de bir sınır var.

Meksika toplantısında diğer konular ne kadar önemli olursa olsun, Avrupa borç krizinin yanında ikinci planda kalacak. Bu nedenle tüm gözler üzerimizde olacak. Çünkü Avrupa’nın en büyük ekonomisi, en büyük ihracatçısıyız.

Geçen yıllar şunu göstermiştir ki, 13 yıl önce daha sıkı siyasi entegrasyon ihtiyacıyla ilgili kaygı duymaksızın, parasal birlik ve avronun yaratılmasıyla ilgili kararlı adımlarda ısrar ederek, Avrupahata yaptı.

(…)

Evet, mesele bu kadar anlaşılır bir hal aldı. Merkel,bu hatayı düzeltmemiz lazım, diyor.

O nedenle, 18-19 Haziran tarihli G-20 zirvesinden ve 28-29 Haziran tarihli AB liderler zirvesinden, büyümeyle ilgili kararlı adımlar atılacağı beklentisinde olan küresel fon yöneticileri, sürprizlere hazır olmalı.

Yunanistan seçimlerinden piyasa beklentilerine uygun bir sonuç çıksa da küçük yatırımcılar, G20 zirvesiyle estirilecekmuhtemel geçici olumlu havayı okurken, Merkel’in yukarıdaki sözlerini akıllarından çıkarmamalı. Hem de Fed ’den gelecek olası bir Q3 haberine rağmen.

Not: Bugün açıklanan verilere göre 2012 yılı ilk çeyreği itibariyle Yunanistan’da işsizlik oranı %22,6’ye çıkarak, veri setinin yayımlanmaya başladığı 1998 yılından bu yana görülen en yüksek düzeyine ulaştı. 2011 yılının ilk yarısında işsizlik oranı %15,9’du. Bu Not da, 17 Haziran Pazar günü Yunanistan seçimleri sonucunda;iyimser bir tahminle, kurtarma paketine evet diyenolası bir hükümet seçeneğinden medet umanlar içindi.