Londra'dan dünya ekonomisine bakış

130 yıl önce kurulmuş olan Londra Metal Borsası’nda (LME), ana metallere dayalı (alüminyum, bakır, çinko, kalay, nikel ve kurşun) vadeli işlem sözleşmeleri işlem görür.

LME yılda bir kez Ekim ayında, yaklaşık bir hafta süreyle bir organizasyon gerçekleştirir.

Bu organizasyon geniş katılımlı bir bir seminer ile başlar ve çok büyük bir akşam resepsiyonuyla biter.

Puro ile hiçbir ilgisi yok ama, bu resepsiyona, insanı sigara ve puro dumanının kötü kokusundan korumak üzere icat edilmiş olan “smoking” ile katılmak gerekir.

Bu yılki resepsiyon 13 Ekim Salı günü yapıldı.

Yaklaşık 1400 kişinin katıldığı bu resepsyon; servisin hiç aksamadığı, dünyanın muhtemelen en kalabalık akşam yemeğiyle sona erdi.

LME organizasyonu vesilesiyle bulunduğumuz Londra’da bir dizi bankacı, metal üretimi veya tüketimiyle doğrudan ilişkisi olan profesyonelle sohbet etme imkânımız oldu.

Gözlemlerimizi T24 okuyucusu da bilsin istedik.

Umut gelişmekte olan ekonomilerde

1. Yakın bir gelecekte reel sektör kaynaklı ciddi bir talep artışı için iyimser bir hava yok. Herkes, başta Çin olmak üzere, gelişmekte olan ülkelere güveniyor.

2. 2010 yılının 3. çeyreğine kadar dünya ekonomisini kriz batağından gelişmekte olan ülkelerin çıkaracağına; ABD ve Avrupa’nın bu tarihten sonra toparlanacağına inanılıyor.

3. Finansal enstürmanlara yönelik mevcut talep artışının kaynağı olarak likidite bolluğu gösteriliyor.

4. Gelişmiş olan ülkeler dahil birçok ülkede devletler bütçe açığı veriyor ve daha çok borçlanıyor.

5. Fed’in faizleri düşük tutması nedeniyle bütçe açıklarında çok ciddi artışlar olmasına rağmen faiz oranları artmıyor. Bunun sürdürülemez olduğunu herkes kabul ediyor.

6. Faiz indirimleri nedeniyle devletler kendi bankalarını sübvanse ediyor. Şirketler zarar ediyor, ama sübvanse edilen müspet banka bilançoları nedeniyle borsa endeksleri hızla artıyor.

7. Aynı durumun metal borsaları için de geçerli olduğu söyleniyor. Metal fiyatları kriz nedeniyle indikleri dip seviyelerden reel sektörde ciddi bir talep artışı olmamasına rağmen artıyor. Satın alacak birşey bulamayan büyük fonların metal alımı yaptıklarından söz ediliyor.

8. 2010’un 2. çeyreğine kadar ABD’nin faiz artırımı yapmayacağı ve bu nedenle olumlu havanın bir müddet daha devam edeceği tahmin ediliyor.

9. Devletlerin mali teşvikleri kesmesi halinde ne olacağı büyük bir belirsizlik kaynağı olarak konuşuluyor.

10. Önümüzdeki dönem konut talebinde ciddi bir artış beklenmiyor.

11. Fed’in faiz oranlarını artırmaya başlayacağını ima etmeye başlaması üzerine Dolar/Euro paritesinde düşüş döneminin başlayacağı ve 2010 yılında paritenin 1.35’e ineceği tahmin ediliyor.

Not: Geçen haftaki yazımızda bulabilirsek kapalı bir mekân puromuzu Londra’da tüttüreceğimizden bahsetmiştik. Maalesef Zino’larımızı Oxford Caddesi'nde tüttürmek zorunda kaldık. Elbette oturarak ve güzel biralar eşliğinde...