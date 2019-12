Hukuk Devleti, İnsan Haysiyeti, Masumiyet Karinesi, Etik

Kimi zaman gündemimize düşen olayları değerlendirirken pusulalara ihtiyaç duyarız. Bize böye durumlarda hukuk ve etik yol gösterir.

Aşağıdaki tanım Anayasa Mahkemesi’nin 4.2.2010 gün ve 2010/33 sayılı kararından:



“... Hukuk Devleti,

1. Bütün işlem ve eylemleri hukuka uygun,

2. Her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdürmekle kendini yükümlü sayan,

3. Hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan,

4. Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan,

5. İnsan haklarına dayanan,

6. Bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren,

7. Yargı denetimine açık,

8. Yasaların üstünde, yasa koyucunun da uymak zorunda olduğu Anayasa’nın ve temel hukuk ilkelerinin bulunduğu bilincinde olan devlettir.



İnsan haysiyeti

Aynı karardan:

“Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında “…Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” denilerek, bireyin başkalarının ya da kendisinin gözünde küçük düşüren, insan haysiyetiyle bağdaşmayan veya onur kırıcı ceza ya da muameleye tabi tutulamayacağı öngörülmüş ve Anayasa Mahkemesi kararlarında, insan haysiyeti kavramı da insanın hangi durum ve şartlar altında bulunursa bulunsun sırf insan oluşunun kazandırdığı değerin tanınması ve sayılması olarak ifade edilmiştir.”



Masumiyet Karinesi

Aynı karardan:

Suç ve cezalara ilişkin esasların yer aldığı Anayasa’nın 38. maddesinin dördüncü fıkrasında “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” denilerek masumiyet karinesi kabul edilmiştir.



Etik



Aynı karardan:

“Etik, ahlâkın temellerini inceleyen felsefe dalı ya da bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlâk ilkelerinin tümüne denir. Suç, hukuk düzeni tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. Suç oluşturan bir davranış etik de değildir. Ancak etik olmayan her davranış her zaman suç niteliği taşımaz.”