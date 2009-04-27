Harmanlama sadece sanat mıdır?

Tütün yetiştirmede üç yöntem vardır. Bu yöntemlere göre yetişen tütünün fidanlarından koparılan yaprakların bir araya gelmesiyle puro oluşur.

Tapado para capas naturales: Bu yöntemde fidanlar tülbent altında yetişir. Bu sayede yapraklar güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmazlar, haşarattan korunurlar ve rüzgar nedeniyle hasar görmezler. Dış sargılıklar bu yöntemle yetiştirilir.

Tabaco del sol ensarto: Bu yöntemde fidanlar güneş altında büyür. Daha fazla fotosentez nedeniyle yapraklarda puroya tadını veren besin değeri artar. İç sargılık ve iç dolguda kullanılacak yapraklar bu yöntemle yetiştirilir.

Tabaco rubio: Bazı markalarda rengi oldukça belirgin bir şekilde sarı tütün kullanılır. Bu tütün yapay olarak kurutulmuş tütündür. Yapay yollarla ısıtılarak kurutulan tütüne tabaco rubio denir.

Harmanlama, önceden istenilen özelliklere sahip bir puro üretmek için, seçilmiş değişik tütün yapraklarının belli miktarlarda bir araya getirilmesi işidir.

Tütün yaprakları seçilirken, toprağın yapısı, işlenmesi, çevre ve iklim koşulları, sulama sistemi, yaprakların büyümesi sırasında dikkat edilecek özel hususlar, hasat zamanları, kurutma ve fermantasyon teknikleri ve sonrasında uygulanması gereken teknikler bakımından sonsuz sayıda seçenek arasından, bir set üzerinde karar kılınması gerekir.

Bu tercih seti, puroya belli bir renk, şekil, görünüm, tat, koku ve ağırlık vermek üzere yapılır.

Bu tercihi yapan harmanlama ustası, dış sargılık, iç sargılık ve iç dolguyu oluşturan yaprakların genetik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır.

Elbette bunun için sayısız deney ve tecrübe gerekir.

Değişik özelliklere sahip ve değişik miktarlarda yaprak kombinasyonları arasında yapılan sayısız deneme sonrasından ortaya çıkan bu reçete sayesinde yeni bir puro hayat bulur.

Reçete ticari sırdır. Bu sırrı puroyu saranlar dahi bilmez.

O nedenle harmanlama işi hem bilim, hem de sanattır.

