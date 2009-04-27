T24 LogoT24 Logo

Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

27 Nisan 2009

Harmanlama sadece sanat mıdır?

Tütün yetiştirmede üç yöntem vardır.

Tütün yetiştirmede üç yöntem vardır. Bu yöntemlere göre yetişen tütünün fidanlarından koparılan yaprakların bir araya gelmesiyle puro oluşur.
Tapado para capas naturales: Bu yöntemde fidanlar tülbent altında yetişir. Bu sayede yapraklar güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmazlar, haşarattan korunurlar ve rüzgar nedeniyle hasar görmezler. Dış sargılıklar bu yöntemle yetiştirilir.
Tabaco del sol ensarto: Bu yöntemde fidanlar güneş altında büyür. Daha fazla fotosentez nedeniyle yapraklarda puroya tadını veren besin değeri artar. İç sargılık ve iç dolguda kullanılacak yapraklar bu yöntemle yetiştirilir.
Tabaco rubio: Bazı markalarda rengi oldukça belirgin bir şekilde sarı tütün kullanılır. Bu tütün yapay olarak kurutulmuş tütündür. Yapay yollarla ısıtılarak kurutulan tütüne tabaco rubio denir.
Harmanlama, önceden istenilen özelliklere sahip bir puro üretmek için, seçilmiş değişik tütün yapraklarının belli miktarlarda bir araya getirilmesi işidir.
Tütün yaprakları seçilirken, toprağın yapısı, işlenmesi, çevre ve iklim koşulları, sulama sistemi, yaprakların büyümesi sırasında dikkat edilecek özel hususlar, hasat zamanları, kurutma ve fermantasyon teknikleri ve sonrasında uygulanması gereken teknikler bakımından sonsuz sayıda seçenek arasından, bir set üzerinde karar kılınması gerekir.
Bu tercih seti, puroya belli bir renk, şekil, görünüm, tat, koku ve ağırlık vermek üzere yapılır.
Bu tercihi yapan harmanlama ustası, dış sargılık, iç sargılık ve iç dolguyu oluşturan yaprakların genetik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır.
Elbette bunun için sayısız deney ve tecrübe gerekir.
Değişik özelliklere sahip ve değişik miktarlarda yaprak kombinasyonları arasında yapılan sayısız deneme sonrasından ortaya çıkan bu reçete sayesinde yeni bir puro hayat bulur.
Reçete ticari sırdır. Bu sırrı puroyu saranlar dahi bilmez.
O nedenle harmanlama işi hem bilim, hem de sanattır.
YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

Yazarın Diğer Yazıları

2015 ve T24’e veda yazısı

2016; insanlığa, ülkemize, T24 okuruna, yazarına, çalışanına ve T24’e şans getirsin

ABD 14 yıldır terörle savaşıyor, sonuç: Terör saldırıları yüzde 6 bin 500 arttı!

“ABD işgalinden önce Irak’ta hiç intihar saldırısı olması ama, 2003 yılından bu yana 1892 intihar saldırısı oldu"

Rusya, Batı’nın yaptırımlarına daha ne kadar dayanabilecek?

Gazprom biterse Putin biter. Sonra sıra Çin’e gelir. Çin karışırsa dünyayı dolarsızlaştırma ittifakı, yani BRICS tamamen biter

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24