G20’de tansiyon artıyor: ABD ticaret fazlasına üst sınır istiyor

Hafta sonu Güney Kore’nin Gyeongju kentinde G20 maliye bakanları bir araya gelecek. Bu toplantı Kasım ayının 11 ve 12’sinde de Seul’de yapılacak esas toplantıya hazırlık mahiyetinde bir toplantı. Güney Kore 1 yıldır G20’ye başkanlık ediyordu. Seul son toplantı olacak ve dönem başkanlığı Fransa’ya geçecek.

Kore, G20 dönem başkanlığı sırasında bir değişiklik yaptı ve “Business 20” diye yeni bir organizasyona öncülük etti. B20, G20 üyesi ülkelerden yüzün üzerinde büyük şirketin CEO’sunu bir araya getiren bir organizasyon. Aralarında Bill Gates de var. Amaç küresel finansal mimarinin yeniden dizaynı sürecine özel sektörü de dâhil etmek. B20 toplantısı da Seul’da yapılacak. B20’nin devam edip etmeyeceği belli değil. Fransa isterse devam edecek.

Gyeongju toplantısında neler konuşulacak?

Kur savaşları gündemin en sıcak konusu



Fed’in para politikasını gevşetebileceğine dair verdiği mesajlar ve Japon Merkez Bankası’nın faiz oranlarını aşağıya çekmesiyle başlayan kur savaşları ABD, AB, Japonya, Çin ve diğer gelişmiş büyük ülkeler arasında en sıcak tartışma konusu. Sıcak, çünkü ortada para var ama karşılığında gelir yok. Keynesyen tabirle talep var, ama efektif değil. Çünkü gelirle desteklenmiyor. O nedenle ortada üretim ve istihdam yok. Ama büyüme var. Nereye kadar? Ondan korkuyorlar! Uyanık olanlar işsizlik sorununu düşük kur ile diğer ülkelere, özellikle de nüfusu dolayısıyla iç talep potansiyeli yüksek gelişmekte olan ülkelere çözdürmeye çalışıyor. "Değerli TL namusumuz, benim işsizim sen yeter ki iste, 1’ken 2 olur, Afganistan dâhil her yere gider, Mehmetçik olur. " Bakmayın siz dünya efendisi kılıklı konuşmalara; başka türlü büyüme olmaz diye küresel kaygı dile getirenlerin esas derdi kendileri.



ABD yine para piyasaları için serbest ticaret diyor



Yani “bırakınız ulusal paranız değer kazansın”, “bırakınız benim bastığım parayla sizde yatırım yapan şirketlerim, sizi söğüşledikten sonra, çok daha yüksek karla dolarları bana getirsin”. Sistemin özü şu: Hem senyorajla bütçe açığını, hem de kar transferiyle cari açığımı kapatayım, hem de sanayicim size mal satsın. Korumacılıktan korkunun ana kaynağı bu.” Konuyu bu kadar kısa ve öz anlatabilmemin nedeni T24 okumak. Bader Aslan’ı herkes okusun isterim.

Çin halen hedef tahtası



Çin baskıları biraz olsun hafifletebilmek için faiz oranlarını yükseltti. Ama yetmedi. Bir yanda para piyasalarında serbest ticaret diyen ABD, öte yanda ticaret fazlası veren ülkelerin ihracatını kısıtlamak istiyor. Yani para piyasası serbest olsun mal piyasası kısıtlansın. Biraz başa dönelim yani. Bu önerinin yanına bir de göstermelik olarak cari açık için de sınır olmalı diyor. Hatta oran dahi veriyor. Cari açık ya da fazla, bunun oranı, Gayrisafi Yurtiçi Hâsılanın yüzde 4’ünü geçmemeli diyor. Bu öneriyi elbette, ne Çin, ne Hindistan ne Almanya ne Brezilya kabul ediyor.



IMF’in yapısı ve işlevleri değişmek zorunda



G20, IMF’in misyonunun ve görevlerinin değişmesi gerektiği konusunda hem fikir. Küresel piyasaları regüle edecek yeni küresel finansal kurallar, bu çerçevede IMF’e düşen görev ve sorumluluklar da bu toplantılarda ele alınacak konular arasında. Özellikle IMF’e küresel finansal ağın etkin gözetiminde önemli görevler düşecek gibi. Bu anlamda batmasına izin verilemeyecek kadar büyük finansal kuruluşları da muhtemelen gözetecek daha etkin bir yapı kurulması gerekecek.





