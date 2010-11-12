G20’de işbirliği ve mutabakat çıkmazsa?

SEUL- Nereye doğru gittiğimizi idrak için tekrarda fayda: Kriz 3 nedenle çıktı.

1)Türev piyasaların hacminin reel ekonomiden koparak çok yükselmesi.

2)Bankaların çok fazla risk alarak akıl almaz kaldıraçlarla işlem yapmaları.

3)Bankaların bu işlemleri kendi nam ve hesaplarına yapabilmek için çok fazla borçlanmış olması.

Peki bugüne kadar ne yapıldı? Aynı gerekçeyle tekrarda fayda var:

1)Obama planı uygulamaya kondu

2)Basel III hazırlandı

3)AB Merkez Bankası bizim BDDK benzeri bir organizasyon kurmak için kolları sıvadı

4)G20 Londra toplantısıyla krize karşı işbirliği içinde (gevşek) politikalar uygulamak ve tedricen bu politikaları bırakmak gerektiği konusunda anlaşarak olaya el koydu.

Peki şimdi durum ne?

1)Türev piyasalar halen reel ekonomiden kopuk. Neredeyse fiyatı katlamayan emtia kalmadı.

2)Bankalar halen ABD dışında yüksek kaldıraçlarla işlem yapıyor.

3)Bankalar halen kendi nam ve hesaplarına alım- satım yapıyorlar.

4)Basel III halen uygulamada değil.

5)AB Merkez Bankası yapının görev ve sorumluluklarını halen tartışıyor

6)Tedricen sıkılaşmada uzlaşılmasına rağmen ABD dünyaya enayi muameslei yapıp para basmaya devam ediyor.

G20 esasen soruna henüz çözüm getirebilmiş değil. Tersine ABD yangına körükle gidiyor. Baksanıza Almanya’nın tepkisine: 'Hokkabazlıkla değil, sanayiyle büyüdük'

Evet Seul toplantısından piyasalar işbirliğinin devamı için daha güçlü bir mutabakat bekliyor. Şayet bu gelmezse işler en kötüye çok daha hızlı gidecek...

Dün B20’yi biraz daha tanıma sözü vermiştik.

B20’nin kurulma nedeni büyümenin restorasyonu ve krizlerin önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili olarak G20 liderlerine yardımcı olmak. B20’nin gündeminde büyümenin sürdürülebilir olması da var. Bu amaçla 4 çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma gruplarının isimleri şöyle:

1)Dünya ticaretinin ve doğrudan yabancı sermayenin yeniden canlandırılması

2)Mali istikrarın güçlendirilmesi ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi

3)Yeşil büyümenin önünü açmak

4)Kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili verilen sözü tutmak

Bu çalışma grupları 12 konuyu ele aldı. Çalışma konuları şunlar:

1.Dünya ticaretinin yeniden artırılması: Sürdürülebilir ve eşit büyüme

2.Doğrudan yabancı sermayenin teşviki ve güçlendirilmesi, verimlilik ve yaratıcılık yoluyla refah artışı

3.KOBİ’lerin finansmanı ve büyütülmesi

4.Büyümenin desteklenmesi ve finansal sektör politika ve reformlarının etkileri

5.Para ve maliye politikalarında teşvik unsurlarının azaltılması

6.Altyapı yatırımları ve doğal kaynak finansmanı açığının kapatılması

7.Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak şirketlerin katkısı

8.Yenilenebilir ve düşük karbonlu enerjinin kullanımının teşvik edilmesi

9.Yeşil işgücü yaratılması

10.Teknoloji kullanımı yoğun verimli yatırımların önünün açılması

11.Genç istihdamının artırılması

12.Gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimin artırılması.

Evet gördüğünüz gibi B20’nin gündemi sadece “aç gözlü piyasaların” tartıştığı konular değil. B20 sürdürülebilir büyüme diyor, yenilenebilir düşük karbonlu enerji kullanalım diyor, genç istihdamını artıralım diyor, Birleşmiş Milletler’e Daho’da verdiğin sözü tut ve az gelişmiş dünyaya yardım et diyor...

Önyargı iyi birşey değil...

Not: Saat farkı nedeniyle siz bu yazıyı okurken G20 Seul toplantısı sonuç bildirgesi basına sızmış olabilir.



