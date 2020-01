Ey meydan... Bunca zamandır neredeydin!

Gezi Parkı direnişi mikro siyasetin ve heterarşik aktivizmin gücünü, ilk kez bu kadar güçlü gösterdi.

Asteriks eylemi bildiğim kadarıyla ilkti, çok sevimliydi, ama bu kadar sürmemiş ve yaygınlaşmamıştı.

Gezi Parkı'ndaki birçok ağaçta gördüğüm ve direnişçilerin ziyadesiyle dikkate aldığı John Lennon'un sözleri, bu insancıl eylemin gönüllerde neden bu kadar çabuk yer ettiğini ve geniş halk yığınlarından destek bulduğunu, gayet güzel özetliyor:

Olay şiddet kullanımına dönüşmeye başladığı zaman, sistemin oyununa geliyorsun demektir.

Yerleşik düzen sizi kavgaya sokmam için kızdırmaya çalışacak, sakalınızı çekecek, yüzünüze fiske atacaktır.

Çünkü, siz şiddete bir kez bulaştıktan sonra, sizle nasıl baş edeceklerini bilirler.

Nasıl baş edeceklerini bilmedikleri tek şey, şiddet dışı eylemler ve mizahtır.

İşte size Gezi Parkı ziyaretim sırasında özellikle Noam Chomsky Caddesi ve Hırant Dink Caddesinde not ettiklerim:

Ne çektin be Tayyip.

Ne yapacan.

Mecbuuur, KAÇICAN.

81 numaralı devrim aracı.

Arınç'a uğrar, sonra Fas'tan geçer.

Bu defa iş ciddi CHP, sen karışma.

Tayyip connecting people.

Yıkanmak istemeyen çocuklarız hocam.

Hit me Tayyip one more time.

Hadi bizi discoya götür Tayyip.

Her gün daha kalabalığız ve daha güçlüyüz, ne güzel!

%50 joker hakkını son seçimde, telefon jokerini Obama'yla kullandın.

Son jokerde halka sor, bizce.

Biz de demokrasi istiyoruz. İmza TC.

Çapulcuyum, marjinalim, ayıldım.

Bugün yine çok marjinalim, elhamdülillah.

Marjinal değil orijinaliz.

Benyamin Tayyip Neden Yahu

Amigo musun sen? Mevsim yaz, kömür de yok odun da.

Onlar senin dağıttığın tencere, tava değil.

Çanak çömlek patladı.

Tencere - tava NATO mermer, NATO kafa.

Ayık çekilmiyorsun be AKP.

Ampulle sönen tek ülkeyiz.

Biber gazı faturanızı Alo 155 gaz hattından öğrenebilirsiniz.

Recop Tazyip Gazdoğan.

Tayyip, biber gazına karşı kokmuş çoraplarımı yolluyorum.

Haberim yokmuş gibi sık KANKA.

Onurlu insanlar gaz kokar.

Sendeki biber hoşumuza gider.

Gazla kova yapar olduk, polis öpüşelim mi?

N'aber Tayyip :)

Bizde bu gaz varken biber gazı bize fısss gelir.

Piknik tüpünü çakmakla kontrol eden millete biber gazı işlemez.

Kıyamet kopsa da bir ağaç dik. Hz. Muhammed (SAV)

Kıyamet kopsa da bir AVM aç. Tayyip (...)

Emma Goldman'ın askerleriyiz.

Çocukken ışıkları yakıp söndürdüğüm zaman, annem bana "oğlum yapma ampulü patlatacaksın." derdi.

Şimdi anladım ne demek istediğini.

Anamızı da, kardeşimizi de dostumuzu da aldık geldik.

Anneler çocuk yapar, çocuklar devrim.

Tayyip efendi, nerede ne zaman öpüşeceğime, sevişeceğime, kaç çocuk yapacağıma, eşimle ben karar veririm.

Sana sormadım.

Türk kadını.

Kadınsız devrim olmaz.

Size de Toma varsa bizde Drogba var.

Bir de Beşiktaş'ın savunması kötü diyordunuz.

İtidal!!!

Ömrünüzde yaptığınız güzel ve hoş ne varsa bun deliliğinize borçlusunuz.

Erasmus.

Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme.

İşte orası kaderinin değişeceği noktadır.

Hz. Mevlana.

"Savun çiçek taçlarının bittiği yeri

paylaş düşmansı geceleri,

nöbet tut şafağın devri için,

içine çek yıldızlı tepeleri,

ve savun ağacı,

dünyanın tam ortasında

büyüyen ağacı." Pablo Neruda.

Biraz da hüzün, yazının başlığı ve meydanlardaki insanları anlamak için: