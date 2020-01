Euro’nun dağılması şirketleri nasıl etkiler?

Avrupa Para Bölgesi’nde (APB) zamanında çözülemeyen borç sorunu ziyadesiyle büyüdü. Artık onları Almanya da kurtarmaz. Euro kullanan ekonomilerinin önünde iki seçenek kaldı:1) “Zombie” bankaları ve çok yüksek devlet borcuyla Japonya’nın konumuna düşüp, gelecek on yıl içinde durgunluğun pençesinde kıvranmak; 2) Dağılmak.

Bu arada terminolojiye açıklık getirelim. İngilizce “zombie bank” şu demek: Ekonomik olarak değeri sıfır, ama devletin kredi desteğiyle borçlarını ödediği için faaliyetlerine devam eden banka demek.



Bundan sonra ne olabilir?



Sorunlu APB ülkeleri önce borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalacaklar. Muhtemelen daha sonra Euro dışına çıkmaları gerekecek. Diğer APB ülkeleri Euro kullanmaya devam edecekler. Sorunlu ülkeler Euro’dan çıkar çıkmaz devalüasyonla rekabet gücü kazanmaya çalışacaklar. Bilahare, bu kez bir miktarı ulusal para cinsinden yeniden yapılanmış olan borcun reel değerini kolay yoldan eritmek için bir miktar enflasyona katlanmak gerekecek ve nihayet bu ülkeler de enflasyon – devalüasyon – faiz sarmalından kurtulmak için mücadele verecek. Sorunun uzamasının nedeni Euro cinsinden alacaklarının reel değerini borçlu ülkelerin inisiyatifine bırakmaya Almanya ve Fransa’nın yanaşmaması. Bu ülkeleri Euro içinde tutup, Euro cinsinden yeniden yapılandırma sonrasında sıkı mali disiplin ile piyasaları rahatlatıp, bu alacakları devredebilecekleri güven ortamını yaratmak.

Evet, kısa vadede Euro’nun tamamen dağılması düşük ihtimal. Ancak sorunlu ülkelerin Euro’dan çıkması kuvvetle muhtemel. Peki, Türk şirketleri olarak, 2012 yılı bütçelerini bağlamaya çalıştığımız bugünlerde Avrupa borç krizinin derinleşmesi ve bazı ülkelerin Euro’dan çıkmasına karşı hazırlıklı mıyız?



İşte dikkat etmemiz gereken konular:



Notu düşen ya da düşme tehlikesi olan ülkelerin, notu düşen ya da düşme tehlikesi olan bankaları, daha sağlam bir bilanço ve daha iyi bir sermaye yeterlik rasyosu için varlık satacaklar. Yani ellerindeki gayrimenkulleri, hisse senetlerini, bonoları, bizim gibi ülkelerdeki iştiraklerini vesaire satacaklar. Bu da yeterli olmazsa, ki bu yönde işaretler geliyor, bu bankalar verdikleri kredileri geri çağıracaklar. Kredileri geri çağırmasalar dahi vadesi gelen ve ödenen kredileri yenileme eğiliminde olmayacaklar veya çok daha yüksek maliyetlerle yenileyecekler.

Halen yurtdışındaki bankaların birbirleri ile para alışverişinde bulunmakta isteksiz hale geldikleri malum. O nedenle ECB bol keseden para dağıtıyor. Esasen buna “systemic risk” denmesinin nedeni de bu. Bir banka yükümlülüklerini yerine getirmezse diğerleri de onu izler ve tüm sistem çıkmaza girer. Bunu daha önce kapitalizm “ahde vefa ilkesine” dayanır diye açıklamıştık.

Bankaların birbirlerine likidite sağlamaktaki isteksizlikleri bizim reel sektör için de tehlike işareti. Çünkü yerli bankalarımızın da içeride kredi arzını kısmaları gerekecek. Unutmayın kriz nakitten çıkar. Bu arada yeri gelmişken İngilizce bir tabiri paylaşalım:



'Turnover is vanity, profit is sanity, and cash is reality'



Yani, ciro gösteriş, kar sağlık, nakit ise gerçekliktir. Evet, nakdiniz yoksa piyasalar tökezlediğinde ciro ve kâr sizi kurtarmaz.

Sorunlu bankaların bir başka yapacakları şey mal sattığınız müşterilerinize verdikleri kredileri geri çağırmak olacak. Bu alacak riskinizi artıran bir tehlike işareti. Benim alacaklarım sigortalı diyebilirsiniz. Ancak ülke notu düşen ve/veya notu düşen bankalarla çalışan müşterilerinize, bunlarca veya bunların iştirakleri olan faktöring şirketleri tarafından tanınmış olan kredi sigorta limitlerinin düşmesi de alacak riskinizi artıracaktır. Bu da mevcut sigorta limitlerine güveni uzun vadeli fiyat fiksleyerek yaptığınız kontratlarda açığa düşmeniz demektir. Hele bir de fikslediğiniz fiyat ve tahmini sevkiyat tarihine göre hedge yaptıysanız riskiniz daha da artacaktır. Çünkü likidite kaynaklı türbülans anında varlık fiyatları düşecek ve sizin fikslediğiniz fiyat piyasa fiyatının çok üzerinde kalabilecek. Sözleşmeniz yoksa, içinde siparişi iptal etmeyi caydırıcı hüküm yoksa müşterinize piyasa fiyatından yüksek bir fiyatla mal satmak çok, ama çok zor hale gelecek.

Diyelim ki yurtdışından hammadde tedarik ettiniz. Açacağınız vadeli akreditife bu maliyetlerle aval verecek banka bulmak, banka bulsanız dahi yurtdışında bu akreditifi kırdırmak giderek zorlaşacak. Açılan akreditiflerin vadeleri iyice kısalacak. Örneğin likidite bolluğu döneminde iki yıla kadar çıkan vadeli akreditif işlemlerinde vadeler bir yılın altına ve oradan da birkaç aylara kadar düşebilecek.

O nedenle şirketlerin kendilerine şu soruları sormaları gerekiyor:



Ben önümüzdeki yıl için bir bütçe yaptım, ama operasyonumu finanse edecek işletme sermayesini nereden bulacağım? Varsa aldığım yatırım kredisi sözleşmelerindeki “covenant”lar ne diyor? Kredim çağrılırsa ne yaparım? Kendi ülke notum düşerse ne olur? Operasyonlarımı finanse edebilir miyim? Hep Euro bölgesine mal satıyorsam bütçelediğim satış hedefine ulaşamama ve alacağımı zamanında tahsil edememe riskim var demektir. Buna hazırlıklı mıyım? Borçlarımın vadesi nasıl? Önümüzdeki dönemde çok yüklü kredi anapara ve faiz ödemelerim var mı? Kriz derinleşirse ve şirketime nakit girişinde problem yaşarsam operasyonlarıma nasıl devem ederim? Mal aldığım para birimi ile sattığım para birimi farklıysa parite riski alıyorum demektir. Daha çok Avrupa Para Bölgesi’ne mal satıyorsan parite düşerse kârın erir. Bu durum nakit yaratma kapasitemi azaltır ve işletme sermayesi ihtiyacımı artırır. Stratejik nakit akımı tahmini yapıyor muyum? Mal sattığım ülkeler Euro’dan çıkarsa ne olur? Bu ülkelerde daha sonra çok sert devalüasyon olursa ben ne yaparım? Alacağım ne olur, kime ne satarım? Hedge yapıyor muyum? Bu ülkelerden hammadde ya da işletme malzemesi alıyorsam ne olur? Satış ve tedarik sözleşmelerimde buna dair bir hüküm var mı? Faturalama ve ERP sistemlerim buna hazır mı? Hammadde tedarikçim bu gelişmelerden nasıl etkilenir? Avrupa krizi çok daha uzun sürerse bu benim bilançomu nasıl etkiler? Buralarda yaptığım yatırımlardan nakit akımı kesilirse ne olur? AB krizinin çözümü için Çin bonkörlük yapar ve bolca para verirse ve Çin malları kolaylıkla AB ülkelerine girerse bu durumla nasıl baş edebilirim? B planım var mı?

İyi bir risk yönetimi, ihtimal dâhilinde olmayana karşı da şirketi savunmasız bırakmaz. İhtimal düşük, ancak sonuçları büyükse, hesabı ona göre yapmak lazım.

2012 yılına hazırlanan şirket yöneticilerine hatırlatalım istedik.