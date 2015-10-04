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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

04 Ekim 2015

Dünyanın ilk 250 üniversitesinde Türkiye yok, ilk 500'de hiç devlet üniversitesi yok!

Dünyanın en iyi üniversiteleri hangileri? İlk 800 içinde kaç üniversitemiz var?

Times Higher Education (THE) 12 yıldır dünya çapında üniversiteleri beş kategoride aldıkları notlara göre sıralıyor ve yaptığı sıralamayı “THE World University Rankings” adı altında kamuoyuna duyuruyor.

Geçen hafta genişletilmiş versiyonu yayımlanan “THE World University Rankings 2015/16”, 70 ülkeden 800 üniversiteyi kapsıyor.

800 üniversite arasında bizden de 11 üniversite var. Vahim durumumuzu sona saklayarak, çocuklarımızın okumalarını hayal ettiğimiz ABD ve Avrupa üniversitelerinin durumlarını özetleyelim:

800 içinde 345 Avrupa, 147 ABD üniversitesi var. 
ABD’nin ilk 100 içinde 39 üniversitesi var. Geçen yılki sıralamada 45 üniversite vardı. 
Son 5 yıldır listenin başında “California Institute of Technology” var.

İlk 200 arasında Birleşik Krallık’tan 34 (geçen yıl bu sayı 29’du) Almanya’dan 8, Hollanda’dan 12, İsviçre’den 7, Fransa’dan 5 ve İrlanda’dan 2 üniversite var.

Üçü Birleşik Krallık’tan, birisi de İsviçre’den olmak üzere ilk 10’da Avrupa’dan 4 üniversite var. İlk 10 listesi aşağıda gibi:

 

“THE World University Rankings 2015/16” editörü Phil Baty’ye göre Birleşik Krallık’ta yükseköğrenim bütçesinde kesintiler ve vize kısıtlamaları, ülkenin sıralamadaki yerini olumsuz etkiliyor.

2008 krizi nedeniyle ABD'de 47 eyalette eğitim bütçelerinde kısıntı yapılmış, o nedenle ilk 100 içindeki üniversite sayıları 45'ten 39'a düşmüş.  

Baty’e göre, daha çok Çin’den öğrenci çekebilmek için Alman üniversiteleri müfredatlarına giderek daha çok İngilizce ders koymaya başlamışlar. 

 

Türkiye’nin durumu

 

“THE World University Rankings 2015/16” sıralamasına göre bizim vahim durumumuz şöyle:

Dünyanın ilk 250 üniversitesi arasında hiç Türk üniversitesi yok!
Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında hiç devlet üniversitemiz yok!
Türkiye’nin en iyi üniversitesi Koç Üniversitesi!
Dünyanın ilk 300 üniversitesi arasında tek Türk üniversitesi var, o da Koç Üniversitesi. 
Dünyanın ilk 400 üniversitesi arasında sadece üç üniversitemiz var. Bunlar Koç, Bilkent ve Sabancı Üniversiteleri.
Dünyanın ilk 600 üniversitesi arasında üç devlet üniversitemiz var. Bunlar Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve ODTÜ.
 

Dünyanın ilk 800 üniversitesi arasındaki kamu ve özel üniversitelerimizin durumları aşağıdaki gibi:

Partilerin seçim vaatlerini okurken, faydası olması dileğiyle...

“THE World University Rankings 2015/16” için tıklayınız.

 

 

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