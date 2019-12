Clinton ne demek istedi?

Puro severin ideal ekonomisi TL’nin değerli, ama dünya ekonomisinin krizde olmadığı durumdur.

Bu aralar dünya ekonomisi krizde. ABD’de her şeyin fiyatları düşüyor. Birçok puro dükkanı, mevsimi olmasa da bu aralar indirim telaşında. Ancak dikkat: Dolar yükselince puro fiyatları TL cinsinden artıyor.

Dünya ekonomisi çok iyileşince puro talebi, kötüleşince sigara talebi artar. Bu değişmez kuraldır. Hatırlayın: Önceki hafta “British American Tobacco” %15 kar açıkladı….

Sigara severler değil, ama puro severler kriz nedeniyle Bill Clinton’u bu aralar daha çok arar oldu. Onun döneminde ne “ikiz açık” lafı vardı, ne de dolar bu kadar değersizdi. Dolarlı dünyada herkes mutlu mesuttu. Şimdi herkes şaşkın…

Hatırlarsınız Bill Clinton ülkemizi 1999 yılında ziyaret etmişti. O zaman ülkemizde büyük bir deprem olmuştu ve çok büyük acılar içindeydik. ABD Başkanı olarak ülkemize gelmiş ve deprem bölgesini ziyaret etmişti. Hatta Erkan bebeği kucağına almıştı. Bu olayla meşhur olan Erkan bebeğin babası bir aşçıydı ve deprem sonrasında çadırda kalıyorlardı. Sonra, 1946 yılında ilk yerli puromuzun üretildiği “Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nı”, adıyla anılan bir üniversiteye çeviren rahmetli Kadir Has, onlara bir ev kiralamıştı…

O ziyarette yanında “First Lady” olarak bulunan Hillary Clinton bu kez Dışişleri Bakanı olarak ülkemizi ziyaret etti. Bakan olarak ülkesinde yaptığı ilk konuşmada eşine, “kendisine yaşattığı her türden tecrübe” için çok teşekkür etmişti. Bu imalı teşekküre de herkes, Monica’yı hatırlayarak gülmüştü. Önceki gece ülkemizde bir TV programında kendisine eşi dolayısıyla yaşadığı bu tecrübenin üstesinden nasıl geldiğini ima eden bir soru soruldu. “Bana destek olan ailemin sevgi ve desteğiyle”, yanıtını verdi.

İlginçtir; ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Hillary Clinton basına verdiği ilk demeçlerinden birisinde İsrail’in güvenliğine verdikleri önemin altını lüzumundan fazla çizmişti. Adeta “Demokratlar geldi diye, ABD İsrail’i daha az önemseyecek diye hayal kuranlar, kendine gelsin” demek ister gibiydi.

Biz olayımıza dönelim. Hatırlayın: Hillary Clinton’un eşi dolayısıyla yaşadığı “ilginç tecrübenin” bayan aktörü Beyaz Saray’da stajyerlik yapan Monica Lewinski’ydi. “Oral” ile yaptığı çağrışım nedeniyle midir bilinmez, adeta adı Oval Ofis’le özdeşleşen bu bayan, Kaliforniya’nın tanınmış onkologlarından bir Rus göçmeni Musevi babanın kızıdır.

Şu anda 36 yaşında olan Monica Lewinsky puro içmesini bundan tam 12 sene önce Beyaz Saray’da bir puro tiryakisi olan Bill Clinton’dan öğrenmişti.

Bill Clinton, skandal patlak verdikten sonra hakkında açılan soruşturmada Savcıya 26 Ocak 1998 yılında şunu söylemişti: “Bu kadınla benim seksüel ilişkim olmadı.”

Halen, “pardon bu olayda puro neredeydi” diye soranlar olduğunu hissediyorum.

Şayet doğruysa bu, Erkan’ın “yoklamacı” öğretmenlerinin, onun adıyla “bir umut” diyerek kaleme aldıkları mektuba yazdığı cevabın son cümlesiyle bitirmek isterim:

“Parlak ve mutlu bir gelecek için iyi dileklerimle…”