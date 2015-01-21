T24 LogoT24 Logo

Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

21 Ocak 2015

Charlie Hebdo’ya yapılan saldırı Davos gündeminde

23 Ocak'ta yapılacak panelde bazı oturumlar Charlie Hebdo’ya yapılan terörist saldırı nedeniyle 'dini aşırılık ve şiddetle mücadele'ye ayrıldı

Dünya Ekonomi Forumu’nu (World Economic Forum) 1971 yılında Davos’ta Klaus Schwab başlattı. Başlangıçtaki adı “Avrupa Yönetim Sempozyomu”ydu (European Management Symposium). Amacı, Avrupa iş dünyasının liderlerini ABD’deki muhatablarıyla bir araya getirerek iş bağlantıları geliştirmelerine yardımcı olmak ve sorunlara çözüm bulmayı kolaylaştırmaktı. Sempozyum, 1987 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) adını aldı. Bu tarihten sonra platformun misyonu “uluslararası sorunlara çözüm bulmak” haline geldi.

Davos’ta bugün (21 Ocak) başlayan WEF 24’ünde sona erecek. 45’incisi düzenlenen forumun gündemi “Yeni Küresel Çerçeve”.

Foruma; iş, siyaset, sivil toplum, kültür, din ve bilim dünyasından 2.500 delegenin katılması bekleniyor. Bu sayının rekor olduğu söyleniyor.

Foruma Fransa Devlet Başkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Li Keqiang, Başbakan Ahmet Davutoğlu dahil 40 devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

WEF’te hükümeti temsilen Türkiye’den Başbakan Ahmet Davutoğlu dışında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılıyor.

Forum gündeminde 10 tartışma konusu var. Çevre ve kaynak kıtlığı; istihdam becerileri ve beşeri sermaye; cinsiyet eşitliği; uzun vadeli yatırım, alt yapı ve kalkınma; gıda güvenliği ve tarım; uluslararası ticaret ve yatırım; internetin geleceği; küresel suçlar ve yolsuzlukla mücadele; sosyal kapsayıcılık (social inclusion); finansal sistemlerin geleceği.

WEF’ten yapılan bir açıklamayla, 23 Ocak Cuma günkü yapılacak panelde bazı oturumların Paris’te önceki hafta Charlie Hebdo’ya yapılan terörist saldırı nedeniyle “dini aşırılık ve şiddetle mücadele”ye ayrıldığı duyuruldu.

Duyuru sonrasında, aralarında Londra merkezli yaşlılara yardım amacıyla kurulmuş olan “The Elders” adlı bir vakfın CEO’su olan ve daha önce Katolik dünyasının en büyük yardım ve dayanışma organizasyonu olan Caritas International’ın Genel Sekreteri olan Lesley-Anne Knight’ın da olduğu bazı yorumcular, söz konusu saldırıları “sosyal eşitsizliğin ve dışlanmışlığın manifestosu” olarak değerlendirdi.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

vedat özdant24charlie hebdodavos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

Yazarın Diğer Yazıları

2015 ve T24’e veda yazısı

2016; insanlığa, ülkemize, T24 okuruna, yazarına, çalışanına ve T24’e şans getirsin

ABD 14 yıldır terörle savaşıyor, sonuç: Terör saldırıları yüzde 6 bin 500 arttı!

“ABD işgalinden önce Irak’ta hiç intihar saldırısı olması ama, 2003 yılından bu yana 1892 intihar saldırısı oldu"

Rusya, Batı’nın yaptırımlarına daha ne kadar dayanabilecek?

Gazprom biterse Putin biter. Sonra sıra Çin’e gelir. Çin karışırsa dünyayı dolarsızlaştırma ittifakı, yani BRICS tamamen biter

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24