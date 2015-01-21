Charlie Hebdo’ya yapılan saldırı Davos gündeminde

Dünya Ekonomi Forumu’nu (World Economic Forum) 1971 yılında Davos’ta Klaus Schwab başlattı. Başlangıçtaki adı “Avrupa Yönetim Sempozyomu”ydu (European Management Symposium). Amacı, Avrupa iş dünyasının liderlerini ABD’deki muhatablarıyla bir araya getirerek iş bağlantıları geliştirmelerine yardımcı olmak ve sorunlara çözüm bulmayı kolaylaştırmaktı. Sempozyum, 1987 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) adını aldı. Bu tarihten sonra platformun misyonu “uluslararası sorunlara çözüm bulmak” haline geldi.

Davos’ta bugün (21 Ocak) başlayan WEF 24’ünde sona erecek. 45’incisi düzenlenen forumun gündemi “Yeni Küresel Çerçeve”.

Foruma; iş, siyaset, sivil toplum, kültür, din ve bilim dünyasından 2.500 delegenin katılması bekleniyor. Bu sayının rekor olduğu söyleniyor.

Foruma Fransa Devlet Başkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Li Keqiang, Başbakan Ahmet Davutoğlu dahil 40 devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

WEF’te hükümeti temsilen Türkiye’den Başbakan Ahmet Davutoğlu dışında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılıyor.

Forum gündeminde 10 tartışma konusu var. Çevre ve kaynak kıtlığı; istihdam becerileri ve beşeri sermaye; cinsiyet eşitliği; uzun vadeli yatırım, alt yapı ve kalkınma; gıda güvenliği ve tarım; uluslararası ticaret ve yatırım; internetin geleceği; küresel suçlar ve yolsuzlukla mücadele; sosyal kapsayıcılık (social inclusion); finansal sistemlerin geleceği.

WEF’ten yapılan bir açıklamayla, 23 Ocak Cuma günkü yapılacak panelde bazı oturumların Paris’te önceki hafta Charlie Hebdo’ya yapılan terörist saldırı nedeniyle “dini aşırılık ve şiddetle mücadele”ye ayrıldığı duyuruldu.

Duyuru sonrasında, aralarında Londra merkezli yaşlılara yardım amacıyla kurulmuş olan “The Elders” adlı bir vakfın CEO’su olan ve daha önce Katolik dünyasının en büyük yardım ve dayanışma organizasyonu olan Caritas International’ın Genel Sekreteri olan Lesley-Anne Knight’ın da olduğu bazı yorumcular, söz konusu saldırıları “sosyal eşitsizliğin ve dışlanmışlığın manifestosu” olarak değerlendirdi.