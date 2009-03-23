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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

23 Mart 2009

Büyükelçi Nikotin kimdir?

Tütünü dünya, kâşif denizciler sayesinde keşfetti.

Tütünü dünya, kâşif denizciler sayesinde keşfetti.
Tütün, Amerika kıtası kökenli bir bitkidir. Dünyanın kalanı, Columbus sayesinde bu bitki ile tanıştı.
1492 yılında ilk görüldüğünde değeri anlaşılamayan tütünün bir piyasa değerinin olabileceği, 1510 yılında anlaşıldı. Yani Avrupalının, dünyada Amerika diye bir kıta daha olduğundan haberdar olduğu yıldan tam 18 yıl sonra…
Tütün tohumunu 1510 yılında “Francisco Hernandez de Toledo” adlı bir müteşebbis İspanya’ya götürdü.
Sert bakışları, keskin hatları ve siyah kaküllerinin altından parıldayan masmavi gözleriyle ünlü aktör Alain Delon’un, bir zamanlar elinden düşürmediği “Gitanes” ve “Gauloises” gibi ağır içimli sigaralarla özdeşleşen Fransa’da tütün kullanma alışkanlığı 16. yüzyılda başlar.
Fransızları tütün içmeye alıştıran kişi Jean Nicot’tur. 1525 yılında, Fransa’nın Portekiz büyükelçisi olan ve nikotine ismini veren Jean Nicot, tütün tarihinin unutulmaz büyükelçisidir.
Tütünü İngiltere’ye ilk götüren kişiyse “Sir Francis Drake” adlı bir denizcidir. Daha sonra, bir kâşif olan “Sir Walter Raleigh”, pipo benzeri bir alet yardımıyla tütün içme alışkanlığını İngiltere’ye yaydı.
Bu alışkanlık oradan tüm Avrupa’ya ve Rusya’ya; 17. yüzyılda Rusya’dan Çin’e ve Japonya’ya ve Afrika’nın batı sahillerine yayıldı.
ABD’de tütün içme alışkanlığı Avrupa’dan çok sonra, 1765 yılında patlak veren savaşla başladı.
Tütünün ilk olarak Amerika kıtasında nerede yetiştiği kesin olarak bilinmiyor. Maya kültürünün ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle çoğu kişi ilk olarak bugünkü Meksika veya Honduras sınırları içinde bir yerlerde yetiştiği kanaatindedir.
Bu nedenle tütünün ilk içildiği yer için “Mesoamerica” (Orta Amerika) tahmini yapılır.
Tütün için çok şey söylenmiştir. Ama bizce en ilginç olanı Victor Hugo’ya aittir.
Victor Hugo tütün için, “Düşünceleri hayallere dönüştüren bitkidir” demiştir.
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