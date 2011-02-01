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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

01 Şubat 2011

Bülent Ortaçgil, ‘Sen’, ‘Hine’ ve Cohiba ‘Behike’

... “Tevekkül” etmiş, artık şaşırmayan, toplanmış bir adamın görev bilip kulaklara fısıldadığı 10 şarkı...


Üstad “Sen” adlı yeni bir albüm çıkardı.
“Tevekkül” etmiş, artık şaşırmayan, toplanmış bir adamın görev bilip kulaklara fısıldadığı 10 şarkı.
10’unda da söz ve müzik Bülent Ortaçgil’in.
Hep hayata, “bu dünyada aşka” ve altı şarkısıyla denize dair...

İlk şarkı: Hiç Canım Yanmaz

İnsan uzaklara bakınca geleceği mi düşünür, geçmişi mi?
Ben bilemem.
Ama şarkıyı dinlerken ben kendimi bulutlu bir havada, 21 yıl öncesinin Bozcaada’sında, kabanına sığınmış, rüzgara sinirli, hıncını üzerinde oturduğum kayalıklardan almaya çalışan kavgacı dalgaların üzerinden Saros’a bakarken hayal ettim... 
Bazen gördüğüm şey Bülent Ortaçgil oldu, bazen kendim, bazen deniz...
“Çünkü artık kaptan 'denize' açılmaz

Kabuk tutan yaralardan mıdır
Benden midir, başka bir şeyden midir” 

Böyle devam ediyor şarkı...

İkinci şarkı: Denize doğru 

“Çözdüm, her şey çok basit, denize doğru 

Üç beş dakika yeter, derdimi anlatmaya 
 
Zaten çoğu sey değmez, çok konuşmaya

Denize doğru, denize doğru

Düşlerimde bile kaçtım, denize doğru”

Bölye başlıyor albümün ikinci şarkısı.
“Denize” açılmayan kaptandan hemen sonra.

Üçüncü şarkı:  İstediğini Yap

Karada “denize” açılmayan kaptan, denizde denize açılıyor bu kez...
Bir tavsiye ile:

“İstediğini yap, çok geç kalmadan, daha güç olmadan

İstediğini yap her şey bitmeden...” 

Dördüncü şarkı: Sen sorumlusun

“Pamuk yumuşaklığında deniz

Güneş sıcaklığında aşkımız

Cam buğularının her yerine

Her yerine adını yazdım..”

Sen sorumlusun diyor kaptan.
Bitirilen aşkın hem mağduru, hem de tanığı olarak...

Beşinci şarkı: Acıtır

“Nisan denizi gibi acıtır 

Hoşgeldin değil, hoşçakal acıtır...”

Yine denizdeyiz ve anılar yine bizimle. 
Biten bir aşkın derin yaralarıyla yüz yüzeyiz...
Süzülen gözyaşlarımızı kimsenin göremeyeceği denizin en bilinmez yerlerinde. 

“Ay dolunay, deniz yanıyor

Ben nerdeyim, ben nerdeyim, ben nerdeyim”

Haykırıyor Bülent Ortaçgil.

Altıncı şarkı: Adalar

“Gittik gittik denize açıldık

Rüzgarlara bindik taşındık

Zamanla süzülürüz bilinmeze

Kaptanınız yaşlı ve usta

Güneş kızgın tepemizde

Yan yatmışız dostumuz poyraza

Adalar, artık dar gelir bana bu odalar

Adalar her şeyden uzak...” 

 “Telefon”, “Ayrıntılar, “Niçin” ve “Sen Ben” adlı aşk şarkılarıyla devam ediyor albüm. 
Bu kez karadayız...
Albümün dokuz şarkısında da; 
Senfonik alt yapı,
Duru, kavgasız, dayatmayan bir ses,
“Denizin” en derinine dalmış ve sorduğu için meraklısına söylenmiş bilgece sözler...
Son şarkıya sadece şakırdayan parmaklar eşlik ediyor.
Ve Ben’den, anlamlı bir veda gülüşüyle bitiyor “Sen” 

* * *

Evet muhterem puro sever T24 okuru.  
Düşündüm, taşındım ve karar verdim: 
Bu dört dörtlük CD’ye en güzel Cohiba Behike yakışır, diye.
Dünyanın bilinen en prestijli puro dergisi “Cigar Aficionado” tarafından seçilen 2010 yılının en iyi purosu...
Sonra  da denedim.
Bir bardak “Hine” (Antique XO) ile...
Dahası ne olabilir ki?
Efenim?

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