Bernanke ne dedi?



Çarşamba günkü yazımızda Fed’in 600 milyar dolarlık tahvil alım programının devam edip etmeyeceğine ve böylece gevşek para politikasından ne zaman ve nasıl çıkılacağına dair önemli ipuçları verecek çok önemli bir toplantı halinde olduğundan söz etmiştik.

Toplantı sonuçlandı.

Yazımız Bernanke’nin bu toplantı sonucunda yaptığı basın toplantısında ne dediğini anlaşılır kılmayı amaçlıyor.



Fed Haziran ayında faiz artırımına başlayacak mı?



Bernanke bu soruya verdiği cevapta Fed politikalarının bir süre daha aynı şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Piyasa yorumcuları verilen cevabı Fed’in bir süre daha, yani birkaç toplantı daha, faiz artırma kararı almayacağı şeklinde yorumladı.



Fed Haziran ayında 600 milyar dolarlık tahvil alım programına son verecek mi?



Bu konuda Bernanke açıkça hem ABD Hazine’si tarafından ihraç edilen tahvillere, hem de MBS’lere (Mortgage-Backed Security) yatırım yapacağını söyledi. Birbaşka deyişle hisse senedi piyasalarının heryerde zirveler yapmasına neden olan Fed bilançosundaki şişkinlik (önceki yazımızdaki ilk karikatür) bir süre daha devam edecek.



3. Çeyrekte para politikasında sıkılaşma başlayacak mı?



Bernanke bu soruya açıkça evet demedi. Piyasa yorumcuları bu durumu “hisse senedi piyasalarını destekleyecek bir likidite bolluğu yılın 2. Çeyreğinden sonra da devam edecek” şeklinde yorumladı.

Özetle, çok riskli bir döneme giriyoruz; ancak para piyasası ve kısa vadeli sermaye piyasası yatırımcıları sonradan bir “çapanoğlan” çıkmazsa (Yunanistan borcunun yeniden yapılandırılması vb.) 3. Çeyreği garanti altına almış oldu.



