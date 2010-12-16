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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

16 Aralık 2010

AB 2013 yılında kendi IMF’sini kuracak

Bu aralar Merkel’den değişik sinyaller geliyor. Ekim ayında euro’dan çıkma tehdidi savuran Merkel, şimdi...

Bu aralar Merkel’den değişik sinyaller geliyor. Ekim ayında euro’dan çıkma tehdidi savuran Merkel, şimdi daha fazla politik entegrasyon gerekli diyor.
Kişisel gözlemim odur ki AB bünyesinde ABD’nin tüm başarılı işlerinin bir Avrupa versiyonunu (Biz yapınca kopyası oluyor) şiddetle yapma arzusu vardır. Açık konuşmak gerekirse esasen AB işi de bir tür ABD olma projesidir. Herkes kendi batısını taklit ediyor anlayacağınız.
Hatırlarsınız kriz Avrupa’da ilk patlak verdiğinde, Yunanistan’ın içerisinde bulunduğu durumun bir daha tekrar etmemesi için çözüm arayışları sırasında Almanya’da bir araya gelen Alman Başbakanı Angela Merkel ve Fransız Başbakanı Francois Fillon, Avrupa Para Fonu adı altında IMF benzeri bir yapının oluşturulmasına destek veren açıklamalarda bulunmuşlardı. Hatta Yunanistan’ın IMF’den destek almaması istenmşiti. Sonrası malum IMF’in hem Yunansitan’a, hem de İrlanda’ya yardım etmesi kabul edilmişti.
Geçen ay yapılan Avrupa Para Bölgesi Maliye Bakanları toplantısında bu yönde bir karar alındı. Buna da ESM dendi. Yani Avrupa İstikrar Mekanizması [European Stabilisation Mechanism (ESM)]. 
ESM halen uygulanmakta olan EFSF’nin yerini alacak. Yani Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı (European Financial Stability Facility) mekanizmasının yerini.  EFSF euro kullanan ve zora düşen ülkelere finansal kolaylık sağlayan bir mekanzima. Bu çerçevede euro kullanan ülkelerin tahvillerini Avrupa Merkez Bankası satın alıyor. 
ESM’nin kalıcı olarak hayata geçmesi 1 Haziran 2013 tarihinde olacak. 
ESM’nin dizaynında dikkat çeken en önemli husus şu gibi görünüyor: Mekanizma “likidite çıkmazı” (liquidity crunch) ile “ödeme krizi” (solvency crisi) arasında bir ayrım yapacak. Yani euro kullanan bir ülke borcunu ödeme gücüne sahip (solvent) ancak geçici olarak likidite sorunu yaşıyorsa farklı muamele görecek; likidite çıkmazı bir ödeme krizine dönüşmüşse farklı muamele görecek.
Borcun yeniden yapılandırılması ve destek prosedürü IMF’ten farklı olmayacak.
ESM’nin nekadarlık bir fona sahip olacağı henüz kesin belli değil.
Haydi hayırlıs diyelim.    
 
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