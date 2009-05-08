6 Mayıs: Onlar halen Candela

“Gelin arabasına” neden “damat arabası” denmez? Onu bilemem.

Gelin arabasını süsletme işini her zaman damatlar mı yaptırır?

Onu da bilemem. Ama kendi gelin arabamızı süsletmeye, bundan tam 7 sene önce ben gitmiştim. Nedenini çok iyi biliyorum.

Haziran ayıydı. Öğlen saatleri diye hatırlıyorum. Ankara’da, Kurtuluş Parkı'nın hemen karşısında, arabayla önünden her geçtiğimde, tabelasına göz ucuyla baktığım bir çiçekçi dükkânı vardı. Arabamız orada süslensin istemiştim.

Günlerden perşembeydi. 20 - 21 yaşlarında gencecik bir delikanlı karşılamıştı beni. Arabamın anahtarını güvenle teslim edip, dükkândan içeriye girmiştim.

İçeride, benden birkaç yaş büyük, saçları epey dökülmüş, Stalin bıyıklı birisi karşılamıştı beni. Dudağının kenarında külleri düşmek için mazeret arayan Maltepe sigarasından tüten inatçı dumandan gözünü sakınarak, sol eliyle kavradığı bir buketi belinden bağlamaya çalışıyordu. Beni görür görmez sigarasını hemen söndürüp “Hoş geldiniz” diyerek elimi sıktı. Sonra da yaşaran sol gözünü sildi. Dükkân sahibiymiş. Hemen “derdimi” anlattım.

İşim bitti. Çıkarken neden diye sordum. Neden “Üç Fidan”? Kısa, ama kavrayıcı bir sessizlik oldu. Sonra, şefkatli bir tebessümle gözlerimin içine bakarak “Anladığınız nedenle” dedi.

Bundan önceki bir yazımıza “7 değişik rengi ve 64 değişik tonu olan puro tütün yapraklarının fidanından kırılma zamanı ve bir sırası vardır.” diyerek başlamıştık. Dış sargılık olarak kullanılan Candela, bu 7 renkten birisidir.

Candela yaprak kurutma ambarında özel bir yöntemle kurutulur. Ambarda bekletilme süresi 15 günü geçmez. Bu süre normal yapraklarda 60 gün civarındadır.

Candela, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmadan yetişir. O nedenle rengi yeşildir.

Puro yapraklarının fidanından kırıldıktan sonra kurutulup fermente edilmesi gerekir. Daha sonra sarım aşamasına kadar yıllandırma işlemi yapılır.

Kurutma ve fermantasyon sürecinde tütün yaprağı koyulaşır. Sözünü ettiğimiz diğer 6 renk, bu süreçte oluşur. Süre uzadıkça yeşil renk siyaha yakın, koyu kahverengi bir hal alır.

Candela yaprak çok hassastır ve tütün fidanının en az güneş gören alt kısmından, henüz yeşilken kırılır.

Evet, parkalı o gencecik bedenler gibi yeşilken.

Gelelim yazımızın başlığına: Bu yazıya “6 Mayıs: Onlar Halen Candela” başlığını neden mi koyduk?

Ne diyelim?

“Anladığınız nedenle.”

