2022 Kış Olimpiyat Oyunları için neden Erzurum desteklenmeli ?

Türkiye, 2020 yılı için üç büyük ölçekli etkinliğe aday oldu. 7 Eylül günü Buenos Aires’te İstanbul’un Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği talebi, beşinci kez kabul görmemiş oldu!

Umarım yanılıyorumdur, ama 2020 EXPO’yu İzmir değil, çok büyük ihtimalle Dubai alacak.

2020 için İstanbul uygun görülmeyince, Münih, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan İstanbul lehine çekildi. Hangi ülkelerde kupanın oynanacağına Kasım ayında karar verilecek. 2020’ye özgü olarak şampiyonaya birden fazla ülkenin ev sahibi olacağını daha önce yazmıştık. Bu nedenle birkaç maçın İstanbul’da ve belki bir başka şehirde oynanması kuvvetle muhtemel.

Önümüzde 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylığı var. Buenos Aires’te Tokyo kararı sonrasında meâlen Başbakan, “Çalışmalarımız tamamdı. Öyle uygun gördüler! İnşallah başaracağız”, dedi.

İstanbul için yeniden adaylık planı var mı, henüz bilmiyoruz. Esasen önümüzde epey vakit de var. Buna rağmen şunu tespit etmemiz lazım: 2024 için yine aday olmak stratejik olarak büyük yanlış olur. Bunun en önemli nedeni, ABD’nin de adaylık için hazırlanıyor olması.

Bundan altı ay kadar önce ABD Olimpiyat Komitesi ülke genelinde 35 şehire aday olmak isteyip istemediklerini sormuştu. Boston, Dallas, Los Angeles ve San Francisco gibi büyük şehirlerden sonra, önceki gün (Salı) Washington D.C. de ABD Olimpiyat Komitesi’ne aday adaylığı için başvuruda bulundu. ABD’nin hangi şehirle 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na aday olacağına henüz karar verilmedi.

Şunu kabul etmemiz lazım: ABD, özellikle de başkent Washington ile aday olursa, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için İstanbul’un şansı yok demektir.

Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Erzurum’da düzenlen Dünya Üniversite Kış Oyunları, kültürlerarası etkileşim bakımından kendi çapında başarılı bir organizasyondu. Kış Oyunları sayesinde Erzurum çevresindeki iller de tanındı. Bölgenin kalkınması için kış turizminin ne kadar uygun olduğu anlaşıldı.

Bir hatırlatma: Başbakan Erdoğan, 2011 Kış Oyunları’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Erzurum, 2011'den sonra 2022 Kış Olimpiyatları'na da aday olacak" demişti.

Umarız bu doğru karar uygulanır.

Hiç şüphesiz 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için Erzurum’un her bakımdan desteklenmesi gerekiyor.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na başvuru süresi 14 Kasım’da bitiyor. Şimdilik müracaat eden tek ülke Kazakistan. Aday şehir ise Almaatı. Önümüzdeki günlerde Fransa, Almanya ve İspanya'nın da müracaat etmesi bekleniyor. 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nın nerede düzenleneceğine ilişkin karar, 2015 yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da verilecek.

Şayet başvurursa, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için ABD’nin seçileceği beklentisiyle, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları seçimini İspanya alabilir. Malum, olimpiyat için, “ekonomik olarak ihtiyacımız var” demelerine rağmen, Buenos Aires’ten onlar da eli boş döndü.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları için Erzurum adaylığı gerçekleşirse, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na başvurmak, ABD’nin adaylık niyetinden bağımsız olarak da doğru olmaz. Çünkü iki olimpiyatı peş peşe aynı ülkeye vermezler.

Umarız Kazakistan dışında başvuran olmaz; ama olursa, Erzurum’un 2022 için en büyük rakibi çok büyük ihtimalle bir AB ülkesi olur. Münih jesti, Almanya’nın adaylık başvurusu için hazırlanmakta olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bilemiyoruz, belki de bu jest, olumsuz olacağı beklenen AB İlerleme Raporu ve 22. Fasıl meselesiyle ilgilidir!

Maalesef cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında hiç büyük ölçekli etkinlik yok. Ancak 2024 yılında UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, 2025 yılında EXPO ve 2026 yılında Dünya Kupası var.

2023 hedeflerinden bağımsız olarak düşünmek ve stratejik bir karar vermek lazım.

Bence, 2020 EXPO İzmir’e verilmezse, 2025 EXPO için Antalya iyi bir aday olabilir. Otelleriyle ve doğasıyla alternatif bir kış kongre merkezi olarak Antalya’nın daha fazla öne çıkarılması, bir seçenek olarak düşünmeye değer.

Son olarak şunu ekleyelim: İstanbul’a iç göçün hız kesmesi lazım. İç göç hızını stabil hale getirip, alt ve üst yapı sorunlarını bitmeden, sonuç alınmayacağı belli olan her uluslararası etkinliğe İstanbul’la katılmak yanlıştır!

Unutmamak lazım, İstanbul’un bir de kutsal mânâsı vardır.