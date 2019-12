2010’da yuan değer kazanacak mı? II

ABD’de işler iyi giderse yuan hem dolara, hem de euroya karşı nasıl değer kazanacak ?

Sorunun cevabı Yuan/Dolar için Yuan/Euro kadar kolay değil.



Yuan dolara mı bağlı?

Bildiğiniz gibi yuan 2005 yılına kadar dolara bağlı bir para birimiydi. Bu tarihten sonra, Çin’in dış ticaretinde önemli olan ülkeler itibariyle ağırlıklandırılmış bir sepete bağlandı. Ancak 2008 yılının ortalarından bu yana sepetle ilişkisi koptu. Merkez Bankası yaklaşık bir buçuk yıldır yuanı fiilen tekrar dolara bağlamış durumda. 1 dolar 6.826 yuan. Dar bir bant içerisinde ortalama kur bu. Oysa krizden bu yana dolar hemen hemen tüm para birimlerine karşı değer kaybetti. Üstelik herkes küçülürken Çin yaklaşık yüzde 8 büyümesine rağmen.



Değersiz ulusal para sübvansiyon mudur?

Bildiğiniz gibi ABD’li senatörler ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük tarifesinin değersiz yuan ile aşılmaya çalışıldığı iddiasını araştırma konusu yapmış durumda. Bunun bir tür sübvansiyon olabileceği iddiası araştırılıyor.

Çin devlet başkanı da şunu söylüyor: “Hem yuan değer kazansın diyorsunuz, hem de Çin mallarının ülkenize girişini engelleyici her türlü korumacı önlemi alıyorsunuz.”

Çin esnek kur rejimine geçiyor!

Geçen hafta Reuters’e, Çin Merkez Bankası’nın döviz kurlarının idaresinden sorumlu departmanının ilginç bir raporu düştü. Rapor meseleye resmi yaklaşımı teyit eden aşağıdaki ifadeyle başlıyordu:

“Yuanın değerini tayin edecek reformun yöntemi, içeriği ve zamanlamasına kendi ihtiyaçlarımıza ve kalkınmamıza göre biz karar vermeliyiz. Bu reform, makroekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve istihdamı dikkate almalıdır. ”

Raporda şu ilginç ifadeye de yer veriliyordu:

“Yuanın değeriyle ilgili reformu, piyasa arz ve talep koşullarının belirlediği kontrollü esnek bir kur rejimine doğru tedricen ilerletmeliyiz."



Yuan değer kazanacak!

Rapordaki söz konusu ifade Çin’in yola gelmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor. Artık yuanın değer kazanması fikrine en azından merkez bankasının sıcak bakmaya başladığı şeklinde de yorumlar var.

Off – shore forward fiyatlara bakılınca önümüzdeki 12 ay içinde yuanın dolara karşı yüzde 2.7 aratacağı görülüyor. Ancak Çinli yetkililer 2009 yılının istisnasız her ayında bir önceki yılın aynı ayına göre düşmüş olan ihracatın, tekrar artış trendine girdiğini görmeden yuanın değer kazanmaması gerektiği inancında.

Elbette dolar da değer kazanacak. Çin, eğer yuanın değer kazanmasını isteyecekse bu nedenle daha yüksek bir oranda değer kazanmasına hazır olmalı. Ancak dengeli gideceklerinden hiç şüphe yok.



Spekülatif sermaye girişi ve enflasyon artarsa?

Çin bankaları 2009 yılında yaklaşık 1.4 trilyon dolar iç piyasaya kredi verdi. Verilen kredinin tutarı 2008 yılının yaklaşık iki katı. Nedeni malum: Dış talep yetersiz; işsizliği ve sosyal istikrarsızlığı azaltmak için (Sincan’ı hatırlayın) iç talebi canlandırmak lazım. 2010 yılında da yaklaşık 1.2 trilyon dolar kredi verecekler.

Bu kez kaygı şu: Yuanın değer kazanacağı beklentisi ülkeye spekülatif sermaye girişine yol açar; spekülatif sermaye girişi, değerli yuan sayesinde ucuzlayan ithalat ve bankalara sağlanan aşırı likiditeyle birleşince, ekonomi ısınır ve enflasyon oranı yükselmeye başlarsa ne yaparız ?..

İşte Çinli yetkilileri dengeli davranmaya ve “dolmuşa binmemeye” sevk eden temel endişe bu !..

Bakalım yeni oyunun kuralları konusunda ne zaman mutabakat sağlanacak?

Not: Spekülatif sermaye girişi bir mortgage krizine yol açabilir mi diye aklınıza bir soru takılmış olabilir. Yol açmaz. Çünkü Çin’de konut alımları için farklılaştırılmış faiz oranı uygulaması var. İlk ev için düşük faiz, ikinci ev için yüzde 30 daha fazla faiz ödemek gerekiyor. Yani bizim gibi işi “kaynakları her zaman rasyonel dağıtan piyasanın görünmez eline” bırakmış değiller. Not: Stiglitz “finansal kriz ekonomik teorideki birçok kusuru ortaya çıkardı”, demiş.