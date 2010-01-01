2010 ve çelik fiyatları

Metal fiyatlarında ani düşüş küresel krizin hem habercisi, hem de sonucuydu.







Artışıysa, biraz temkinli olmak kaydıyla toparlanmanın işareti.





Metal fiyatları hem doların değerinden, hem de vadeli işlemler borsalarındaki finansal alımlardan etkileniyor.





Yani; sektörel bir toparlanma olmamasına rağmen parite hareketleri ve/veya vadeli işlemler piyasalarındaki “uzun pozisyonlar” fiyatları yükseltebiliyor, kısa pozisyonlarsa düşürebiliyor.





Çelik, alüminyum, bakır, kurşun, nikel ve kalay gibi Londra Metal Borsa’sında (LME) işlem gören bir metal değil. Ama başta makine ve inşaat olmak üzere, büyüme için birçok kilit sektörün temel hammaddesi.





Borsada işlem görmemesi nedeniyle çelik stoku,ç elik talebi ve çelik fiyatındaki değişimler, diğer metallere göre imalat sanayindeki toparlanmanın bence daha güvenilir işaretleri.









The Steel Index







“The Steel Index” çelik ve demir için referans fiyat verme konusunda genel kabul görmüş bir otorite. Referans fiyatlar, gerçek alım satımlarda kullanılan fiyatlara dayanıyor. Bu fiyatlar, 400’ün üzerinde küresel şirketten düzenledikleri haftalık anketler yoluyla toplanıyor.





The Steel Index ayrıca her hafta anket yoluyla çelik piyasası araştırması da yapıyor. Bir önceki haftaya göre beklentilerdeki değişim piyasa beklentilerinin okunması bakımından önemli. Ayrıca, küresel imalat sanayinin durumu hakkında çok genel ve haftalık da olsa bir öngörü imkanı veriyor.





Bu haftaki sonuçlara göre Avrupa ile Asya'da önümüzdeki üç ay içerisinde fiyat artışı bekleyen şirketlerin sayısı geçtiğimiz haftadan bu yana artmış durumda.





O nedenle en azından 2010 yılına iyi başlayacağız diyebiliyoruz.









Ayrıntısına bakalım:





Talep ve fiyat beklentisi







Dünya





Küresel düzeyde araştırmaya katılan şirketlerin yaklaşık yarısı talepte yükseliş öngörüyor. Önümüzdeki üç ay içerisinde talepte artış bekleyen şirketlerin oranı %36'dan %44'e yükselmiş.





ABD, Avrupa ve Asya'da önümüzdeki üç ay içerisinde fiyatlarda artış bekleyen katılımcıların oranı %51'den %53'e çıkmış.





Özetle 2010 yılının ilk çeyreği için talep artışı ve buna bağlı fiyat artışı bekleniyor.









ABD ve Avrupa





ABD'de fiyat artışı bekleyen şirketlerin oranı hafif bir düşüşle %75'den %68'ye gerilemiş.





Avrupa'da fiyat artışı bekleyen şirketlerin oranıysa %37'den %42'ye yükselmiş.









Stok beklentisi







Dünya





Global olarak çelik stoklarında artış öngören katılımcıların oranı %16'tan %22'ye yükselmiş.





Katılımcıların %35'inin stok seviyeleri bir önceki haftaya göre gerilemiş durumda.









ABD ve Avrupa





Bir önceki haftaya göre stok artışı kaydeden ABD'li şirketlerin oranı %14'ten %21'e yükselmiş.





Stoklarında düşüş bildiren Avrupalı katılımcıların oranıysa %37'den %46'ya yüksemiş.









Özetle;





2010 yılının ilk çeyreği ve özellikle Şubat ayı için umut var görünüyor.





Avrupa'nın güneyinden bir stokçu, Steel Business Briefing'e yaptığı açıklamada;

"İlk çeyrekte bir miktar stoklama yapıldığını gözlemleyeceğiz ve Şubat'ta fiyatların biraz artması bekleniyor. Üreticiler; artan malzeme maliyetlerinin baskısı altında kalacak, bu kesin. Bu nedenle, ilk çeyrekte talebin biraz toparlanmasından istifade edeceklerdir" diyor.





Umarız ikinci dip olmaz ve 2010 yılı çok daha iyi geçer.





T24 ailesi olarak hepimize güzel bir yıl diliyorum.



