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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

10 Şubat 2015

2007 yılından bu yana ilk kez tüm AB ülkeleri 2015 yılında büyüyecek!

2015'te tüm AB ülkeleri büyüme oranlarının yüzde 0.2 ile yüzde 3.5 aralığında olması bekleniyor

Avrupa Komisyonu’nun büyüme oranı tahminlerine göre, avronun değer kaybı ve düşen petrol fiyatları nedeniyle, bazıları çok küçük oranlarda da olsa bu yıl tüm Avrupa Birliği ülkeleri büyüyecek.

Komisyon 5 Ocak günü AB büyüme oranı tahminini 2015 yılı için yüzde 1.7’ye, 2026 yılı içinse yüzde 2.1’e revize etti. Komisyonu’nun geçen yılın kasım ayında yaptığı tahminlerde 2015 ve 2016 yılı büyüme oranı tahminleri sırasıyla yüzde 1.1 ve yüzde 1.7’ydi.

2015 yılında tüm AB ülkeleri büyüme oranlarının yüzde 0.2 (Hırvatistan) ile yüzde 3.5 (İrlanda) aralığında olması bekleniyor.

Komisyon’un Almanya, Fransa ve İspanya gibi büyük üye ülkelerin büyüme oranlarını yukarıya doğru revize ettiğine dikkat çekelim.

Avrupa Para Bölgesi’nin (APB) bu yıl yüzde 1.3, 2016 yılında yüzde 1.9 büyümesi bekleniyor.

Şu noktanın altını çizelim: Komisyon, tahminlerini yaparken 23 Ocak tarihine kadarki verileri ve gelişmeler dikkate almış. Yani, Yunanistan’deki genel seçim sonuçları ve olası etkileri analize dahil değil.

Ancak şunu ilave edelim: Bu yazı yazılırken (10 Ocak) henüz teyit edilmemiş de olsa Yunanistan’a 6 aylık bir uzatma teklif edildiği duyuldu. Keza yarın (11 Ocak) yapılacak olan toplantıda Troyka’nın Yunanistan’dan istediği yüzde 4.5 faiz dışı fazla hedefini yüzde 2’ye, belki de yüzde 1.5’e düşüreceği konuşuluyor. Bu iki gelişmenin, Yunanistan’ın son 7 yılki negatif büyüme trendini kıracak nitelikte olduğunu not edelim.

Komisyon tahminine göre Yunanistan’ın 2015 yılında yüzde 2.5 büyümesi bekleniyor.

AB için 2015 ve 2016 yılları enflasyon oranı tahminleri sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 1.4.

APB için 2015 ve 2016 yılları enflasyon oranı tahminleri sırasıyla yüzde – 0.1 ve 2016 yılında yüzde 1.3.

AB işsizlik oranının 2015 yılında yüzde 9.8’e, APB işsizlik oranının ise yüzde 11.2’ye düşmesi bekleniyor.

 

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