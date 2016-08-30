Bir Hepsiburada.com rezaleti hikâyesi!

Başlığın içindeki ‘hikâye’ kelimesine takılmayın, aslında 15 günden bu yana yaşadıklarımı en iyi anlatan sözcük tam olarak ‘kâbus’tur.

Yazıyı yazmadan önce sosyal medyada, benim gibi benzeri sorunlar yaşayan binlerce şikâyet okudum. Dedim ki, "Ohh bari, yalnız değilim!"



Belli ki, hepsiburada.com isimli alışveriş sitesi, birazdan okuyacaklarınızı ürün sattığı herkese yaşatıyor. Bu kadar mağdurun olduğu bir durumda, bunu yazıya dökmek şart oldu!

Doğan Holding’e ait hepsiburada.com alışveriş sitesinden, 15.08.2016 tarihinde ‘sipariş numarası 32003301’, ‘fatura numarası’ da ‘7040456990’ olan bir buzdolabı aldım. Buzdolabı koliden çıktı ve bir de baktık ki, ürün ‘hasarlı.’

Gelen teknik servisteki arkadaş, ürünün nakliye hasarlı olduğuna dair bir rapor yazdı ve siteye başvurmamı söyledi.

Hepsiburada.com sitesine girdiğimde, “Bunlar uzun işler falan deme, bizde her şey çok kolay!” ibareli, ‘kolay iade’ sayfasına girdim. Hasar raporunu yolladım ve hasarlı buzdolabının, benden alınması için beklemeye başladım. İlk dört günümüz, Yurtiçi Kargo’nun yalanlarıyla başladı. Bu dört gün boyunca, bomboş bir evde, sabah 09.00 akşam 18.00 arası bekledim. Geldiklerini ama beni bulamadıklarından tutun da, “Arkadaşlar iki saate gelecek” cümlesine kadar, yalan silahlarına doldurdukları tüm şarjörleri boşalttılar. 4 gün sonunda, “Biz lojistik firması değiliz, buzdolabını almayacağız” dediler.

Onlarca telefon görüşmesinde hep aynı cümleler!

Sonrasında hepsiburada.com’la en az 20 telefon görüşmesi yaptık ve sanıyorum 12 ya da 13 iade alım kaydı oluşturuldu. 4 iş gününde alınacağı söylendi, müşteri hizmetlerinden farklı kişiler aynı cümleleri sıraladılar.

Bugün saat 17.00 itibariyle, bana hasarlı olarak kakalanmaya çalışılan buzdolabının, resmi olarak 14 gün içinde iade edilme süresi geçmiş bulunuyor. Sözün özü, hepsiburada.com’un internet sitesinde yer alan “Ürün İadesi” şartları artık geçti.

Hepsiburada.com bu geçen sürede, müşterisine şu mesajı veriyor; “Bizim size verdiğimiz 14 günlük süre bitmiştir, bundan sonra mahkemeyle, tüketici heyetiyle filan uğraşmazsınız, o yüzden hasarlı buzdolabını ‘paşa paşa’ kullanın.”

“Bizde her şey kolay!” diye siteye yazmak kolay. İnsanlar nasılsa uğraşmaz, müşteriyi hayatından bezdirerek, ayıplı ürünü müşteriye bir şekilde itelemek, koca bir holdingin alışveriş sitesine yakışmıyor. Sanırım bu da iyi niyetten kaynaklanıyor, zira bunu kendilerine yakıştırdıkları, uygulamalarından son derece belli!

Bu ülkede alın terinizle kazanıp, size kakalanmaya çalışılan 'hasarlı' ürünü iade bile etmenize izin vermiyorlar. Sistemin yan yollarına saparak, sizi kanuni olarak da etkisiz hale getirip, o 'ayıplı' malı kullanmanızı istiyorlar. Bunu "4 iş gününde iade alacağız" yalanıyla, sizi hayatınızdan bezdirerek ve teslim olmanızı bekleyerek yapıyorlar.

Hepsiburada.com'un binlerce mağdurundan sadece biriyim. Kimileri benim kadar şanslı değil ve seslerini yüksek sesle, böyle bir mecrada yayınlayamıyor. Elimde bu şans varken, kullanmamak ayıp olurdu.

Ayıbın büyüğü kendilerinde ama halen kendimi ayıplı olarak görmek de benim ayıbım olsun!