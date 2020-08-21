Ya yandaş olmayanlar? Sayar-Saymaz erdiler muratlarına, Ojo Pictures huzurlarınızda, Scarlet...

Türkiye'de medya otoriter rejimce öyle kuşatıldı ki "elde kalan" yüzde beş ona ne yapsa razı olduk. İyi ki varlar. Fakat ben yavaş yavaş bir iki magazinel eleştiri yapacağım. Bunun için de kurban olarak en çok izlendiği için Fox Haber'i seçtim (Ayrıca atlaya zıplaya da olsa en azından 10-15 dakika bakabiliyorum).

Enver Aysever, Barış Yarkadaş, Merdan Yanardağ, Kadri Gürsel, Koray Düzgören, Levent Gültekin, İsmail Saymaz ve daha bir çok "yandaş" olmayanları barındıran fakat sıkıntıdan tırnaklarımı yediren kanalları (Halk TV, Yandaş, Tele1, Medya Haber, Artı Haber..) torpil yaparak es geçiyorum.

Yandaş olmayan Fox Haber'in ilk 10 dakikası resmi politika diliyle 'Türkiye düşmanlarını', ki bu neredeyse üç beş eksiğiyle tüm dünya oluyor, geçiyor.

Sizi bayıltmayacağım ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın aylar aylar önce söylediği bir cümle, bir değil iki değil belki 10 kere "Hadsiz Biden" diye başladı. "Utanmadan" Türkiye'yi AB'ye şikayet eden Yunanistan'a girmiyorum bile . Vatan bizim canımız, feda olsun kanımız.

Korona haberlerinde sonuçta bütün faturanın çıktığı yarı işsizlere yoksullara hiç bulaşmayacağım. Zaten AVM'ler onlar yüzünden açıldı, tatil ya da buzdolabı için ihtiyaç kredisi alanlar da onlar. Bir de tam alışıyorken Fatih Portakal'ın uzun bir tatile çıkması da iyi olmadı.

Köşe yazarı da olmak isteyen anchor person Burak Birsen'in belli ki onun rehberliğine bir süre daha ihtiyacı varmış.Tabii ki ben çok eskidim, yaşlanmış olabilirim ama Jülide Gülizar, Sevim Canbaz, Erkan Oyal gibi redaktör spikerler aklıma geliyor da keşke bu kuşak onların rahle-i tedrisinden geçebilseydi diyorum. Good old days...

Unutmadan ekleyeyim, bol bol 'hain' ve 'skandal' deyip Bakan Berat Albayrak gibi absürdün sınırında gezmek hiç mi hiç iyi gazetecilik değil.

Türkiye rahat bir nefes aldı

Ben Taksim İlk Yardım'da ihtilaçlar içinde kıvranırken, genç meslektaşım ve pop ikon İsmail Saymaz, güzeller güzeli Şeyda Sayar'la dünya evine girdi.

Peki ben gidemediğim Hilton'daki düğünü nasıl mı yazacağım? Hatırlatırım. Ben magazine terfi edip para kazanmaya başlamadan önce Radikal İki'nin neşriyat müdürüydüm. Türkiye'nin hâlâ işsiz kalmayan üç editör ve muhabiri gece boyu benim için muhbirlik yaptılar.

Nikâhı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıymış. Hilton'a gidince kendilerini orta sınıftan kopup üst orta sınıfa geçti sanan gazeteci milletinin hali görmelere sezaymış. Çoğu ıspanaklı ravioliyi ana yemek sanıp ekmekle yemiş ama sonra nal gibi bonfileler gelince pek kahrolmuşlar. "Doggy Bag" isteyen oldu mu bilmiyorum.

İsmail Saymaz'ın, Deniz Zeyrek'in paylaştığı, videosundan, dans edemediği açıkça belli. Neyse ki halay ve horon imdada yetişmiş. Sedat Ergin'in maske haykırışları pek kaale alınmamış. Tüm siyasal görüşlerin temsil edildiği düğünde bir tek anarko marksist yokmuş dersem, Biden gibi haddimi aşıp bir skandala imza atmış olur muyum bilmem.

Düğün şöhretlerin ilgisi açısından da biraz fakirmiş. En ünlüler, benim fotolardan gördüğüm, Nazan Kesal, Ercan Kesal ve biraz zorlayarak Sırrı Süreyya Önder'di.

Sayar-Saymaz düğününde gazeteciler ağırlıktaydı. Sedat Ergin farkına dikkatinizi çekerim.

Çifte bol mutluluklar. Artık kumanda ve top Şeyda Sayar Saymaz'da.

Düğünden sonra damat İsmail Saymaz tüm davetlileri birer birer öpmüş

Komşum döndü, kısıtlamalar başladı

Karşı komşum Gonca Vuslateri bir süredir yurt dışındaydı. Panjurlar kapalı. Ben de salonumda camlar açık rahat rahat dolanıyordum. Birden ışıkları yandı.

Aslında gelmiş ama o da benim gibi hastanedeymiş. Tabii ki onunki daha lüks bir durum, gıda zehirlenmesi. Benimki zavallı mesane. Karşılıkla geçmiş olsun derken hemen Ajda Pekkan konseri için Bodrum'a gideceğini öğrendim. Oh, yine bir süre evin içinde don paça gezebileceğim adım teşhirci "dirty old man"e çıkmadan.

Gonca Vuslateri'nin pandemi sırasında işsiz kalıp kalmadığını öğrenemedim

Tarihimden yapraklar

Class of 62-63

İlk fotoğraf İzmir Karşıyaka Erdem Koleji, lise. Fotoğrafın en solunda felsefeci müdürümüz Sırrı Özerdem, ortadaki "olgun" bey İngilizceci Aydın Pura. Sınıf arkadaşlarım: Sabri, Zafer, Kemal, Nuran, Savaşkan, Volkan. Ön sıra Ali Çapa, Nur, Tuğrul, Hasan. 1962-63 dönemi.

Gazeteciler şık da olabilir