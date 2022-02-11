Upper Cihangir deyip geçmeyin | Long Live the Queen | Zenginlerin taşrasından manzaralar

Arkadaşım Nihal Yalçın, "Oğlum" dizisinde - Eski stajyerim, ünlü yazar Ayfer Tunç - Arkadaşım Prenses Margaret'ın ablası - Müziğimizi 68'li arkadaşım Canset Oral seçti.

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Azınlıkta olmalarına karşın sayıları çok da az olmayan bazı fan ve okurlarım, Düzeyli Magazin'in "çok Cihangir" olduğu eleştirisini yapıyor, yüksek perdeden.

Covid yüksek risk grubunda olduğum gerçeğini atlayacağım fakat şu da bir gerçek; Türkiye'nin az, orta ya da çok ünlü oyuncuları, ressamları, gazetecileri, yazarları, yönetmenlerinin yarısı Cihangir'de yaşıyor.

Gonzo Tuğrul hayranı ünlü Cihangirliler, Tülay Günal ve Nihal Yalçın. Fonda yapımcı Sevil Demirci.

(Foto: #Tarih Gürsel Göncü)

Geçen gün Upper Cihangir'in en mütevazi ve içkisiz mekanı HomeRoom'a iki saatliğine uğradım. Nefes alın saymaya başlıyorum:

Çarşamba gecesi "Oğlum" adlı dizisi başlayan Nihal Yalçın, şu ara bir yabancı dizide başrollerden birini oynayan ve Genco Erkal'la Türkiye'yi turne turne gezen Tülay Günal, ağır abi Serhat Midyat, enfes kurabiye yapan Eray Özbal, yönetmenler Orhan Oğuz, Seren Yüce, ismini yazmama yasak koyan yazar, belgeselci, müzisyen ve gazeteci ÜK, harika söyleşici ve benden korkan İrfan Aktan, podcast kralı eski stajyerim Eray Özer, ressamlar Komet, beş yıl önce çok yakışıklı olan Murat Akagündüz, Erdoğan Zümrütoğlu...Demek ki dört saat kalacak gücüm olsa, genç paparazzileri hasetlerinden çatlatırdım. İki haftalık "malzeme" iki saatte.

Gerçek gazeteden okuduğum tek isim olan gazeteci İrfan Aktan ve ben.

Ve Yeniden başladı

Mid Cihangir'in beni en çok azarlayanlarından arkadaşım Yıldırım Türker, Yeniden TV sitesinde döktürmeye başladı. Ne var ki ben de en az onun kadar mesaj aldım bu konuda; Radikal İki'den sonra çok özlemişiz Türker'i diye. Düşündüm de ben bu mesajları hak etmiştim, haftada bir yazmaya ikna olmak için beni haftalarca süründürmüştü. Bana bunu yapabilen kim bilir Ayşegül Doğan'a neler etmiştir diye düşünmeden edemedim.

Gerçi Türker magazini küçümsediği için yazılarımı okumuyor fakat biri haber verirse yine "İznim ve haberim olmadan benim fotoğrafımı nasıl yayınlarsın" diye kıyametleri koparacak. Ama ben ondan daha cin olduğum için "ekmek param" vb. diye iki günde kandırırım. Bir yazarın, bir gazeteciyle başa çıkabildiği nerede görülmüş, The Guardian dâhil.

Çay ve kahve paralarını Yıldırım Türker'e yıkıp kalkmadan beş dakika önce.

(Foto: Eray Özbal )