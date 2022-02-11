Upper Cihangir deyip geçmeyin | Long Live the Queen | Zenginlerin taşrasından manzaralar

Arkadaşım Nihal Yalçın, "Oğlum" dizisinde - Eski stajyerim, ünlü yazar Ayfer Tunç - Arkadaşım Prenses Margaret'ın ablası - Müziğimizi 68'li arkadaşım Canset Oral seçti.
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Azınlıkta olmalarına karşın sayıları çok da az olmayan bazı fan ve okurlarım, Düzeyli Magazin'in "çok Cihangir" olduğu eleştirisini yapıyor, yüksek perdeden.
Covid yüksek risk grubunda olduğum gerçeğini atlayacağım fakat şu da bir gerçek; Türkiye'nin az, orta ya da çok ünlü oyuncuları, ressamları, gazetecileri, yazarları, yönetmenlerinin yarısı Cihangir'de yaşıyor.
Gonzo Tuğrul hayranı ünlü Cihangirliler, Tülay Günal ve Nihal Yalçın. Fonda yapımcı Sevil Demirci.
(Foto: #Tarih Gürsel Göncü)
Geçen gün Upper Cihangir'in en mütevazi ve içkisiz mekanı HomeRoom'a iki saatliğine uğradım. Nefes alın saymaya başlıyorum:
Çarşamba gecesi "Oğlum" adlı dizisi başlayan Nihal Yalçın, şu ara bir yabancı dizide başrollerden birini oynayan ve Genco Erkal'la Türkiye'yi turne turne gezen Tülay Günal, ağır abi Serhat Midyat, enfes kurabiye yapan Eray Özbal, yönetmenler Orhan Oğuz, Seren Yüce, ismini yazmama yasak koyan yazar, belgeselci, müzisyen ve gazeteci ÜK, harika söyleşici ve benden korkan İrfan Aktan, podcast kralı eski stajyerim Eray Özer, ressamlar Komet, beş yıl önce çok yakışıklı olan Murat Akagündüz, Erdoğan Zümrütoğlu...Demek ki dört saat kalacak gücüm olsa, genç paparazzileri hasetlerinden çatlatırdım. İki haftalık "malzeme" iki saatte.
Gerçek gazeteden okuduğum tek isim olan gazeteci İrfan Aktan ve ben.
Ve Yeniden başladı
Mid Cihangir'in beni en çok azarlayanlarından arkadaşım Yıldırım Türker, Yeniden TV sitesinde döktürmeye başladı. Ne var ki ben de en az onun kadar mesaj aldım bu konuda; Radikal İki'den sonra çok özlemişiz Türker'i diye. Düşündüm de ben bu mesajları hak etmiştim, haftada bir yazmaya ikna olmak için beni haftalarca süründürmüştü. Bana bunu yapabilen kim bilir Ayşegül Doğan'a neler etmiştir diye düşünmeden edemedim.
Gerçi Türker magazini küçümsediği için yazılarımı okumuyor fakat biri haber verirse yine "İznim ve haberim olmadan benim fotoğrafımı nasıl yayınlarsın" diye kıyametleri koparacak. Ama ben ondan daha cin olduğum için "ekmek param" vb. diye iki günde kandırırım. Bir yazarın, bir gazeteciyle başa çıkabildiği nerede görülmüş, The Guardian dâhil.
Çay ve kahve paralarını Yıldırım Türker'e yıkıp kalkmadan beş dakika önce.
(Foto: Eray Özbal )
Geleceğin Komet'i
Bu aralar ünlü ressamımız Komet'i Upper Cihangir'de daha sık görür olduk. Uzun bir aradan sonra nihayet bana gösterilen ve veteriner-ressam olmak isteyen torunum Asya'yı, Komet'e tanıştırdım. Asya şimdi de köpek dolaştırıcısı-ressam olmaya karar vermiş. Tabii ki dedesi gibi uyanık olduğundan Komet'i kaçırmadı.
10 dakika içinde yaptığı "Resim Çizen Kız" resmiyle Komet'in masasına gitti. Komet resmini beğenip beresine iliştirince keyiften bayılıyordu. Hemen fotoğraf istedi. İleride "Komet'in öğrencisi oldum" diye hava atacakmış.
Komet ve öğrencisi torunum Asya Özdemir.
Tarihimden yapraklar
Buyurun 1989'a
Meslektaşım Nilay Örnek pek ünlü yazarımız Ayfer Tunç'la uzunca bir podcast yayınladı. Ayfer Tunç yenilerde bir Yazmak Atölyesi kurmuş. Bunun benim tarihimle ne alakası mı var?
Tunç, 1989'da Sokak dergisine gelip benden iş istediğinde daha "Saklı"yı yazıp öykü ödülü falan almamış, 25 yaşında toy bir genç kadındı. Muhabirlik ve kısa sürede üç kuruşa redaktörlüğe terfi etmişti.
Bu podcast'ta ağırlıklı olarak edebiyat ama Marx ve Freud'un yanı sıra ben de varım. Gerçi Güneş ve Yeni Yüzyıl dolayısıyla Metin Münir, Ömer Madra ve canım Okay Gönensin gibi başka Mülkiyeliler de var ama artık olacak o kadar. Yeni dijital durumlar, edebiyat, senaryo yazımı ve medya ilgi alanınıza giriyorsa buraya koyduğum podcast'a mutlaka kulak verin.
Bu linkler ihmal edilmesin
* 1990’larla yüzleşme davaları, Memorial’in tasfiyesi ve yeni yazı dizisi Hafıza Merkezi'nde.
* Umut Vakfı'ndan 2021 Türkiye'de Silahlı Şiddet raporu için tıklayın.
* 14 Şubat'ta kendinize doğadan bir sevgili seçin.
* 2021'de hangi haberlerden mahrum bırakıldık? Susma Platformu'nun Sansür ve Otosansür Raporu yayımlandı.
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Televizyon kanalları
Benim gibi "yersiz uzun yerli dizi" meraklılarını bile Netflix'e kaçırmaya çalışan kanallardan içime baygınlık geldi. Tamamen çarpıtılmış, abartılı kahramanlık menkıbeleri ya da Budayıcıoğlu melodramlarından bezdim.
Şu an favorim Üç Kuruş, zaman zaman kafamı zorlasa da Yargı'nın yanına galiba bir de Oğlum eklenecek. Katiyetle Cebeci kampüsünde aynı dönemde okuduğumuz için Ekrem Çatay'ın kurduğu Ay Yapım'a iltimas geçmiyorum. Olsa olsa Mülkiye eğitimi bizi etkilemiş, benzeştirmiştir.
SBF BYYO- TRT- ATV...Ekrem Çatay.
Long Live the Queen
Birleşik Krallık'ın 95 yaşındaki Kraliçesi İkinci Elizabeth bu ay tahta geçişinin 70. yılını kutluyor. İngilizler buna platin yıldönümü diyorlar. Şimdi "bir Gonzo olarak bundan sana ne" diyen çıkabilir.
Cevabım: İkinci Elizabeth'in bahtsızlığa mahkum ettiği Prenses Margaret 1971 yılında yüksek lisans yapmaya çalıştığım Keele Üniversitesi'nin Onursal Rektörü idi. Kendisiyle yabancı öğrencileri temsilen aynı masada oturup Five O'Clock Tea içmiştik. Hayatımda onun kadar art arda sigara içen kimse görmemiştim.
Tekrar tahtta kalma rekoru kıran Kraliçe Elizabeth'e dönelim. Buckingham Sarayı'ndan Gonzo Haber Ajansı muhabirinin bildirdiğine göre: Kraliçe'nin oğlu Prens Charles yeni bir vasiyet hazırlayıp tüm mirasını annesine bırakacağını açıklayacakmış.
Hürriyet ve CNN'de gaz kaçağı
En ünlü Yozgatlı ilahiyatlı, trollere çok sinirlenmiş. CNN Türk'teki programında konuşan yandaş Akşam yazarı Turgay Güler'e haksızlık edilmiş. Güler, "Topluma kuru fasulye dağıtılacak. Herkes kendi gazını üretecek" demiş. Medya Radar'da okudum, İlahiyatlı amiral teknesinde haksızlığa dayanamam, Güler'in kastı vatandaşlarla dalga geçmek değil, o çevrecileri kast etti deyivermiş.
Biz 35-buçuk Karşıyaka'da ergenken ""os...uktan tayyere" derdik ve annem Nebahat Hanım'ın İzmir'in en pofuduk terliğini kıçımıza yemekten kurtulamazdık. Nedense birden aklıma geldi...
Sıkça sorulan sorular ve cheap shots
- Evet. 15 gündür içki içmiyorum ama yemek sponsorlarım beni ihmal etmiyor. Muhtarımız Halil Kalafat ve Dr. İncilay Erdoğan.
Haşlama muhtardan, musakka ve bulgur pilavı doktordan.
- Şimdi yemek sponsorlarımı yazıp, Barış Akademisyeni Zafer Yörük'le bana İzmir'den pahalı t-shirt ve çoraplar gönderen sıkı belediyeci Ali Sabuktay'ı gözden ırak diye atlayamazdım.
İzmir'deki sponsorlarımdan gelenlere iki örnek. Daha çok var...
Advertorial (!)
Taşradan manzaralar
Bodrum-Gümüşlük / Datça
Gonzo Haber Ajansı'mın taşra muhabirleri onları yeterince kullanmıyorum diye kazan kaldırdılar. Hemen taviz veriyorum.
Fotoğraflardan ilki Cihangir'in en moda mekânı 21'i de çalıştıran Karamazov, pardon, Karaağaç Biraderler'in Gümüşlük'teki Greta'sında kış güneşi batışı. Diğeri ise kar görünce çocuklar gibi çıldıran Datça muhabirim Figen Kumru'dan, Döşeme Mahallesi'nde kar.
Müzik önerisi
Bu haftanın müziği Mülkiye'nin yetiştirdiği en güzel sefire Canset Oral'dan. Bu kasvetli günlerde bana iyi geldi. Siz de bir kulak verin.
Linke tıklayarak
seneyi girebilir, 1951-2015 arasından melodileri dinleyebilirsiniz.