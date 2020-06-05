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Tuğrul Eryılmaz | Düzeyli Magazin

hte1946@gmail.comFotoğraf ve davetler için editör maili: melis.karaca@icloud.com

05 Haziran 2020

TC'nin en etkili magazin bülteni... Akademisyen fanlarımdan tiyatroculara, Ragıp Duran'dan Led Zeppelin'e...

65 plus hariç "normal" leşmenin ilk gününde Beyoğlu-Cihangir ve Bodrum-Gümüşlük genelin aksine pek modern ve nezihti!

Son pazar 65 plus olarak her türlü yetkiliyi protesto için konserimizi gerçekleştirmedik. Eh bu arada iyi kötü bir şöhretimiz de oluştu. ARD İstanbul muhabiri Oliver Mayeer-Rüth bunu da haber yapmış

Yüzlerce tepki aldım. "Nasıl başa çıkarım?" diye benden önce ünlü olmuş üç beş arkadaşıma akıl danıştım. Geliş sırasına göre yanıtları şöyle: Kadir İnanır, "Şöhretin bedelini ödeyeceksin", Sezen Aksu "Sen benle aşık mı atıyorsun? Onu anlıyorum. En ünlü İzmir'li ünvanını benden geri almaya çalışıyor. "Ben sana bize öykünme diye uyarmıştım"  diyen Deniz Türkali'nin kıskançlığını anlıyorum. O Halk TV'ye çıkarken ben ARD'ye konu oluyorum. Peki ya çocuğum yaşındaki , Sezin Akbaşoğulları'nın cevabına ne demeli  "Şöhretin sol değil, bir modası geçmekte olan rock star şöhreti."

Kadir İnanır-Sezen Aksu-Deniz Türkali-Sezin Akbaşoğulları

Son umudum adını kullanmamı yasaklayan ve bana "İfade özgürlüğü falan dinlemem" diyen YT idi, cevap bile vermedi. Nasıl? Peki, Yı. Tü, daha fazla yazamam. Ekmek parası peşinde koşarken 70'inden sonra ünü artmaya başlayan arkadaşlarına bir yardımcı olsalardı ne olurdu?

Yüzlerce mesajın çoğu yağcı genç meslektaşlarım ve öğrencilerimdendi. Teşekkür ederim.
Ne var ki her şeyi şöhretle açıklayamam. Yemin ederim, molalarla yaptığım üç saatlik yürüyüş sonrası eve geldiğimde 17.1 olan tansiyonum 13.2 olmuştu.
 
Mis Sokak'tan Galatasaray'a doğru yürürken gazeteciliğim tuttu, yoldaki insanları saydım. Pazar günü öğleden sonraydı ben diyeyim 50, siz deyin 60. Bunlardan ikisi gazeteci olan oğlum, diğeri ise ünlü senaristimiz Nilgün Öneş'ti. Onunla yeni çıkan kitabı "Ağlamak Yok" üzerine entel entel konuşarak Sıraselviler'e doğru yürüdük.
 
Firuzağa Camii'ne kadar gördüğümüz yedi sekiz kişiden biri, 65 plus akademisyen Arşaluys Kayır'dı. Özetle, pazar öğleden sonra bizim oraların yolları seçkin insanlarla doluydu.
Pazar öğleden sonra yazar Nilgün Öneş'le İstiklal Caddesi'nde. Fotoğraf: Hüseyin Özdemir 
Bundan dolayı sıfır güvenim olan İçişleri'ne ya da Cumhurbaşkanlığı masasında oturanlara diyeceğim yok. 65 plus'ın vebali güvenmekte ısrarlı olduğumuz Bilim Kurulu'nda. Bizi üzmesinler.

"Normal"leşmenin ilk günü

Kafamı iyice karıştıran yasakların, 65 plus hariç kalkmasının ardından bütün televizyon haberlerinin "İlk gün iflah olmaz halkımız ne yaptı" diye göstermek için muhabirlerini sokağa dökeceğini biliyordum. Sonuç olarak ben de çoğunun yaşı kadar gazetecilik yaptım.
 
Fakat itiraf edeyim ki kendime en büyük rakip gördüğüm Fox Ana Haber. Tahmin ettiğim gibi herkes sokaktaydı. Babacan, tatlı azarlar geldi.
 
Benim Cihangir ve Bodrum-Gümüşlük muhabirlerinin foto ve izlenimleri ise farklıydı.. Ben bunu bizim Magazin'le Fox arasındaki sınıfsal uçuruma bağlıyorum. Bakın karar sizin. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Seversiniz sevmezsiniz ama ben bu gerçekleri vurgulamak zorundayım.
 
Gümüşlük foto ve haberleri için dört aylığına kadrosuz istihdam ettiğim Görsel Yönetmen Semra Emre ve Mimar Tevfik Bilgin'e teşekkür ederim.
Yeşilçam'ın unutulmaz kadınlarından Sevda Ferdağ,  Cihangir 21'de
Cihangir-Kaktüs'ü ilk kez bu kadar tenha gördüm Fotoğraf: Yakup Yarmış
Gümüşlük'ün her zaman tıklım tıklım olan meydandaki kahvesi
Gümüşlük Plajı en kötü havada bile böyle olmazdı 
Nejat İşler'in Gümüşlük'teki yeri  Ali Rıza'nın yeri gibi pek boştu 
Gümüşlük'ün ünlü mekanı Ali Rıza maskeli mesafede

Akademisyen fanlarım

T24'ün pek entellektüel kimi yazarları "Yazdığın tüm isimler oyuncu, müzisyen yazar...Hani sen üniversitede dersler vermiştin. Acaba onlar öğretim üyesi değil, görevlisi olduğun için mi sana pek yüz vermiyorlar?" diyorlar.
 
Sözcü, T24, Cumhuriyet ya da Halk TV mensupları gibi kendimi övmeyi sevmem. Fakat tevazumun yanlış anlaşıldığını görüp akademisyen fanlarımı açıklamaya karar verdim.Daha çok var ama sadece gizli ya da açık mesajlaştıklarımı açıklıyorum.
 
Sadece profesör doktor olanlar, yoksa sayfalara sığmaz:

Melek Göregenli

Yasemin İnceoğlu

Fatmagül Berktay

Şahika Yüksel (aynı zamanda vokal ve dans grubumda)

Hacer Ansal

Ayşe Kadıoğlu

Zuhal Ulusoy

Filiz Tiryakioğlu

Gülgün Tosun

Umarım bu konuya tekrar dönüp kendimi savunma zorunda bırakılmam. (Dışarı çıkamadığım için konu sıkıntısı çekiyorum, mâbadı haftaya) 
İsimleri merak edenler yukarıdaki sıralamaya baksınlar 

Tarihimden yapraklar

Bu haftaki geçmişimde bir tek konu var: Murathan Mungan. Onun yanına başka birilerini de koymaya cesaret edemezdim.

Murathan Mungan


Dostluğumuz, 80 öncesi SBF BYYO'da asistan olduğum günlere dayanır. O zaman parladı parlayacak gepgenç bir adamdı. Neyse konu o değil. Fotoğraflarımı karıştırırken Mungan'ın Anadolu Hisarı'ndaki yeni evinde verdiği ilk doğum günü partisiyle karşılaştım. Sonra bir daha çağırmadı Murathan Mungan. 2020 için çağırır demiştim. Olmadı. Bahçe içinde iki katlı güzel bir ev. Yok o kadar da değil. Ara sokakta, deniz görmüyor. Olsun hangimiz görüyoruz ki...

Seray Şahiner, ben, Banu Zeytinoğlu ve Mustafa Alabora. Dikkatli bakarsanız arka fonda oyuncu Şenay Gürler ve eleştirmen Fatih Özgüven'i seçebilirsiniz. Fotoğraf: Sevilay Demirci 

Bu linkler ihmal edilmesin

- NewsLab atölyesinde Lara Özlen'ın hazırladığı bir haber dosyası; LGBTi bireyleri aktivist  ve iş yaşamı. Benden sınıfı geçti.

- Yeni Yaşam Gazetesi; gazeteciler hâlâ hapiste. 

- Özgürüz Radyo'da Ragıp Duran bu hafta harika. Woody Allen'dan Eşref Şefik'e oradan Jülide Gülizar'a dört dörtlük bir "canlı" yayın.
 

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Kim demiş haberim yok diye. Bir grup tiyatro insanı, pandemi yüzünden zor durumda kalan özel tiyatro emekçisi için bir dayanışma kampanyası başlattı. 100 birbirinden ünlü oyuncu telif izni alınmış şiirler okumuşlar. İsim vermeyeceğim neredeyse hepsi birbirinden şahane, iki üç fire olur tabii.

Başvurulardan 400 tanesi kriterleri karşıladığı için para bulundukça verilen kartlarına 250 lira yatacak. Tabii ki hepimiz destek atmalıyız ama esas destek, televizyon, sinema ve müzikten hayatını kazanan az çok bildik isimlerden gelirse ne hoş olur.
 
Pek ilgisi yok ama John Lennon'la bitireyim. The Beatles'ın aristokratların da bulunduğu bir konserinde mealen şöyle der Lennon "Arkadakiler alkışlarınız için teşekkürler. Siz öndekiler mücevherlerinizi şakırdatın yeter."
 

 

* Hayır, hâlâ çok ihtiyaç var. İzmir Kira Dayanışması özellikle İzmir dışında katılımın düşük olduğundan dertli. Linklerini bir kez daha verebilir miyiz diye editörüm Melis Karaca'ya sordum. Tamam dedi. Link emrinizde.

* Hayır. Cihangir ve mücavir alan muhtarları "normal" leşme başlayınca ortadan kaybolmadılar. Fehime Esen, Halil Kalafat ve Adnan Bal sokak sokak geziyorlar. Bakkallara gıda dayanışması da sürüyor. İyi ki onları seçmişiz.

Mahallemizin muhtarları

K.G.G.

Advertorial 

Londra, New York yapar da İstanbul durur mu? İstanbul Life'ın bu sayısı online, üstelik de beleş. Taze baba, overdose enerji Çınar Oskay , Begüm Gürsoy ve bana İstanbul Life’tan haberler veren Berna Abik'in ve tabii ki ekibin mesaisiyle gerçekten keyifli bir iş çıkarmışlar.

Müzik önerisi

Tam televizyonun karşısına geçip NASA'dan fırlatılacak roketi izleyeyim derken bir mesaj geldi. Meslektaşım Viki Çiprut, Led Zeppelin Global Party konserinin (2013) YouTube'tan ilk kez yayınlanacağını haber verdi.

Tabii Zeppelin'in Cennete Merdiveni , Uzay'a roketi yendi. Viki Çiprut seçti; Stairway to Heaven.
 
 
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