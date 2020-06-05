TC'nin en etkili magazin bülteni... Akademisyen fanlarımdan tiyatroculara, Ragıp Duran'dan Led Zeppelin'e...

Son pazar 65 plus olarak her türlü yetkiliyi protesto için konserimizi gerçekleştirmedik. Eh bu arada iyi kötü bir şöhretimiz de oluştu. ARD İstanbul muhabiri Oliver Mayeer-Rüth bunu da haber yapmış.

Yüzlerce tepki aldım. "Nasıl başa çıkarım?" diye benden önce ünlü olmuş üç beş arkadaşıma akıl danıştım. Geliş sırasına göre yanıtları şöyle: Kadir İnanır, "Şöhretin bedelini ödeyeceksin", Sezen Aksu "Sen benle aşık mı atıyorsun? Onu anlıyorum. En ünlü İzmir'li ünvanını benden geri almaya çalışıyor. "Ben sana bize öykünme diye uyarmıştım" diyen Deniz Türkali'nin kıskançlığını anlıyorum. O Halk TV'ye çıkarken ben ARD'ye konu oluyorum. Peki ya çocuğum yaşındaki , Sezin Akbaşoğulları'nın cevabına ne demeli "Şöhretin sol değil, bir modası geçmekte olan rock star şöhreti."

Kadir İnanır-Sezen Aksu-Deniz Türkali-Sezin Akbaşoğulları

Son umudum adını kullanmamı yasaklayan ve bana "İfade özgürlüğü falan dinlemem" diyen YT idi, cevap bile vermedi. Nasıl? Peki, Yı. Tü, daha fazla yazamam. Ekmek parası peşinde koşarken 70'inden sonra ünü artmaya başlayan arkadaşlarına bir yardımcı olsalardı ne olurdu?