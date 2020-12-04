Önce Mülkiye/ Demirören'lerin Posta'sı/ pandemide Cihangir/ geçerken dokundurmalar...

"Tuğrul, Tuğrul kalksana, lambaları yaksana, Mülkiye Marşı elden gidiyor, çaresine baksana."

Bugun 4 Aralık. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, yani kısaca Mülkiye'nin, 161. kuruluş yıl dönümü. Yazının icadından beri her koşulda Hürriyet'te önemli olan meslektaşım Ertuğrul Özkök de beni eyleme çağırmış. Neymiş efendim, TRT Mülkiye Marşı'nı Vatan Marşı diye çalıyormuş. Benim de çok sevip saydığım üstad Metin de (Prof. Dr. Metin Kazancı) buna öfkeli.

Kurban olayım Metin hocam, bir ara benim de çalıştığım TRT epey bir zamandır neyi doğru yapıyor ki?Adını ne yaparlarsa yapsınlar, isteyenler onu hep Mülkiye Marşı olarak söyleyip hatırlayacak. Meraklısı, Mülkiye Marşı'nın hikâyesini, 1918'de şiiri yazan Mülkiye öğrencisi Cemil Edhem Bey'in, Ankara SBF'nin internet sitesinde de yayında olan anlatımından okuyabilir.

Hatırlar mısınız bilmem, Beyazıt Meydanı'nın adı Hürriyet Meydanı olmuştu. Köprü adlarına değinmiyorum bile. Hangimiz "Dersim dört dağ içinde" yerine "Tunceli dört dağ içinde" ya da "Urfalıyız ezelden'"i Şanlıurfalıyız ezelden" diye söylüyoruz ki?

Bu arada Özkök, Mülkiye Dekanı Orhan Çelik'in marşı tescil etmek için başvurduğunu yazdı. Sayın Dekan mektebin en iyi hocaları darmadağın edilirken nerelerdeydi? Tebligatlar yapılırken odasında sessiz sedasız oturuyor muydu yoksa?

Yok yok, yazıyı Mülkiye'yi perişan ettiler biz hâlâ marşıyla uğraşıyoruz, diye bitirmeyeceğim. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Mülkiyeliler Birliği şubeleri pandemi nedeniyle maddi olarak zorlanıyor. Önce pamuk elleri cebe atın, sonra da camları açıp bağıra bağıra Mülkiye Marşı'nı söyleyin. Ben olsam onun ardından bir de "Enternasyonel" attırırım. İşte benim gerçek Mülkiyeliliğim.

Yine Mehmet Ertüzün arşivinden. Marşları ellerinden alınmaya çalışılan Cebeci Siyasal Bilgiler Okulu'nun ön bahçesi (1938). Dikkat ederseniz hiç kadın öğrenci görünmüyor.

Mehmet Yakup Yılmaz'ı bile kızdırdılar

Mehmet Yakup Yılmaz, önce Troçkist ve sendikacı bir Mülkiyeli'ydi. Sonra ne akla hizmetse gazeteci olmaya karar verdi. Gelişim Yayınları'ndan tutun, Tempo, Posta, Radikal, Fanatik beni bile kıskandıracak biçimde hep onun marifetidir. Hürriyet ve Milliyet'i hepiniz bilirsiniz, onları karıştırmıyorum bile.

Şimdi bu hafta içinde, Hakan Çelik adlı gazeteciliği fena halde tartışılır şahsiyet, 25. yılı nedeniyle Posta için kaleme aldığı bir yazıda, gazetenin kuruluşunda Mehmet Y. Yılmaz'ın da dahli olduğu mealinde bir cümle kullanmış. Tek kaygısı Posta'nın yeni sahibesi Meltem Demirören'e hoş görünmek herhalde. Bu basın tarihini kendince temize çekme girişimi, "poker face" olmakla ünlü Mehmet Y. Yılmaz'ı sonunda sinirlendirmiş.

Bence Mehmet Y. Yılmaz sinirleneceğine, oturup tıpkı benim 68'li ve Gazeteci'de yaptığım gibi bir nehir söyleşi yapsın. İnsanlar ne olup bittiğini birinci ağızdan öğrensinler. Bu aynı zamanda bellek konusunda oldukça zayıf Türkiye halklarına karşı bir görevdir de.

Bu arada, hazır elime fırsat geçmişken Mehmet Y. Yılmaz'ın 2000 yılında güzelim Radikal'i ehil olmayan ellere bırakıp Milliyet'e yayın yönetmeni olmasını hiç affedemediğimi de söylemiş olayım. Nasıl oldu da İsmet Berkan ve yanındaki yazı işleri ekibine (Yeşim Denizel Boratav, Ali Topuz, Erdal Güven, Cüneyt Muharremoğlu, Hakan Çelenk...) bizleri bırakıp gidebildi...

Gerçi beterin de beteri olduğunu daha sonra görecektik ama bunu da söylemeden geçemedim.

Desen: Kemal Gökhan Gürses

Cihangir'den pandemi manzaraları