Oktoberfest Cihangir'de | Dört psikiyatr ve bir deli | Hitchcock şöleni kaçmaz

Farah Zeynep Abdullah "Bergen" oldu - Ali Seçkiner Alıcı da "Yargı" dizisinden Bergen'in filmine - Altı yıl aradan sonra yine Adele - Ben ve Kaktüs patronları Sevda ve Tahir Bulca.

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Almanya pandemi yüzünden 2021 Oktoberfest'i iptal etti ama biz bir grup Upper ve Mid Cihangirli Kaktüs Sevda Hanım ve Tahir Bey'in partisindeydik.

Gerçi periferiden çok sayıda barbar da gelmişti ama onlara pek yüz vermedik. Frankfurter ve hamburgerler beleş, biralar yarı fiyatınaydı. Ama benim Irish coffee'lerimi patron Sevda Bulca ısmarladı. Partide en kalabalık meslek grubu, doktorlardı.

Ben daha çok mahallenin yazar-çizer entelleri Gönül Kıvılcım, Ramize Erer ve "Ülker Abla" romanı taze çıkan Seray Şahiner ile takıldım. Bir miktar da muhtarlarımız Halil Kalafat ve Fehime Esen'in gönlünü aldım.

Evleri deniz ve "old city"yi gören Upper Cihangirli kaliteli içki uzmanları İsmail Turgut ve Oktay Melikyan bizlerle mesafelerini korumaya özen gösterdiler.



Doktorlar, yazarlar ve de orta zenginlerden oluşan fanlarımı kıramayıp bir Oktoberfest hatırası çektirdim.

İnsan Hakları Derneği'm