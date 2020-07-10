Muhabir ağım genişliyor, Kadir Abi'yle mesafeli iki saat, Osman Kavala bizimdir...

Bu haftanın ilk Korona magazin haberi bir aylık deneme sürecine başlayan Boğaz muhabirim Sezen Aksu'dan. Aksu'nun Texas Medical Association'a dayandırdığı habere göre, 10'luk bir skalada 7 ve üzerinde Covid-19 riski taşıyan mekânlar şöyle sıralanıyor:

7 derece

Kuaför ve berber, kapalı restoranda yemek, düğün veya cenazeye katılmak, uçakla seyahat, basketbol oynamak, kucaklaşmak ve el sıkışmak

8 derece

Büfede atıştırmak, spor salonu, lunapark, sinema salonu.

9 derece yani en yüksek risk

Konser, stadyum, kalabalık dini törenler, barlar.

Sırası gelmişken "Hiç olmazsa Adalar muhabirim" olmak isteyen iletişim profesörü Yasemin İnceoğlu'nun sigortasız olmak kaydıyla, talebinin kabul edildiğini buradan duyururum, mail adresi kaybolmuş. İzmir merkez için adayım ise Prof. Dr. Melek Göregenli. Herhalde kabul eder, zaten işsiz.

Yasemin İnceoğlu- Sezen Aksu

Ayrıca, Nokta'nın eski haber müdürü Figen Kumru (Datça), YeniGündem'in eski görsel yönetmeni Semra Emre (Bodrum), Ferahfeza Aygen (Gümüşlük), senarist-yazar Nilgün Öneş (Kıyıkent ve Palamutbükü) magazin haberleri göndermeyi daha ciddiye alın. Aksi halde sizin için yazdığım telifleri Asmalı'da Ece Aksoy'a gider, çatır çatır yer içerim Doğan Akın ve Berna Abik'le.

Geçen haftaki 60-80 haberini de Boğaz muhabirim bildirmişti. Artık YT'den korkmadığım için açıklıyorum. Çünkü çetenin öteki iki üyesi DT ve MÇ Bodrum'a gidince YT yalnız kaldı. Bazı okurlarım bu kısaltmaları tanımıyorlarmış. Onlara önerim, Düzeyli Magazin'i bırakıp Medya Radar, Medya Tava ya da Hürriyet'in Kelebek ekini okusunlar.

Korona'dan önce TE , DT ve YT

Aylar sonra Kadir İnanır

Kadir İnanır ve Jülide Kural Dalaman tatilinden dönmüşler. Kural iyi bir kız olarak doğru annesine gitmiş ayağınının tozuyla, Kadir İnanır da Cihangir'e. Biz yazar Seray Şahiner'le Kaktüs'te kahve içerken ortalık dalgalandı, karşımızda İnanır. En son Jülide Kural'ın Selahattin Demirtaş'ın Devran'ını oynadığı gece görüşmüştük. Neyse...