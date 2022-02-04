Kıtalararası ilgi odağıydım | İHD'nin yeni komisyonu | Yağ satarım, bal satarım

İyi ki Duygu Asena'yı tanımışım - İnsan hakları deyince benim aklıma ilk avukat Eren Keskin gelir - Upper Cihangir'in 65 plus tiyatrocularından Nurşim Demir - Dünyanın en iyi gitarcılarından biri olan 80 + Keith Richards

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Hafta sonunda izinli olarak da olsa, Taksim EAH'den ve sondamdan kurtularak evime kavuştum. Tabii günlük hap sayım da dokuza ulaşmış olarak. Türkiye'nin en iyi cerrahı olduğunu düşünen kadrolu doktorum İsmet Hazar'ın "İstersen mesaneni seyret" teklifini kabul etmedim. Neyse...

Gonzo Tuğrul'un tümörü son nefesini vermeden önce.

Bu sağlıkçılar çok cefakâr tamam ama galiba biraz da tuhaflar. Operasyon sırasında Türkçe pop dinleyip "Bak gördün mü tam şurada, şimdi yakaladık onu" diyerek kıs kıs eğleniyorlar. Yarım saatte zavallı tümörümü hallettiler. Zamlı emekli maaşım yatınca Savoy'dan orta pahalı bir çikolatalı pasta alıp ziyaretlerine giderim herhalde.

Kıtalararası ilgi odağı

İfade özgürlüğümü hiçe sayarak adını kullanmamı yasaklayan Upper Cihangirli bilmiş YT, istediği kadar bana "teşhirci" desin. Mesane tümörü operasyonum kıtalararası ilgiye mazhar oldu. Avustralya, Fransa, Britanya, Tunus...

Türkiye'den ilk ziyaretçilerim ise tahminlerimin aksine aşırı değil, mutedil solcu gazeteciler oldu. Zamanının çoğunu sendikadan çok Cihangir'de geçiren DİSK Basın-İş'ten Faruk Eren, T24'ten tanıdığım ama sarı noktam yüzünden ziyaretin ilk üç dakikasında Kemal Can sandığım Bülent Özdoğan ve de Mülkiye'den arkadaşım, benim gibi Dev-Gençli "Güzel Osman'ın (Tokcan) sosyal demokrat tandanslı damadı Hilmi Hacaloğlu. Şimdi üçü de Gerçek Gündem için çalışıyorlar. Girip baktım, fena değiller. Rıdvan Akar herhalde anarko marksist entrikalarımdan çekindiği için beni çağırmamış. Artık çağırmasın çünkü çok geç.

Ev, hastane ve HomeRoom'da 42 ziyaretçi, 137 mesaj, iki çiçek, dört tatlı. Bir de ilgi konusunda beni en çok hayal kırıklığına uğratan üç yeri sayıp bitireyim: İzmir, Diyarbakır ve Bodrum.

Bülent Özdoğan, Hilmi Hacaloğlu, Gonzo Tuğrul, Faruk Eren

(Fotoğraf: Fotoğraf #Tarih Gürsel Göncü)

Tarihimden yapraklar

40 sene öncesi

Gelişim Yayınları'nda ilk arkadaşlarım Deniz İnsel, Ayşe Karabece ve Duygu Asena.

12 Eylül askerleri bizi akademiadan şutlamış; biz de, Yazgülü Aldoğan ve ben, Ankara'dan İstanbul'a göçmüşüz.

Ercan Arıklı'nın Gelişim Yayınları'nda Nokta dergisini çıkaracağız. İşte orada, üç güzel kadınla tanışıyorum ve kafalar da uyuşunca sıkı bir dostluk başlıyor. Kadınca'yı çıkaran Duygu Asena ve yöneticilerden Ayşe Karabece artık aramızda değiller. Arıklı'nın sağ kolu olan Boğaziçili Deniz İnsel'le muhabbetimiz devam ediyor.

Düşünüyorum da Gelişim'in bir dönem başarısının en mühim amili, kadın sayısının erkek sayısının fevkinde olmasıydı galiba.

Bu linkler ihmal edilmesin

* Yeniden TV'de Ayşegül Doğan'ın konuğu müthiş oyuncu ve dostluğundan gurur duyduğum Nur Sürer. Ayrıca bir başka arkadaşım Yıldırım Türker de bu pazartesi Yeniden TV sitesinde haftalık yazılarına başlıyor. Eminim sizler de özlediniz.





#sansürgenelgesi ve #KürtçeMüzikSusmayacak kampanyaları, Carlos Latuff’un karikatürlerine yine soruşturma, vekampanyaları,un karikatürlerine yine soruşturma, Susma Platformu 'nda.

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