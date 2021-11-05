Kelt ellerinden Cihangir'e | Ataizi 'evet' dedi | Ortaya karışık medya

Hande Ataizi de Cihangir'e düştü - Dede Tuğrul ve torunu Asya, Cadılar Bayramı'nın 'trick or treat'inde çok eğlendiler ama nedense gelinim Gülizar ve de oğlum Hüseyin galiba cadılık işinden biraz tedirgindiler - Üç Kuruş'un bütün oyuncuları fena değil ama galiba en iyileri Nursel Köse - MUBI'de özel gösterimi başlayacak olan Zeki Demirkubuz Firuzağa Kahve'de görünmüyor.

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Hafta sonunda Lower ve Mid Cihangirliler pek itibar etmediler ama Upper Cihangirli bir grup zengin, "ecnebi" adeti Halloween'i kutladılar. “Bu da ne“ diyen fanlarıma kısacık bir açıklama yapayım: 2000 yıl önceden gelen bir gelenek bu. Keltler (Celts) 31 Ekim gecesinde, yani kış başlarken karanlığı ve kötü ruhları kovmak için ateşler yakıp ürkütücü kıyafetler giyerlermiş.

Kaktüs'ün küçük Robin'i ve de gazeteci Işıl Cinmen.

Fotoğraf: Seray Şahiner

Doğrusunu isterseniz, Beyoğlu'nun çeşitli yerlerindeki Halloween kutlamaları daha renkliydi. Ne var ki ben o gün ve o gece Cihangir'de çekilen fotoğraflarla yetineceğim.

Öbür dünyadan David Bowie Cihangir'de (Yerleştirme: Gazeteci Güldal Kızıldemir)

T24 yazarı Aydın Engin'in dediği gibi, “söz konusu olan Cihangir Cumhuriyeti ise gerisi teferruattır“, isterse Pera olsun.

Prenseslikten cadılığa terfi eden torunum Asya Özdemir (Fotoğraf: Babası Hüso)

"Mum Kokulu" Hande Ataizi

Cihangir Caddesi'nde kalmış son köşkte çekilen "Camdaki Kız"ın başrol oyuncularından Hande Ataizi sonunda HomeRoom'a düştü. Tahmin edeceğiniz gibi, ta onu ilk gördüğüm film olan "Mum Kokulu Kadınlar"dan başlayıp, bugüne kadar gelip güzel oyuncuyu bayılttım. Ama belli ki o da benden hoşlandığı için 'Düzey'li de olsa 'Magazin' yazarı olduğuma aldırmadan, ekmek parası peşinde koştuğumu anlayıp benimle fotoğraf çektirdi.

Böylelikle o da kendisiyle aynı dizide oynayan Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut gibi ünlüler kervanına katılmış oldu. Şimdi tek eksiğim Radikal'den arkadaşım Şerif Erol. Benden söylemesi, biraz daha geç kalırsa onun ve ünlü genç oyuncuların benimle fotoğraf karesine girme şansları kalmayacak.

HomeRoom'daki çay paralarını tabii ki Hande Ataizi ödedi. (Fotoğraf: Yapımcı Sevil Demirci)

Komünal bir anma kahvaltısı