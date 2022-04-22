In The Life Of ya da İvan Denisoviç | "Kasırga" koparanlar | MM

İHD'nin Demir Lady'leri - Cihangir Tatavla'nın Merve Engin'i - Murathan Mungan (21 Nisan 1955) -

The Beatles'ın John Lennon'ı

Magazinimin başlığını okuyan radikal okurlarım The Beatles'ın çok ünlü şarkısı, sosyal demokratlar dâhil merkez okurlarım ise Soljenitsin'in orta ünlü İvan Denisoviç'in Bir Günü'ne gönderme yaptığımı düşünecekler hemen. Yanlış. Gonzo Tuğrul'un hayatında bir günü anlatacağım.

Saat 11.00'den önce kalkamadığım için güne 13.30'da bir belgeselle başladım. Üst-orta zengin mahalle arkadaşım İsmail Turgut'un davetiyle Film Festivali'nde gösterilen Aynı Nehirden Geçmek adlı film, Türkiye'de de yıllarca çekim yapmış ünlü fotoğrafçı Koudelka üzerineydi. Rejisörü de Coşkun Aşar. Belgesel beni biraz aştı fakat sinema, fotoğraf öğrencileri, amatör ve hatta profesyonel fotoğrafçılar kaçırmasın.

Coşkun Aşar, kurgu ve senaryo Ayhan Hacıfazlıoğlu, mahalleden ortak yapımcı Sevil Demirci ve ben.

(Foto: İsmail Turgut)

16.15- 19.00 arası

Filmden koşarak Cihangir'e dönüp tamamen ünsüz ama orta ve az zengin İsmail Turgut ve Oktay Melikyan ve İstanbul Bilgi'den eski öğrencim Özge ile 21'de geç bir öğle yemeği yedim. Onlardan bir saatte kurtulup kendimi Kaktüs'e attım. Az zengin ve çok ünsüz iş kadını Oya Hanım, Bodrum'da evi olan dünya tatlısı avukat Mebuse Tekay ve emekli gazeteci az yoksul Nilgün Uysal, Irish Coffee'mi ısmarladılar. Arkasının gelmeyeceğini anlayınca mekânın öteki ucuna seğirttim.

Eren Keskin ve Leman Yurtsever Yıldırım Türker'le çay içmiyorlar mı! Hangi Yıldırım Türker mi? Şimdilerde DT, MÇ ve İB'nin dördüncü ayağı YT. Bu arada, çay kahve paralarını ödedikleri için değil, Yurtsever ve Keskin bezdirilememe konusunda neredeyse bana yakınlar. Aaa, bir de ne göreyim, İnsan Hakları Derneği'nden arkadaşlarımve'le çay içmiyorlar mı! Hangi Yıldırım Türker mi? Şimdilerde Yeniden TV 'de yazan Cihangirli. Çıkaramadınız mı? Peki, en iyi arkadaşlarıve'nin dördüncü ayağı YT. Bu arada, çay kahve paralarını ödedikleri için değil, Yurtsever ve Keskin bezdirilememe konusunda neredeyse bana yakınlar.

Leman Yurtsever, Eren Keskin, Yıldırım Türker ve tabii ki ben.

(Foto: Kaktüs tayfası).

Saat 20. 30'da ise Cihangir'in 50 sandalyelik Tatavla Tiyatrosu'daydım, sınıf arkadaşım Necmiye Alpay ve muhtar Halil Kalafat'la. Yine mahallenin kızlarından Merve Engin'in oynadığı tek perdelik bir interaktif muazzam eğlence. Adı "Kıyıya Oturmanın Böylesi ". Oyun, 18 Mayıs'ta bir daha oynanacak ve sadece, enflasyon daha da azmazsa, 80 lira. Araya bir de reklam alayım; Tatavla Tiyatrosu'da haftanın altı günü oyun var. Oyunun sonunda Merve kadar alkış aldım. İnanmayan fotoğrafa baksın.

Bitmez tükenmez enerjili Merve Engin'le seyirciyi selamlarken...

(Foto: Dilbilimci Necmiye Alpay).

İzmir haberleri

Benim küçük bir bölümü hariç pek bürokratik bulduğum İzmirli Mülkiyeliler grubu bu kez gözlerini karartmış, Marx'a el atmışlar.

Mülkiye'nin ve Türkiye'nin değerli hocası Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya, Marx'la yetinmemiş, yanına bir de ütopya eklemiş. Bizim kuşağın hayatını vakfettiği iki kavram.



Bu aradan söylemeden duramayacağım, afişteki fotoğraf herhalde 20 sene öncesine ait.

Linkler ve çağrılar

* Disney+ kanalı için homofobik çağrı, Genco Erkal'ın 'cumhurbaşkanına hakaret' davası, haftanın sansür gündemi ve daha fazlası, Susma Platformu'nda.

***

MM nihayet

Ankara'da ve Cihangir'de pek arkadaşım olan Murathan Mungan, herhalde, yazarların gazetecilerden daha meşhur olduğu kanısıyla şimdilerde bana fazla yüz vermiyor. Geçen gün tamamen tesadüfen İpek Bilgin'in Sırça'sında önden ikinci sırada yan yana düştük.

Ağzından alabildiğim kadarıyla galiba bir yakın tarih romanı yazıyormuş. Kahramanlardan biri de gazeteciymiş. Bütün basın kitaplarını toplamış ama bizim "68'li ve Gazeteci"nin adı geçmedi hiç. Ben kibarca hiç tepki vermeyip, sadece, "bıyıkların yakışmış" demekle yetindim.

En ünlü yazar arkadaşım Murathan Mungan ve ben.

(Foto: İncilay Erdoğan)