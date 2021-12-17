Hastane deyince Taksim İlkyardım | Sahne deyince Genco | Eğlence deyince Ece

Geçtiğimiz hafta altı Eryılmaz kardeşten birini daha sonsuzluğa yollayıp, dört kardeş kaldık. Artık ailenin tek şoförü olan Turhan Eryılmaz da yok. Vefatının ertesi akşamı Karşıyaka'dan onu rakı içerek yolcu eden arkadaşlarına ben de İstanbul'dan katıldım.

Bu linkler ihmal edilmesin

* Yarım asırdır maalesef bir gram gelişme olmamış. Bu hafta içinde "Barınamıyoruz, geçinemiyoruz" diyen AÜSBF öğrencileri yine polis baskını yemiş.

Cahit Talas, Mümtaz Soysal, Cevat Geray, İlhan Unat gibi dekanlarımız öğrencilerini kollamak için polisin karşısına dikilirlerdi. Bu kez polise davetiye çıkaran yöneticilermiş. Neyse, ağlaşmayı keselim. Mülkiyeliler Birliği'nin kardeşlerimiz için açtığı fon kampanyasına mutlaka katılalım. Atladıklarım kusura bakmasın, ben hızla bazı isimler sayacağım. Hepimiz verdiğim Hasan Cemal, Macit Akman, Mehmet Y. Yılmaz, Akın Komsuoğlu, Samiye Aydar, Cengiz Tekin, Veka Yaldır, Ahmet Babalıoğlu, Baskın Oran, Işık Alumur, Canset Oral, Ömer Madra, İlber Ortaylı, Ferda Kınacı, Tayfun Kalkan, Günay Kılıç, Kutlay Ebiri, Hale Boysal, Reha Atasagun, Tuğrul Paşaoğlu, Nimet Adalalı, Akın Evren...





Macit Akman,, Akın Komsuoğlu,, Cengiz Tekin,, Ahmet Babalıoğlu,, Işık Alumur,, Ömer Madra,Ferda Kınacı,, Günay Kılıç,Hale Boysal,Tuğrul Paşaoğlu,Akın Evren. Bizim zamanımızdagibi dekanlarımız öğrencilerini kollamak için polisin karşısına dikilirlerdi. Bu kez polise davetiye çıkaran yöneticilermiş. Neyse, ağlaşmayı keselim. Mülkiyeliler Birliği'nin kardeşlerimiz için açtığı fon kampanyasına mutlaka katılalım. Atladıklarım kusura bakmasın, ben hızla bazı isimler sayacağım. Hepimiz verdiğim link'i tıklayalım.

Kokuyu alıp bizi gördüğüne adım gibi eminim. Onu hiç unutmayacağız.

* İnsan Hakları Derneği (İHD), 18 Aralık'ta adil yargılanma hakkı üzerine çevrimiçi bir çalıştay düzenliyor. Detaylı bilgi için tıklayın.



* Bu hafta DJ Ragıp Duran'ın yancısı benim. Övünmek gibi olmasın, dinlerseniz bana hayır duaSI* edersiniz.

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Zorunlu bir açıklama

Bazıları bana kızıyor. Halk TV gibi kimi "muhalif" medyaya niye laf sokuyorsun diye. Çünkü onlarda yetersiz de olsa bir gazetecilik yapma çabası var ve buna değiyorlar.

Yandaş medyadan bir iki örnek vereyim; satırlarım lekelenecek ama niye böyle yaptığım daha kolay anlaşılacak. Sabah'ın Mehmet Barlas'ı gazetecilik kisvesi altında İstanbul ve İzmir belediyelerindeki "terörist"lerin avına çıkmış durumda. Yetmezmiş gibi, iktidar değişirse başımıza geleceklerin kehanetini yapıyor. Hepsini bu hafta yazdı.

Yine bu hafta Yeni Akit her daim Kuran'dan ayetleri kullanarak ölüleri de dirileri de bizden ve terörist diye ayırarak gazetecilik yaptığını düşünüyor. Yılların Yeni Şafak'ı vahşi kapitalizm, liberalizm gibi kavramları unutarak, her türlü "münafıklığı" yaptığı gibi ekonomik krizi, doları "banker ve tefecilere" yıkarak, İslam âlemine yarar sağladığını düşünüyor.

Tabii ki bunları kaale alıp uğraşmayacağım. Buna karşılık Halk TV, KRT gibi kanalları, Orta Sayfa, Fatih Altaylı ile Bire Bir, Ayşenur Aslan'ın Medya Mahallesi gibi programları, Yeni Yaşam, Evrensel ve hatta Birgün gibi gazeteleri ve kimi internet gazetelerini asla onlarla aynı kefeye koymayıp, eleştirilerimi sürdüreceğim. Çünkü onlar, ben hainliğimden bayılmasam bile gazetecilik yapmaya çalışıyorlar. Umarım derdimi anlatabilmişimdir.

Gelelim Oksijen'e Yok Aydın Doğan'ın, yok Zafer Mutlu'nun "gizli projesi" diye adı geçen haftalık Oksijen'i yeniden almaya başladım. Bunun iki temel nedeni var: Yüzde 90 yandaşla dolu medyamızda çok dikkatli davranıyorlar ama hiç değilse yandaş değiller. İkincisi, Oksijen'de yazan ve bana bu yazıları yazmama iki kurabiye ve bir kadeh şarap karşılığında yardım eden Defne Akman. Eğer Defne beni kandırmadıysa, bu cuma 152 sayfa olarak, New York Times'ın özel dosyası Turning Points Global Agenda'yla birlikte çıkıyor. Tabii ki Türkçe olarak. Umarım Zafer Mutlu, Tayfun Devecioğlu ve Elçin Yahşi bu kıyağımı boş geçmezler. Tabii gönül indirip beni okuyorlarsa. Bizim T24 T24'ün yazar manşetlerinde bana tuhaf gelen bir durum vardı. Sonunda çözdüm. Neredeyse, hepsi çok da yakışıklı olmayan sakallı bıyıklı erkekler. Boşa konuşmayayım diye çarşamba günü saydım. 10 erkeğe karşılık bir tek kadın yazarımız vardı. Üstelik bu yetmiyormuş gibi, Doğan Akın habire Ertuğrul Özkök'ün yazılarını güya çaktırmadan kullanıyor. Ve tabii Cumhuriyet Medya Radar'da okudum (Twitter, Facebook vb. yok bende) Cumhuriyet gazetesinde istifalar, görevden alma depremi sürüyormuş. Canım arkadaşım Yazgülü Aldoğan "Gazetem sarsılıyor" deyip "Quo Vadis" diye sormuş. Nereye olduğu belli değil mi taa Alev Coşkun'un ilk operasyonundan bu yana? Hiç günahı olmayan ilk taşı atsın diyeceğim ama... Sıkça sorulan sorular ve cheap shots - Kıyametler koparan "Camdaki Kız" dizisinde solcu oyuncu arkadaşlarım dizide göründükleri gibi kötü ve yalancı olmadıklarını anlatmakta onlara yardımcı olmamı istediler. Çünkü insanlar onlara yolda pek sempatik bakmıyorlarmış. Sevgili fanlarım, ben de size garanti vereyim ki gerçekten iyi çocuklardır ikisi de. Bildiniz, Nur Sürer ve Şerif Erol. Dün gece (perşembe) neredeyse beni de sizler kadar üzdüler. Ama inanın bunların hepsi "film icabı." İnanmayan fotoğrafa baksın. Nur Sürer ve Şerif Erol, tek eksik Tamer Levent. - Üç Kuruş dizisini hâlâ keyifle izliyorum. "Yine ne mi oldu?" diyorsunuz. Son bölümde benim en bayıldığım gruplardan olan Adamlar'dan "Hepinize El Salladım"ı ve Mavi Sakal'dan "İki Yol"u çaldılar. Yani bildiğimiz, harbi Türkçe rock parçaları. Advertorial (!) Bu haftaki Advertorial'ım özellikle kadın fanlarım ve okurlarım için. Ama eminim ki az sayıdaki erkek fanlarım ve okurlarım da dinlerlerse üç beş şey öğrenebilirler. Baştan uyarayım, kadınların ikisinin de Mülkiyeli olması tamamen tesadüf.

Müzik önerisi

Bu haftaki müzik önerimi BBC6 DJ'i Tom Ravenscroft bilmeden seçti. Türkiye saatiyle 18:00'de Tom's Free - Form Space Jazz Odyssey dinlerken kulağıma anamın dilinden bir şarkı çalındı. Derya Yıldırım & Grup Şimşek'in bu güzel parçasını sizler de duyun istedim. Deniz Dalgasız Olmaz.