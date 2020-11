Gonzo gazetecinin hafta sonu; Asmalı Mescit, Gümüşsuyu, Cihangir

Kadın nüfusun yoğunluğu konusunda Asmalı Mescit'in Ece'siyle Cihangir bile zor başa çıkar. O gece de öyleydi. Şen kahkahalar ve şişede durduğu gibi duran içkiler...

İçeride sosyal mesafeli üç beş kişi var, herkes kaldırımda ve azıcık da sokakta. Türkçe popa sığınıp titreyen titreyene, mesafeli kıvıran kıvırana. Ertesi gün entelektüel bir randevum olduğu için sessizce ayrıldım, yani saat 24.00 gelmemiş ve DJ henüz tatil etmemişti.

Yakup ve Ece turundan sonra ertesi sabah (12.00) Cihangir Home Room'un sakinliği çok iyi geldi. Meslektaşım ve arkadaşım Neyyire Özkan'la buluştuk. Tatilden dönmüş ama pek yanmamış ve de kilo almamıştı. Hayat arkadaşı Veli Yılmaz üzerine yazılmış kitabı hediye etti.

Masamıza gelen çizer-ressam Ramize Erer, eski Cumhuriyetçi şimdi Tarihçi Gürsel Göncü ile bol bol Hürriyet, Cumhuriyet, NTV, Nokta çekiştirmesi yapıldı. Her şey güya 'off the record' söylendi ama bence en şaşırtıcı olanı oto sansürleyerek yazıyorum. Erer, bir ara benim de çalıştığım, Cumhuriyet Dergi'de "Tehlikeli İlişkiler"i çiziyordu. Bir gün bir telefon geliyor ve genel ahlâka yeterince uygun olmadığı için çizgisinin kaldırıldığı haber veriliyor.

Yetenek seçmekte birebir olan Mehmet Y. Yılmaz (Beni ta 80'lerde keşfetmişti) hemen devreye girip yeni çıkan Radikal'e transfer ediyor. Karşınızda "Kötü Kız".