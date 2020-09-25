Gonzo gazetecinin hafta sonu; Asmalı Mescit, Gümüşsuyu, Cihangir

Altı aya yakın bir süredir çıkamadığım Cihangir'den bu hafta bir çıktım ama pir çıktım. Abarttığıma hafif pişmanım ama madem oldu, anlatayım.

T24 Neşriyat Müdürü Doğan Akın aralarında benim de bulunduğum kimi yoksul ya da asosyalleri Yakup'a davet etti. Tabii ki söylenerek kabul ettim ama herkesten önce ben ordaydım (Ön bahçede). Neyse ki Okay'ın masasında Cumhuriyet'ten Mine Söğüt ve arkadaşları vardı da bizim masa gelinceye kadar onlara bulaştım. Zaten Yıldıray Arslan pahalı rakı ve kavunumu hemen getirdi.

Şimdilerde benim bir türlü ısınamadığım Halk TV'de Kadri Gürsel'le program yapan Şirin Payzın moderatörlüğündeki masamız, iki doktoruyla bayağı keyifliydi. Yine de çok uzatamadık sırada özlediğimiz Ece vardı...

Başrollerde Yıldıray Arslan ve Mine Söğüt, arka planda Şirin Payzın, İstanbul Life'tan Berna Abik, ben, hesabı ödeyen Doğan Akın, T24'ün ünlü iki yazar doktoru Talat Kırış ve Türkay Demir