Firuzağa Cemaati | Magazinde olası rakiplerim | Anarko-marksist olmak zor zanaat

Bu hafta, çok genç yaşta kaybettiğimiz LGBTİ+, ÖDP ve HDP'nin gönüllü çalışanı Fuat Çelik'in ölüm yıldönümüydü. Cihangir'in bütün entelleri, orta ve az ünlüleri, gazetecileri bir araya gelip etli pilav yedik. Tabii yoldan gelip geçen herkese de ikram ederek.

Hem hüzünlü hem de eğlenceliydi. Günün sürprizi ise eski HDP, yeni TİP milletvekili Ahmet Şık ve güzel karısı Yonca'nın bize katılması oldu. Tahmin edeceğiniz gibi emekli akademisyen Semra Somersan'dan emekli gazeteci Nilgün Uysal'a uzanan grup, Şık'ı soru yağmuruna tuttu.

Ahmet Şık bazı şeyleri "off the record" söylediği için düzeyli bir magazinci olarak yazamıyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim, Firuzağa Camii Kahvesi'ndeki herkes Ahmet Şık ile ya selfie yaptı ya da grup fotoğrafı çektirdi. Ahmet Şık da kendisinin de katkısı olan "Duvar" araştırma - inceleme kitabının reklamını yaptı.

Ben okuyamasam da benim bu yazıları yazmama yardım eden genç meslektaşım Defne Akman'a hediye ettim.

Hafta başında "yetti artık" diyerek kendimi İstiklal Caddesi Mephisto'ya attım. Bütün önlemlerimi alarak kitaplara, kalemlere, plaklara dokunmak o kadar iyi geldi ki anlatamam. Mephisto'nun kahve bahçesine çıkarak cappuccino bile içtim.

Tabii ki parayı mekânın patronu (Süleyman Soylu'nun kulakları çınlasın) Canan Parlar verdi. Dönüşte köşedeki Beyoğlu çikolatacısından iki parça sade bitter aldım. Kaç lira olmuş biliyor musunuz? İkili paket 25 TL. En son aldığımda galiba 10-12'ydi.

Canım Hocam'a minnetle

- T24'den niye ayrıldığını bir türlü öğrenemediğim ve oradaki en sevdiğim insanlardan biri olan Candan Yıldız bu sefer de Halk TV'den istifa etmiş. Ama nedense istifasını sanki sosyal medyacıymış gibi Twitter'dan duyurmuş. Allah gençlere akıl fikir versin. Hepsini sosyal medya boyunduruğundan kurtarmaya kararlıyım.

- Halk TV'den başlamışken onunla devam edelim. Benim izlemeye pek bayılmadığım bu kanalda (benim dışımda bütün Cihangir entelektüelleri çılgınlar gibi izliyorlar) Özlem Gürses'in "Perdenin Önü Arkası" programı var. Programda Halk TV'nin demirbaşları İsmail Saymaz ve Hakan Çelenk'in yanı sıra Aslı Aydıntaşbaş ve Mülkiye'den Dev - Genç'li arkadaşım Güzel Osman Tokcan'ın pek sosyal demokrat damadı Hilmi Hacaloğlu da var. Birden farkettim ki Hacaloğlu Rıdvan Akar'ın yayın danışmanlığını yaptığı "Gerçek Gündem"in de yayın yönetmeniymiş. Hatırlatmak için yazıyorum, Gerçek Gündem'i CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'li eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in yeğenine satmıştı.

Peki yarı yandaşlar?

Aklıma her şey gelirdi de dört kadının yaptığı bir TV haber programına çemkireceğim gelmezdi. Ben Habertürk'teki "HT Masa" adlı yeni programı yapan isimleri sıralamakla yetineceğim. Eminim en radikal feministler bile beni affedecektir: Sevilay Yılman, Ebru Baki, Nagehan Alçı ve Nihal Bengisu Karaca. Say no more.

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

Özkök'e önerimdir



Solcu fanlarım çok sinirleniyorlar ama işsiz gazeteci Ertuğrul Özkök gündemden düşmüyorsa ben ne yapayım? Son duyduğum, beni taklit ettiği için televizyonda bir "orta düzeyli bir magazin" yapacakmış.

Kiminle yapacağını tam öğrenemedim ama ona önerim, bu programı bu yıl Hürriyet Altın Kelebek Pantene ödülünü kazanan Müge Anlı ile (ya da Acun Ilıcalı ile) yapması. Eğer Müge Anlı onu istemezse, kendisi gibi Hürriyet'le "yollarını ayıran" magazinci Cengiz Semercioğlu da olur.

Bütün bu olasılıklar hepimizin eski patronu Aydın Doğan'la gizli-açık görüşmekten daha iyidir.

Ertuğrul Özkök (ortada), Müge Anlı ve Cengiz Semercioğlu arasında.

Yemek sponsorlarım



Evet, Cihangir ahalisi hala bana yemek taşımayı sürdürüyor. Bu hafta eski gazeteci, yeni podcastçi Eray Özer'in zeytinyağlılarının yanı sıra karşı komşum Gonca Vuslateri de koca ve şık bir tabakta, kendi yaptığı içli köfteyi getirdi, hem de kapıma kadar.

İçki sponsorum ise, İlber Ortaylı'yla bana ortak YouTube programı yapma peşinde olan Nurhak Kaya. Çay-kahve ve erik suyu sponsorum ise HomeRoom'dan Cem Doğan. Irish coffee sponsorum Cihangir 21.

Komşum ve içli köfte sponsorum Gonca Vuslateri

Televizyon da izliyorum



"Kulüp" ve itiraf edeyim "Yargı" dizilerini de izliyorum ama favorim hâlâ "Üç Kuruş". Geçen hafta Civan Canova'nın ismini kullanmadığım için epey fırça yedim, tabii ki o da çok iyi. Sadece o mu, seri katili oynayan Diren Polatoğulları da. Ama yine de benim kalbime hitap eden Neriman Hala rolündeki Nursel Köse.

Benim yapımcılara bir önerim var, biraz paraya kıyıp bir dansçı ya da baleci bulup çaktırmadan koreografi yaptırsınlar çünkü müzikler gayet iyi. Bir zahmet West Side Story seyrediversinler.

Civan Canova. 'Yılmaz Güney'in Arkadaş filmi üzerinden ne kadar çok zaman geçmiş...

Covid'in Cihangir varyantı

Üç gün önce evde otururken birden telefonum çaldı. Arayan kimmiş biliyor musunuz? Covid-19'un Cihangir varyantı. Bana şöyle bir şikayette bulundu; "Deniz Türkali adlı Cihangirli kadın, o kadar pozitif ki evinde sadece birkaç gün misafir olabildim. Kendimi nasıl dışarı attığımı bilmiyorum. Israrla negatif olmayı reddetti."

DT'ye geçmiş olsun. En iyi arkadaşları YT, MÇ ve AMT'ye hiçbir şey olmadığını fanlarıma duyururum.

Advertorial (!)

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD), etkinliklerini atlamayın derim. Belki benim gibi bir anarko-marksisti de görme şansınız olabilir.

Kapalı yerlere giremiyorsanız, pazar günü 14.00'te DİSK'in mitingi var.

Müzik önerisi

Bu haftaki şarkımız okurum Özden Aydın'dan. Tanımamamın ayıbı bana ait olan Haluk Tolga İlhan'dan "Vartinik".