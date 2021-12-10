Firuzağa Cemaati | Magazinde olası rakiplerim | Anarko-marksist olmak zor zanaat

Ahmet Şık'ı Firuzağa Kahvesi'nde iyi sıkıştırdık - Bu ara komşum Gonca Vuslateri ile aramız iyi - Eski stajyerim Cengiz Semercioğlu - "Üç Kuruş"çular, Batı Yakası'nın Hikâyesi'ne bir göz atın.

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Bu hafta, çok genç yaşta kaybettiğimiz LGBTİ+, ÖDP ve HDP'nin gönüllü çalışanı Fuat Çelik'in ölüm yıldönümüydü. Cihangir'in bütün entelleri, orta ve az ünlüleri, gazetecileri bir araya gelip etli pilav yedik. Tabii yoldan gelip geçen herkese de ikram ederek.

Hem hüzünlü hem de eğlenceliydi. Günün sürprizi ise eski HDP, yeni TİP milletvekili Ahmet Şık ve güzel karısı Yonca'nın bize katılması oldu. Tahmin edeceğiniz gibi emekli akademisyen Semra Somersan'dan emekli gazeteci Nilgün Uysal'a uzanan grup, Şık'ı soru yağmuruna tuttu.

Ahmet Şık bazı şeyleri "off the record" söylediği için düzeyli bir magazinci olarak yazamıyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim, Firuzağa Camii Kahvesi'ndeki herkes Ahmet Şık ile ya selfie yaptı ya da grup fotoğrafı çektirdi. Ahmet Şık da kendisinin de katkısı olan "Duvar" araştırma - inceleme kitabının reklamını yaptı.

Ben okuyamasam da benim bu yazıları yazmama yardım eden genç meslektaşım Defne Akman'a hediye ettim.

Şengün Kılıç, Cihangir Mahallesi muhtarı Adnan Bal, pahalı atkımla ben, ucuz giysileri ile Ahmet Şık, en ihtiyatlımız sınıf arkadaşım Necmiye Alpay.

Fotoğraf: Kılıçalipaşa Muhtarı Halil Kalafat

Ya İstiklal Ya Pandemi

Hafta başında "yetti artık" diyerek kendimi İstiklal Caddesi Mephisto'ya attım. Bütün önlemlerimi alarak kitaplara, kalemlere, plaklara dokunmak o kadar iyi geldi ki anlatamam. Mephisto'nun kahve bahçesine çıkarak cappuccino bile içtim.

Tabii ki parayı mekânın patronu (Süleyman Soylu'nun kulakları çınlasın) Canan Parlar verdi. Dönüşte köşedeki Beyoğlu çikolatacısından iki parça sade bitter aldım. Kaç lira olmuş biliyor musunuz? İkili paket 25 TL. En son aldığımda galiba 10-12'ydi.

Gonzo Tuğrul Mephisto'da büyük bir keyifle kitaplara dokunurken.

Tarihimden yapraklar

Canım Hocam'a minnetle

Mülkiye'nin efsanelerinden Prof. Dr. Tuncay Bulutay. (Fotoğraf, Trabzon Vakfı'ndan alındı) Eğer bu Mülkiyeli Gonzo Tuğrul okuduğu beş sene boyunca bir gram iktisat teorisi öğrendiyse bunu yeni kaybettiğimiz Prof. Dr. Tuncay Bulutay'a borçlu. "Laz Tuncay", 3. ve 4. sınıfta öğrencisi olan bizlere kafalarına vura vura, enselerini okşaya okşaya o kadar çok şey öğretti ki. Kendisini on sene kadar önce 68 ya da 69'luların mezuniyet kutlamasında görmüştüm. Ben SBF BYYO'da asistanken başımıza kabus gibi çöken 12 Eylül darbesinde, Mülkiye'den uzaklaştırılan galiba ilk hocamızdı. Onu ve ekibi Hasan Ersel, Yılmaz Akyüz, Uğur Korum, Ercan Uygur ve sınıf arkadaşım Nuri Yıldırım'ı sevgiyle ve keyifle hatırlıyorum. Bu linkler ihmal edilmesin * Boğaziçi Üniversitesi akademik etkinliğine giriş engeli, 23 Kasım-6 Aralık sansür gündemi ve fazlası Susma Platformu 'nda. ***

"Muhalif" medya hareketli - Yıllardır görmediğim arkadaşım Umur Talu'nun Duvar'da yazmaya başladığı hafta "Duvar'la yollarını ayıran" eski yayın yönetmeni Ali Duran Topuz ve genç meslektaşım İrfan Aktan Artı Gerçek’te yazmaya başladılar. Emin değilim ama galiba bu Celal Başlangıç'ın değil, benim nedense bir türlü ısınamadığım Ergun Babahan'ın Artı Gerçek'i. - Yıllardır görmediğim arkadaşım'nun Duvar'da yazmaya başladığı hafta "Duvar'la yollarını ayıran" eski yayın yönetmenive genç meslektaşımArtı Gerçek’te yazmaya başladılar. Emin değilim ama galiba buın değil, benim nedense bir türlü ısınamadığım'ın Artı Gerçek'i.