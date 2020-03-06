Erkekliğin âlemi yok

Tabii ki bu kadarla sınırlı değil. Soldan sağa; Sevim Belli, Afife Jale, Behice Boran, Şirin Tekeli, Sevgi Soysal, Duygu Asena, Adile Naşit, Leyla Erbil

"Sene 1965. Mülkiye’de Mümtaz Hoca’nın anayasa sınavındayız. 50 puanlık teknik anayasa soruları var, bir de 50 puanlık yorum-analiz sorusu. Aklımda kaldığı kadarıyla, 'Uzaydan gelen biri, dünyaya baktığında gelişmiş kapitalist ülkelerle, gelişmiş sosyalist ülkeler arasındaki farkı anlamakta zorlanırdı, ama bu ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki farkı kolaylıkla görebilirdi… Tartışın…' diye bir soru sormuştu. Ben de yazıp geçmiştim; övünmek gibi olmasın sınıfta en yüksek notlardan birini, 10 üzerinden 7.5 almıştım. Şimdiki Tuğrul olsam, mutlaka kadınların görünür olup olmadığını en tepeye koyardım ve hocam bana 10 verirdi. Üstelik de laf ola beri gele hep bir tarafgirlik değil bu: Türkiye’de kadınların iş gücüne katılma oranları yüzde 22, kadın milletvekili oranı yüzde 17 (eğer hapiste değillerse)… 'İstanbul’u AKP’den kurtardık' diyenlere de üzücü bir hatırlatma yapayım, 39 ilçede sadece bir kadın belediye başkanı var. Nüfusun yarısını kadınların oluşturduğu Türkiye’de 1389 belediye başkanından sadece 45’i kadın, oran yüzde bile değil, binde 3! Buradan çıkarak Türkiye’nin krizden krize koşmasını kadınların bu kadar dışlanmasına bağlayıp, erkek egemen sistemden kurtulmamız gerekiyor dersem hemcinslerimi kızdırmış olur muyum?"

Nasılsa paraya kıyıp T24 Yıllık almayacağınız için hemcinslerime hitaben yazdığım parçanın girişini kullandım.

Fotoğraflarda gördüğünüz bizden ve dışarıdan kadınların seçiminde tabii ki Cihangir Kahve'deki feminist ve sosyalist kadın arkadaşlarımdan yardım aldım.

Soldan sağa; Rosa Luxemburg, Simone de Beauvoir, Alexandra Kollontai, Virginia Woolf, Kate Millet (Kolaj: Faris Kasioğlu)

Tabii ki Cumartesi Anneleri'ni unutmadık. Cumartesi Anneleri yıllardır yaz kış demeden çocuklarını arıyor

8 Mart damgası

İçinde bulunduğumuz hafta 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'yle ilgili etkinliklerle doluydu. Hangisine yetişeceğimi şaşırdım. Katadrom Kültür, Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği'nin Farklı Perspektifler Film Festivali 8'inci kez yapılıyormuş. Ben ilk kez gittim, iyi ki de gitmişim.

Avukat Arın Gül Yeniaras'ın şık kıyafetiyle sunuculuğunu yaptığı gecede (Suriye Pasajı) hem genç yönetmenlerle hem de LİSTAG (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks+ Aileleri ve Yakınları Derneği) anneleriyle tanışma şansım oldu. İster inanın ister inanmayın hem eğitici hem de eğlenceli bir geceydi.

Unutmadan yazalım; 4 Mart'ta başlayan festivalin film gösterimleri Beyoğlu Fitaş Sineması'nda 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ve 20.00 seanslarında ücretsiz olarak izlenebilecek.

LİSTAG anneleriyle ben SUPA'da

Hilton'daki Aydın Doğan Genç Gazeteciler Ödül Töreni'ne gidemedim fakat alttaki fotoğrafı gördükten sonra geceyi merak ediyorsanız T24'ten ayrıntılı okuyabilirsiniz.

Altan Öymen, Arzuhan Yalçındağ, Cemiyet Başkanımız Turgay Olcayto, eski patronum Aydın Doğan ve Sema Doğan

Yine aynı gece Cezayir'de Mine Söğüt'ün Alayına İsyan kitabının tanıtım partisine Doğan Akın'ı gönderdim. Bu sayfada gördüğünüz fotoğrafı da zaten o çekmiş. Bence orta parlak.

Gece epey kalabalıkmış. Nereden bildiğimi sorarsanız muhabirim dâhil, oradan çıkan herkes Ece Bar'a geldi.

Füsun Eczacıbaşı'nın sağında Mine Söğüt, solunda ise nihayet Gümüşlük'ten kalkıp gelen ünlü çizerimiz Bahadır Baruter, başka bir deyişle Mine Söğüt'ün sevgili eşi Bahadır. Galiba karavanda kalıyorlar

Güzel Foça

Bu fotoğrafı geçtiğimiz haftalarda Karaburun’da gün batışı diye yayımlamıştım. Yanlışmış. Okurum Pamir Teker, bunun Karaburun’da gün batımı değil, Karaburun’dan görünen şekliyle Foça’da ayın doğuşu olduğunu bildirdi. Bu bir tekzip değilmiş.

Foça’yı anmışken ayın bu kadar güzel doğduğu beldede kadınların yaptığı bir yürüyüşü anmadan da geçemezdim. Foça Barış Kadınları, yaptıkları bir yürüyüşle "Savaşa hayır" dediler. Fotoğrafı gönderen gönüllü Foça muhabirime teşekkür ederim.

Kadınlar İzmir'in güzel ilçesi Foça'da barış için seslerini yükselttiler

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Ot Dergisi’nin Tuhaf’tan daha fazla sattığını yazmayı geçen hafta unutmuşum. Yazıp da kurtulayım.

* İsmet Berkan’ın yayın yönetmenliğinde çıkan "+Haftalık Gazete"yi hemen cumartesi günü aldım. Fiyatı 10 lira. Yazı İşleri Müdürü Hakan Çelenk’in (eski Posta'cı) iki gün önce T24’te çıkan ve gazeteyi anlatan söyleşisini okuduğumda, kendi şuursuzluğumdan, gazetenin nasıl olacağını tam olarak çıkaramamıştım. Gazeteyi aldıktan sonra da tam çıkarmış olduğum söylenemez. Değişik ve farklı bir şey yapmak tabii ki çok saygıdeğer bir eylem ama okurun temel alışkanlıklarını sıfır sayarak piyasaya çıkmak ne kadar doğru bilmiyorum.

Bölüm başlıkları yok; 6’ıncı sayfada "İdlib" varken 7’inci sayfada "Otizm ve MS" görmek beni şaşırttı. Spot yok, sanki kimi Türkçe yanlışlıkları da var. İlk sayfadaki başlıkta "hayal" kelimesinin ikinci satırda, "ederken"in üçüncü satırda olması beni rahatsız etti deyip geçeyim.

Bence en başarılı sayfa olan Selahattin Duman’ın tam sayfası biraz daha üzerinde oynanmak istiyor, yoksa yazılar parlak. Ama en büyük itirazım kimi haberlerin başladığı sütunun, başlığın solunda kalması.

Türkiye'nin haftalık ya da günlük bir gazeteye şiddetle ihtiyacı var. Ne var ki elimde tuttuğum gazete bu umudu vermedi. Bu daha ilk sayıydı. Umarım ben yanılıyorumdur. Kural olarak, çıkan her gazetenin ilk sayısı en kötü olur.

* Millet +Haftalık Gazete’yi çıkardı, biz hâlâ üç kuruş paraya bir fon bulup İstanbul Telgraf gazetesini çıkaramadık. Çıkacağa da benzemiyor.

* İki üç gündür Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan arasında "Habertürk mü 0.5 önde, CNN Türk mü 0.3 önde?" tartışması var. İfade özgürlüğü, haber verme özgürlüğünü hallettik derdimiz şimdi kimin daha çok izlendiği oldu. Bana sorarsanız esas reyting rekortmenleri bu sayfa hazırlandığı sırada tutuklu bulunan Oda TV'den Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç oldu. Haksızlık etmeyeyim, son bir cümle: Habertürk, CNN Türk'ten yarım tık daha iyi.

Advertorial

Gezici kadın filmleri

8 Mart haftasında Filmmor'u unutacağımı herhalde düşünmediniz. Perşembe gecesi yaptıkları tanıtım kokteyline ilk kez beni de çağırdılar.

Filmmor'un 18'inci yıl teması hak odaklı sinema. 21 ülkeden 47 filmin yer aldığı festival, İstanbul’da başlayıp Diyarbakır’da bitecek.

İstanbul'daki filmler Fransız Kültür’de ve ücretsiz olacak.

Tuğrul Eryılmaz ve Filmmor kadınları

Ömer Madra ve ekibinin başarısı

Dansöz Mek'an Sahne'de

T24 yazarı arkadaşımız Nuray Büyükdağ, oyunu öyle güzel yazmış ki, okumayı sevmeyenler kaçırmasın diye çalıp buraya koyduk.

İzmir'in kadınları

Haydi dayanışmaya

Bu cumartesi günü Edirne'ye gidecek İzmirli Halkların Köprüsü Derneği üyelerine nakdi yardım etmek istiyorsanız "Edirne için" diye belirterek bu hesaba gönderebilirsiniz:

Ziraat Bankası: TR470001002152777659055001 Şube adı: 2152 Tuzla Caddesi Çiğli Hesap No: 215277765905500

Elinizi çabuk tutun.

Müthiş bir emek

Gazeteci ve doğa fotoğrafçısı Fatih Orbay, Anadolu'nun 373 kuş türünü fotoğrafladı, öykülerini yazdı. Bu 'advertorial'ımızın çok daha genişini T24'ten okuyabilirsiniz.

K.G.G çiziyor

Müzik önerisi

Dünyanın ve Türkiye'nin bu durumunda John Lennon Plastic Ono Band'in "Barışa bir şans verin" şarkısının çok uygun olacağını düşündük. Umarım doğru düşünmüşüzdür.