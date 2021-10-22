Diyarbakır ve Cihangir’de protestolar | İHD barışa çağırıyor

Ah bir de müthiş bir tevazu ile davranıp, tepeden bakıyor izlenimi vermese zaman zaman Halk TV'ye kaçmak zorunda kalmam.
"Bu ülkenin milleti dünyaya yön verir ama dünyanın hâlini görüyorsunuz"
"Patron sizsiniz, seçmensiniz, vergi veriyorsunuz"
"Biden, Putin'in haddini siz bildirirsiniz."
"Business"
"Central Bank of ..."
"Ben köylü çocuğuyum pek anlamam"
"Bu memleketin vatan evlatları bunlar"
"Yer çekimi olmasa hepimiz dünyadan fırlarız..."
"Allah faizin belasını versin"
"Bizim verdiğimiz vergilerle..."
"Siyasi partiler doğum günü partilerine dönüştü"
"Patron vatandaş"
"Bu ülkenin vatandaşı çalışır, sizsiniz"
"Siz siyasilere inanmayın. Kendi aranızda birlik olun. Patron sizsiniz"
"Ya bu internet atmosferik olmalı, hava gibi bedava olmalı."
"Bu ekonomi stajyerler ve çıraklar üstünde yükseliyor"
Sayın Tepeli, zaten bu iktidarı da pek beğendiğin biz değil, aramıza sızan Japon, Bulgar, İranlı, Arap, Fransız... seçmenler seçti.
Solcular konuşuyor
Çarşamba gecesi Halk TV'de bu sefer CHP'liler yerine bir değişiklik olsun diye sosyalist ve komünist partililer vardı.
Şirin Payzın'ın programını izlerken yoldaşların hiç yeni bir şey söylemediğini pek üzülerek izledim. Ya onlar yeterince zeki komünistler değiller ya da ben anarko marksist olarak ortodoksiden iyice kopmuşum.
Advertorial (!)
10 Yönetmen ve Türk Sineması
İzmirli hemşerim Ertekin Akpınar'ın Yeşilçam üzerine yazdığı bu kitap, hem bazı iletişim fakültelerinde yardımcı ders kitabı olarak okutuluyor, hem de okuması gayet keyifli. Çünkü içinde olaylar ve tanıklıklar da var. Lütfi Akad, Metin Erksan ve Şerif Gören yok ama bakın kimler var: Ömer Kavur, Atıf Yılmaz, Yavuz Özkan, Halit Refiğ, Memduh Ün, Erden Kıral, Ali Özgentürk, Yeşim Ustaoğlu, Tunç Başaran ve Ziya Öztan…
Daha ayrıntılı fikir sahibi olmak istiyorsanız barış akademisyeni Zafer Yörük'
ün Ertekin Akpınar'
la yaptığı İzmir Kitap Fuarı söyleşisine tıklayın.
Müzik önerisi
Bu haftaki parçamızı Oksijen'den meslektaşım Defne Akman seçti. Belçikalı Stromae'nın Santé şarkısı dünyanın her tarafındaki "sahip olmayanlar"a adanmış.
Klip de çok güzel, şarkının sözleri de. Fransızcanız benim gibi yetersizse burayı tıklayıp Türkçe mealini görün.