Diyarbakır ve Cihangir’de protestolar | İHD barışa çağırıyor

Ertesi gün de Lower Cihangir'deki Füruzağa Kahvesi'nde karşılaşınca derhal yanına çöktüm. Siz bakmayın dizideki depresif hâline, hâlâ fıkır fıkır ve neşeli Sema Çeyrekbaşı.

Tarihimden yapraklar

Durul Gence'miz

Müthiş müzisyen, davulcu ve de rocker Durul Gence'yi 81 yaşında kaybettik. T24'ten Cumhuriyet'e tüm medya, Gence'nin üne kavuşmasını 1970 diye verdi. (Wikipedia kültürü).

Halbuki o, Ankara üniversite gençliğinin hayatındaydı. Bizim Mülkiye'nin bir İnek Bayramı balosunda çaldığını hatırlıyorum. Şimdilerde müzik zevki yaşlanan iş insanı Macit Akman'a da doğrulattım. O gece Love Me Do, A Taste of Honey'i söylemişti. Notalar içinde yatsın.

Bu arada Macit Akman ve şimdi cennette Durul Gence ile şarkı söyleyen Büyükelçi Nabi Şensoy "A Taste of Honey'ye Türkçe sözler de yazmışlardı. Yurtta söylerdik.

Yeşil gözlerin manalı, bakışların hülyalı, Bir bal tadı, bir bal tadı var sende. Şu kadarını hatırlıyorum:

Bu linkler ihmal edilmesin

* Üyesi olduğum İnsan Hakları Derneği'nden çağrı: "Irak ve Suriye Tezkeresine Hayır! Yurtta Barış! Dünyada Barış!"

* Hafıza Merkezi'nden yeni rapor: Kürt Meselesi ve Siyasi Barış Bağlamında Güç Paylaşımı ve Ademi Merkeziyet

* RadioJin ile söyleşi, Avesta'nın engellenmek istenen etkinliği ve haftanın sansür gündemi Susma Platformu'nda.

***

Fox'un reyting kralı Selçuk Tepeli'si