Diyarbakır ve Cihangir’de protestolar | İHD barışa çağırıyor

Hiçbir sergisini çok zayıf resim kültürümden dolayı izlemediğim Batmanlı ünlü ressam Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" enstalasyonu için Diyarbakır'a yaptığı PR çıkarması, entelijansiya içinde bir tremor yarattı.

T24'ten arkadaşım Ayşe Hür'e, oradan evlendiğini yazdığım için benimle konuşmayan ÜK'ye herkes Sur'da İsmail Saymaz'la halay çeken Ertuğrul Özkök'ü kınadı. Ben bu konuya giremeyeceğim çünkü Özgür Gündem davasında paraya çevrilen hapis cezamı ödeyen İletişim'den en iyi dostlarım AO ve TP olayı hafife alırsam beni mahvedeceklerini söylediler.

Fakat Londra'dan sonra sevdiğim kentler sıralamasında İzmir ve İstanbul'la çekişen bir Diyarbakır haberini atlayamazdım. Kıvrak magazin zekâmı kullanıp sadece Diyarbakır gezisi programı ve açılışa katılan kimi isimleri yazmakla yetiniyorum.

Ev sahipleri Ahmet Güneştekin ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, HDP'den Mithat Sancar, AKP'den Cevdet Yılmaz, DEVA Partisi'nden Mehmet Emin Ekmen, bana hep Turgut Özal'ı hatırlatan Ekrem İmamoğlu, Ertuğrul Özkök'ün yanı sıra "namlı" gazeteciler İsmail Saymaz, Akif Beki, Nevzat Çiçek, kamerasıyla İsmail Küçükkaya. Ali Topuz, Balçiçek İlter, Mustafa Karaalioğlu, Yıldıray Oğur, Sevilay Yılman... Halay teperken salgından da mı korkmamışlar? Ben daha otobüse bile binmedim, metroya geçen hafta bindim korkudan.

Tam burada kesecekken öfkeli bir grup Amedlinin protesto amacıyla sergiye girip bazı tabutları aşağı attıklarını okudum. Öfkelerinin haklılığını anlayabilirim ama Sur'daki Keçi Burcu'nda sergilenen objeleri aşağı atmalarını anlamam mümkün değil. Zaten serginin açılışı ve içeriği yeterince eleştirildi. Keşke öfkeli Amedliler bir protesto gösterisi yapıp "Bu sergiyi gezmeyin" kampanyası başlatsalardı. Bana dışardan gazel okuma, derlerse de kızmam ama sadece Süleyman Nazif İlkokulu'nda Fehmi Bey'den, Ziya Gökalp İlkokulu'nda Türkan Hanım'dan ilk hayat bilgilerimi aldığımı hatırlatırım.

Bu magazini zor bitireceğim galiba, tam gönderirken Halk TV'de Kadri Gürsel ve İsmail Saymaz'ın 'Konuşmasak Olmaz' programına denk geldim. Kadri Gürsel'in Diyarbakır konusunda sorduğu çanak olmayan ama çanak kokan sorularına İsmail Saymaz'ın verdiği mahcup savunmalar beni biraz üzdü. Çünkü bazı yaptıklarıyla kendine rağmen iyi bir gazeteci.

İsmi hiç yakışmayan "Hafıza Odası" sergisinden bir görüntü.