Cihangir'ime göz dikenler | İkizdere bizimdir, bizim kalacak | Ah şimdi Radikal olmalıydı | 'Holy' olmayan üçlü

Keşke Ezhel, Tarkan, Sezen Aksu, Cem Yılmaz gibi isimler bir araya gelip "We Are The World" gibi bir Türkiye doğasını savunma korosu yapsalar - Mahallemizin güzel kızlarından oyuncu Sezin Akbaşoğulları - Bazı kötü niyetlilerin 'The Barlas Family'i, 'The Addams Family'e benzetmeleri bence hiç hoş değil

Hafta başında ava giderken avlandım. Cihangir'de magazinim için ünlü ararken genç oyuncu arkadaşım Sezin Akbaşoğulları ile karşılaştım. Heyecanlı heyecanlı konuşurken birden fark ettim ki biri bizi fotoğraflıyor. Kim mi? Podcast prensliğinden paparazziliğe geçici geçiş yapan Eray Özer.

Derhal fotolara el koyup önce ben yayınlıyorum. Gerçi Özer kullanmayacağını söyledi ama ne de olsa gazeteci, güvenemedim. Manitu korusun bir magazin sitesinde "Şok...şok...şok... Tuğrul Eryılmaz'la Sezin Akbaşoğulları'nın Cihangir kaçamağı" haberi çıkarsa, okumayı yeni söken torunum Asya'ya rezil rüsva olurdum.

Dizi çektiği için Bodrum'a kaçamayan Sezin Akbaşoğulları, Tuğrul the Gonzo. (El konulmuş fotoğraf: Eray Özer)

Taklitlerimden sakının

Hürriyet'in artık alenen yeni magazin yazarı Ertuğrul Özkök, tahtımı sarsmak için elinden geleni yapıyor. Neymiş efendim, geçen haftaki yazım, dedeler ve ünsüzlerle dolu olduğu için pek sıkıcıymış. Bu yüzden de pandemi "lock-down"ı bitene kadar "seviyeli magazin" yazacakmış.

İlk yazısında bahsettiği ünlüler ise Sylvie Vartan ve Erkan Özerman'dı. Allahınızı severseniz, benim Sezen Aksu'm, Kadir İnanır'ım ve Marianne Faithfull'umun yanında onların esamesi mi okunur? Mektep arkadaşım Özkök, bayağı 70 plus olmuş.

Katı kayığı, yazlığı kışlığı olan Ertuğrul Özkök'ün, benim Doğan Akın'dan aldığım, asgari telife göz dikmesi sizce de tuhaf değil mi?

Zoom partisi

Sadece yaş ortalaması 50'nin altında olanların Zoom partilerine katıldığımı fanlarıma duyururum. Hayır, "ageist" değilim

Korona bir yandan, genelgeler bir yandan hepimizi delirtip, yalnızlaştırdılar. Beceriksiz yöneticiler yüzünden bırakın Ankara, İzmir'i; Kurtuluş, Moda, Fenerbahçe'deki dostlara hasret kaldık, derken "Zoom" imdada yetişti.

Eski Radikal'den yeni Hürriyetçi Erkan Aktuğ'un 48. doğum günü için 40 dakika ile sınırlı bir parti yaptık. Çoğunluğu kapatılan Radikal'den olan particiler benden fırsat bulup pek konuşamadılar. "Magazin dediğin, isimlerle olur" deyip orta da olsa ünlüleri sıralıyorum.

Hürriyet'ten Ece Çelik ve Bahar Çuhadar, Doğan Kitap'tan Cem Erciyes ve Ceren Akardaş'ın yanı sıra iyice ünsüz Elif Ekinci (İKSV), Dilay Yalçın (BBC Monitoring), Erman Ata Uncu (Sabancı Müzesi), Begüm Güven (İstanbul Modern), Aydil Durgun (Diken), Gülden Öktem ( Milliyet ama İsviçre'de), Zümrüt Burul (İletişim Deposu).

Tabii en ünlü olarak "Ben the Gonzo" ve salgından sonra Şişhane Comedus'ta bana beleş viski sözü veren Arzu Çapar Tabak. Tabii ki ilk 40 dakika yetmedi, Elif Ekinci bir tur daha ayarladı. Oluyormuş, bilmiyordum.

Oy dere İkizdere

İkizdere için Sezen Aksu ile Tarkan bir düet yapsalar, söz, ben de rock saçlı dedelikten vazgeçip 70 plus yaşımda horona başlarım.

Bu yakarışım Cem Yılmaz'dan Mor ve Ötesi'ne, Feryal Öney'den Fazıl Say'a, Zülfü Livaneli'den Duman'a Athena Gökhan'dan Ankaralı Ezhel'e, herkesi kapsar. Müzik ve sanatın karşısında kimse duramaz.

Klip için Prof. Dr Ali Çiçekdağ'a teşekkürler.

Tarihimden yapraklar

İnek Bayramı 1966, Mülkiye yurdu kantini