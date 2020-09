Basın Özgürlüğü kulisi, Cihangir'in heteronormatifleri, Dominik'ten Foça'ya, gençlerle bir gecede üç mekan

***

Haftaya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü jüri üyeliği görevimle başladım. Sonuçları biliyorsunuz. Kişi olarak ödülü Evrensel gazetesinin yayın yönetmeni Fatih Polat, kurum olarak İşsiz Gazeteciler aldı.

Ben sizlere dozunda kulis bilgileri vereceğim. Jüri'nin dört aristokratı mazeret beyan edip gelmediler, oylarını yolladılar. Kimler derseniz, gazeteci-yazar eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Pen İstanbul Temsilcisi, Cumhuriyet'in vazgeçilmezi Zeynep Oral, Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, gazetecilerin Şişli'deki çok şık mekân için hep minnetle andıkları TGS Başkanı Gökhan Durmuş. Diğerlerinin adları resim altında yazılı.

Ödüller için BirGün, Bianet, Halk TV ve Tele1'in de adları geçti (ödüm patladı) ama sonuçta işsizler ordusu ipi göğüsledi. Bir de biraz kendime pay çıkarayım. Evrensel'in Fatih Polat'ı, 90 başlarında ben Nokta'yı bir süre yönetirken, gazeteciliğe yeni başlamıştı.

Öğrencim Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu, yeşil şortuyla ben, Baro'dan Nazan Moroğlu, TGC Başkanı Turgay Olcayto, Yazarlar Sendikası'ndan Adnan Özyalçıner, bence geleceğin TGC Başkanı Sibel Güneş, TGC yönetiminden Semra Kardeşoğlu

Cihangir'de son durum

Bizim mahallede mekânlar mesafeli dolmaya başladı. Ne var ki hepsi yabancı; yani Nişantaşı, Moda, Etiler'den gelenler. Oyuncu-şarkıcı DT ve Hafıza Merkezi MÇ Bodrum'da, yalnız kalan YT dışarı çıkarsa beni görüp sinirleri bozulmasın diye evine kapandı.

Bunları nereden bildiğime gelince, oyuncu arkadaşım İpek Bilgin yazmamam kaydıyla, Home Room'da anlattı. Belki ayıp ettim ama önceliğim fanlarıma ve sayısı her geçen gün artan okurlarıma.

İpek Bilgin ve Tuğrul Eryılmaz Home Room'da Fotoğraf: Defne Akman

Bir yanlış anlama

Benim Dev-Yol muarızım olduğum yolundaki haberler çok da doğru değil. Benim şikâyetim yakın ve orta yakın çevremdeki heteronormatifler ve benden kat kat zengin olanlar. Bunların kahir ekseriyeti de Dev-Yolcu 50+'lar. Yani derdim cinsel ve sınıfsal üstten bakışlarla.

Zaten gördüğünüz fotoğraf da bunun kanıtı. Cihangir 22'de müzik sektöründe ciddi ağırlıkları olan Bülent Forta ve Murat Doğan'la çok eğlendik. Tığ gibi olan Forta ve Doğan bira ve çay içerken ben viskileri götürdüm.

Böyle devam ederse Pasaj ve Garaj'ın patronu Murat Doğan'ın ricasını kabul edip onu, bir haftada hem Cihangir hem Bodrum'da doğum günü kutlayan CEO Ömer Özgüner, Hürriyet'te işi var mı yok mu belli olmayan meslektaşım Cengiz Semercioğlu ve Kelebek müdürü Selim Akçin'le aynı tencereye atmayabilirim. Top onda...

Murat Doğan bira, Bülent Forta çay, ben Irish coffee

Hüseyin Cevahir'in yeğenleri

Asu Maro ile yaptığımız "68'li ve Gazeteci" nehir söyleşinin yayınından iki sene sonra can dostum, devrimci kardeşim Hüseyin Cevahir'in yeğenleriyle buluştuk Cihangir Firuzağa Kahve'de.

Cevahir'in öldürülmesinin üzerinden gelecek sene yarım asır geçmiş olacak. Şimdiye dek Cevahir için bir şeyler yapıldı fakat Mazgirtli kardeşimi genç kuşaklara aktarmada tam yeterli olamadılar galiba. Yeğenler seneye kendileri hazırlığa başlamış. Elinizde Cevahir'e ilişkin yazılı, sözlü, görsel, ideolojik, romantik bir şeyler varsa e-mail'ime gönderin, ben de onlara aktarayım. Yani ekibin ikinci halkası olarak aracılık yapayım. İhmâl etmeyin olur mu?

Deniz, ben, İnci, Azize ve Cevahir Çağdaş. Onlar benim de Mazgirtli yeğenlerim

Yeni sigortasız ve telifsizler

Magazin stajyerliği için 11 başvurunun üçü kabul edildi.

1. Sedat Yılmaz (Diyarbakır-Amed)

2. Mustafa Bostancıoğlu (Clermont-Ferrand)

3. Zafer Yörük (Her yerde gezen işsiz Barış Akademisyeni)

Tarihimden yapraklar

Tuğrul Eryılmaz 25 yaşında

İlk fotoğraf İngiltere'de lisansüstü eğitim yaparken yılda bir geldiğim Türkiye'den. Yer Efes. 2000'lere kadar iki yılda bir Efes'e mutlaka gider, hayran hayran gezerdim. Şu Korona bir geçsin, ilk gideceğim yerlerden biri olacak Efes. Bu arada 25 yaşımın endamına bakın. Giysiler Londra'dan.

İlk annelik ve babalık derslerimi İlknur ve Ömer Gündoğar’dan aldım

İkinci fotoğraf 15 yıl sonra. Mülkiye'den sınıf arkadaşlarım İlknur ve Ömer Gündoğar'la . Samsung markasının Türkiye'deki ilk mümessilleri olan (fotokopi, fax) Gündoğar'lar. İşsiz kaldığımda bana hemen bir iş uydururlardı. Oğlum Hüso Özdemir Yeniköy Mehmetçik Ortaokulu'na giderken İlknur'la Ömer'in Yeniköy'deki sadece ağaç ve Boğaz gören evlerinde hiç kira ödemeden oturmuştuk. Yok canım, o kadar da lüks değildi. Kira rayici 2.500 dolar civarıydı. Ömerciğimiz aramızdan ayrılmadan bir süre önce satmışlardı. Zaten 90'dan sonra Yeniköy'e gitmek hiç içimden gelmedi.

K.G.G.

Bu linkler ihmâl edilmesin

* Youtube'da yayına yeni başlayan Yeniden TV'yi ihmâl etmeyin. İşin içinde Ayşegül Doğan, Yıldırım Türker, jenerik müziğiyle Sezen Aksu, oğlum Hüso'nun fotoğrafları ve de Beren Saat röportajı var.

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* T24'ün bir grup genci haftalar sonra beni gizlice arayıp "Dışarda buluşalım" dediler. Aksi halde, Hasan Cemal, Aydın Engin ve Mehmet Y. Yılmaz'ın yazıları yüzünden gazeteciliği unutacaklarmış. Fakat nereden duyduysa Neşriyat Müdürü Doğan Akın duymuş. "Beni de götürün" diye tutturdu. Önce "Hayır" dedik ama biz yoksul gazetecileri zayıf noktamızdan yakaladı. "Beni de götürürseniz hesaplar T24'ten" dedi. Kabul ettik.

Hazzopulo Pasajı'ndaki 21'e ilk kez gittim. Aşçısı ve Türkçe'yi hafif aksanla konuşan servis elemanları dört dörtlüktü. İndirim de yapıldı galiba. Oradan Asmalı'ya Ece Aksoy'a gidildi. Naneli rakılar ve kokteyller içildi. Yan masada oturan Derya Alabora Türkan Şoray, ben de İzzet Günay olduk ve "Vesikalı Yarim" in "Kalbimi kıra kıra..." sını söyledik. Lütfü Akad hocamızı ve Şükran Ay'ı saygıyla andık.

Tam Yakup'un önünden geçerken Yıldıray'ın çağrısıyla (saat 24 olmamıştı) Okay Gönensin'imiz için kadeh kaldırdık. Saat 01.00 olmadan Ece Aksoy'un verdiği Sema Moritz'in son albümünü dinliyordum evde. Kıskanmayın dört ayda bir gece...

Deniz Işık, ben, Melis Karaca ve Kaan Kurtuluş. Bana dünyanın en lezzetli meyvelerini getirmişler

* Foça'nın CHP'li Belediye Başkanı Fatih Gürbüz beni hiç şaşırtmadı ama yeni stajyerim Barış akademisyeni Zafer Yörük pek şaşmış. Başkan Gürbüz, bu hengâmede Yeni Foça'ya dev ekran kurdurup Survivor finalini izletmiş çünkü finalistlerden biri Foçalıymış.

"Oy verin" çağrısı yapmış. SMS'lerden alınan paranın nereye gittiği kimin umurunda. Çalarsın bir İzmir Marşı bütün hatalar affolur, zaten ertesi gün de hâlâ tartışılan 15 Temmuz'un yıldönümü. Türkiye televizyonlarının başına RTÜK'ten sonra gelen, bence, en büyük felaket olan Acun Ilıcalı aslında gecenin "one and only" kazananı olmuş kimin umurunda.

Neyse ki Halk TV ya da Tele1'de çalışmayan sıradan bir magazinciyim yoksa Başkan Gürbüz dilimden kurtulamazdı. Ben yine de aramız çok iyi olmamakla beraber master'ı bile olmayan Ayşenur Arslan ve Dr. Merdan Yanardağ'a gaz vermiş olayım.

Foça Cemal Can'la çalkalandı. CHP'li belediyelerin hikmetinden sual olunmaz

* Kadınlar Birlikte Güçlü grubu Konak iskelesine davet ediyor. Bence davete icabet edilmeli. Maskelerle...

İzmir'in kadınları

Advertorial

Cihangirli Figen Şakacı’nın kitabı İletişim’den çıktı. Daha fazla bilgi istiyorsanız K24’e tıklayın.

Müzik önerisi

Bu haftanın şarkısını Asmalı'dayken Ece Aksoy'la seçtik. Kalan Müzik etiketli bir Sema Moritz şarkısı: Grosssienne No1. Birkaç ay önce çıkan "Vazgeçmem" albümünden.