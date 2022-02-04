Gedson Fernandes transferi: “Ölü taklidi” yapan yönetim Portekizli futbolcuyu kaptı

Büyüteç’in devamlı takipçileri zaman zaman Beşiktaş’la ilgili yazıları kaleme aldığıma tanık olur.

Futbol A takımının üç kupalı sezonun ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yolları ayıran Beşiktaş yönetimi, takımın aldığı sonuçları görünce gelecek yılın planlarının yapmaya başladı zorunlu olarak.

Başkan Ahmet Nur Çebi başta yöneticilerin “şampiyonluk kovalandığı” açıklamaları çerçevesinde futbol takımının matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyor. Ancak, gerek saha dışı olaylar, gerekse oyuncuların konsantrasyonundaki eksiklikler, çok fazla seslendirilmese de her geçen gün hedeften uzaklaşıldığının göstergesi.

Durum böyle olunca yönetin sessiz sedasız gelecek yılın takımının kurgusuna başladı.

T24’ün Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın “Fernandes’in nasıl transfer edildiğinin detayları güzel olur” önerisi doğrultusunda cuma yazısı için kulüp çevrelerinde araştırmalar yaptım.

Elde ettiğim verileri maddeler halinde okurun beğenisine sunuyorum:

-Pjaniç ve Can Bozdoğan’ın kiralık olarak gelmesi, Oğuzhan ve Salih’ten yeterli verim alınamamasının yanı sıra taraftarın sevgilisi “Atiba insanı” ve Josef’in bir yaş daha alacak olmaları, gelecek sezon 6 – 8 numara olarak nitelendirilen orta sahanın yükünü çekecek bir oyuncu ihtiyacı doğurdu.

-Yönetimin idari, finans ve sportif kanadıyla birlikte tarama ekibinin aktardığı bilgiler doğrultusunda, daha önce Türkiye’de Galatasaray’da oynayan Gedson Fernandes’in “biçilmiş kaftan” olduğu anlaşıldı.

-Fernandes’in Türkiye’deki menajeri Ahmet Bulut’la kurulan ilk bağlantı sırasında aynı futbolcu için eski takımı Galatasaray’ın da devrede olduğu bilgisi geldi. Ancak bu süreçte sarı kırmızı takımda Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında sorun yaşanmaya başlandı.

Galatasaray out, Beşiktaş in…

-Günler geçiyordu, Benfica ile irtibatlı olan Galatasaray yönetimi, eski futbolcularını kiralamak istedi. Benfica ise satın alma opsiyonlu haliyle kiralamaya sıcak baktı.

-Benfica ile Galatasaray arasındaki görüşmelerde somut adım atılamayınca bu kez devreye Beşiktaş girdi. Ahmet Bulut’un kulüple direkt temas kurması üzerinden Benfica’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürüldü.

-Beşiktaş yönetimi, “devre arasında transfer yapmayacağız” demişti. Ama “devre arasında transfer çalışması yapmayacağız” dememişti!

-Benfica yönetimi, teklife sıcak baktı. Parasal konularda sorunun giderilmesine rağmen, kiralama pürüzü vardı. Zira Beşiktaş’ın yabancı kontenjanı doluydu. Hemen ara formül geliştirildi. Fernandes’in menajeri Ahmet Bulut bizzat Çaykur Rizespor’un başkanı Tahir Kıran’la görüşüp durumu aktardı.

-Kıran’la beraber Fernandes’in onay vermesiyle birlikte üç kulüp arasında anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki oyuncu, futbolunu yakından tanıdığı Türkiye’ye yeniden döndü. Yarım sezon Rize’de oynayacak olan futbolcu, dört sezon boyunca siyah beyazlı formayı giyecek.

-Beşiktaş camiasına da sürpriz olan transfer için dün yazıyı yazdığım akşam saatlerinde siyah beyazlı yönetim sözleşme için hazırlıklarını tamamladı. Genç oyuncunun transfer edildiğini KAP’a bildirdi.

-Transfer dönemi deyimiyle “Beşiktaş yönetimi ölü taklidi” yaptı.

Ligin kuralı Benfica’yı zorladı

-Benfica’nın çok kalabalık kadrosu vardı. Portekiz takımının yönetimi, kadroyu rahatlatmak amacıyla Gedson Fernandes için 1.5 yıllık kiralama sonrasında satış opsiyonu talebinde bulundu.

-Bu görüşe rağmen Portekiz ligindeki bir uygulama Benfica yönetiminin elini kolunu bağlıyordu. Şöyle ki, Portekiz Ligi’ndeki bir takım en fazla altı oyuncusunu kendi ligindeki takıma kiralayabiliyordu. Benfica’nın bu kotası doluydu. Fernandes, zorunlu olarak yurtdışına çıkacaktı.

-Galatasaray’ın devreden çıkıp Beşiktaş’ın devreye girmesiyle beraber siyah beyazlı yönetim de işin bir ucundan tuttu. Avrupa Ligleri’nde tarama yapıldı. 31 Ocak’ta Avrupa’da son bulacak ara transferde Fernandes için kulüp bulunamadı.

-Rusya’dan bir teklif vardı ancak Fernandes sıcak bakmayınca Beşiktaş’ın eli kolaylaştı.

Fırsat transferi

Şimdi transfer sürecinde yer alan ancak isminin verilmesini istemeyen kulüp yöneticisinden aldığım bilgileri yine aynı biçimde aktarıyorum:

“Gelecek sezon için planlamalarımız vardı. Şubat, mart hatta nisandan itibaren transferlere başlamak gerekir. Özellikle kamp dönemi başlamadan, ağustos veya eylül olmadan “fırsat transferi” yapılması hedeflendi. Başkan ve belirlediği ekip listeler üzerinde çalıştı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da bu ekibin içindeydi.

Gelecek sezonda takviye yapacağımız bölgeler üzerinde çalışılırken, Önder Hoca’nın da tarzını çok beğendiği Gedson Fernandes zaten bizim listemizde vardı. Benfica’nın satıştan pay alacak olması işimizi kolaylaştırdı. Ayrıca, Fernandes’in maliyeti takım içindeki dengelere göre bir aşama daha makul.

Elimizde listemiz hazır. Bu liste hiçbir zaman sıfırlanmaz. Listeden çıkanlar olur, tarama ekiplerinin önerileriyle yeni girenler olur. Ama bu yıl yaz olmadan transferleri bitirmek hedefimiz. Listede yer alan başka isimler var, şimdiden görüşmelerimiz devam ediyor."

Önemli olan futbolcunun değer kazanması

"Gelecek yıl için bütçe limitlerimiz belli olmadı ama maaşları aşağı çekmeye çalışıyoruz. Futbolcunun bonservisine para verilir, önemli olan bonservisin geriye dönüp dönmeyeceğidir. Yani takımda oynayan futbolcunun değerini artırıp satılmasıdır. Yeni gelecek oyuncuları hesaplamak lazım.

Biz Benfica ile Fernandes konusunda on gündür düzenli görüşüyorduk. Gelişme kamuoyuna Salı akşamı yansıdı. Ama biz pazartesi günü son görüşmeyi yaparak süreci bitirmiştik.

Galatasaray’la yarışmak gibi yönetimin bir amacı yok. Onlar kiralama istiyordu, biz satın alma opsiyonu verdik. 4.5 yılda 6 milyon Euro ödeyeceğiz."

Üç takım kiralamak istedi

"Futbolcunun Rize’ye kiralanması menajerin girişimidir. Bizim herhangi bir yönlendirmemiz olmadı. Aynı futbolcuyu Başakşehir ve Kayseri’de istiyordu. Menajeri Rize ile anlaştı. Biz hazirandan itibaren futbolcuyu alacağız.”

Siyah Beyazlı camianın hiç beklemediği sürpriz bir transfer oldu. Tıpkı birkaç saat içinde anlaşma yapılıp uçağa bindirilen Miralem Pijaniç’in transferi gibi.

Kısacası; “olanlar oldu!”

Sıra diğer transferlerde.