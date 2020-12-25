FETÖ'cü kaymakamlar dosyasını T24 aralıyor: Mahrem imam halen görevdeki bir valiyi fotoğrafıyla teşhis etti

Büyüteç'te üç gündür devam eden yazılarda FETÖ'nün Mardin'deki mülki idare amirlerinden sorumlu mahrem imamı öğretmen Ali Y.'nin anlatımlarından yola çıkarak örgütün, devleti taşrada temsil eden kaymakamlar, vali yardımcıları ve valiler üzerindeki otoritesini ortaya koymaya çalıştım.

Bugün dosyanın son yazısında, mahrem imam öğretmen Ali Y.'nin emniyetteki sorgusunda geçmişten günümüze kadar kendisiyle bağlantısı olan mülki idare amirleri hakkında yaptığı fotoğraflı teşhis konusunda bilgi aktaracağım.

Kendisiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında "itirafçı" olan örgütün Mardin ve Şırnak mülki idare sorumlusu Ali Y., polisin kendisine gösterdiği örgüt bağlantılı kaymakam, vali yardımcısı ve valilerin fotoğraflarına tek tek bakarak bildiklerini anlattı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde bilgisine başvurulan FETÖ'nün mahrem imamı Ali Y., 10 Mart 2018 tarihli özel fotoğraflı teşhis tutanağında 56 kişiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Vali Bey'in fotoğrafı teşhis tutanağında…

Emniyet'te ifade verdiği sırada mahrem imam Ali Y., Mardin ve Şırnak'ta görev yaptığı sırada FETÖ'yle bağlantılı olarak tanıdığı mülki amirler arasında üç valinin resmini ve ismini teşhis etti.

Teşhis listesinin 51. sırasındaki isim Mardin eski Valisi Ahmet Cengiz'di. Mahrem imam Ali Y., bir dönem kentte valilik yapan ve 15 Temmuz sonrasında hakkında adli / idari soruşturma yapılan Cengiz için şu tanımlamayı yaptı:

"Bana sol tarafta 51 numara ile göstermiş olduğunuz fotoğraf, benim Mardin – Şırnak mülkiye mesulü olarak ya da kaymakam / vali yardımcılarının katıldığı toplantılarda bazı valilerin hizmetten olduğu şeklinde konuşmalarda adını "hizmetten" şeklinde duyduğum Mardin Valiliği yapmış olan Ahmet Cengiz'dir. Bunları üstten gelen bir bilgi olarak duymadım. Yalnızca yapılan toplantılarda isimleri geçtiği için biliyorum."

Ali Y., aynı listenin 52. sırasında da FETÖ'nün devlette aktif olarak kadrolaştığı dönemde yine Mardin'de vali olarak görev yapmış başka bir ismi fotoğrafından teşhis etti.

Mahrem imam Ali Y.'nin teşhis ettiği söz konusu Mardin eski Valisi Turhan Ayvaz'dı. Listede yer alan Ahmet Cengiz'le ilgili yaptığı bilgilendirmenin aynısını Ayvaz için yapan Ali Y., listenin 50. sırasında ise halen aktif valilik yapan bir başka ismi açıkladı.

Bu vali de yine Ali Y.'nin Mardin ve Şırnak'tan sorumlu olduğu dönemde bölgede valilik yapmıştı.

Devletin elindeki resmi kayıtlarda olmasına karşın, halen bir büyük kentimizde aktif valilik yaptığı için bu ismi "şimdilik" açıklamıyorum.

Ancak şunu söyleyebilirim ki; mahrem imam Ali Y., haklarında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla adli ve idari soruşturma açılan, hatta gözaltına alınan Ayvaz ve Cengiz ile ilgili yaptığı değerlendirmenin aynısını teşhis tutanağında halen görevdeki vali için yaptı.

Ayvaz ve Cengiz hakkında devlet harekete geçti. Haklarındaki iddialar doğrudur ya da yanlıştır? Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır.

Fakat kendisiyle aynı tanımlamadaki iki meslektaşı adli ve idari soruşturma geçirirken adını vermediğim bu valinin halen valilik yapması dikkat çekiyor, şüphesiz.

Bakanlığı döneminde hiçbir tarikat ve cemaat mensubunun kararnamesine imza atmadığını beyan eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu valinin kaç kararnamesine imza attı acaba?

Bakan Soylu, çok güvendiği yakın çalışma ekibine Ali Y.'nin itiraflarını sorabilir.

Ama eminim benim bildiğimi Bakan Soylu da biliyor.

Hakkında FETÖ'nün mahrem imamının teşhis ve değerlendirmesi bulunan valinin arkasındaki idari güç her kimse ortaya çıkarmak İçişleri Bakanı olarak Soylu'nun öncelikli görevidir sanırım.

Peki ya kaymakamlar?

Mahrem imam Ali Y.'nin teşhisleri sonrasında yaşananlar sadece adını açıklamadığım vali sınırlı değil maalesef.

Ali Y.'nin teşhis edip, haklarında detaylı bilgiler verdiği mülki idare amirlerinin birçoğu için adli ve idari işlem yapıldı.

Buna rağmen teşhis listesi ve Ali Y.'nin verdiği ifadeye detaylı bakıldığında söz konusu mülki idare amirleri arasında gözden kaçanların olduğu anlaşılıyor.

Öyle ki, bu gözden kaçma bugüne kadar, yani son görevden almaların yaşandığı eylül ayına kadar geliyor!

Teşhis listesinin 18. sırasındaki Kaymakam M.G. bu örneklerden birisi. Mahrem imam Ali Y.'nin 2015'te Mardin'de sohbet verdiği Kaymakam M.G., Mardin'den Kırşehir'e atandı. Sonrasında Sinop'ta vali yardımcısıyken 2020 Eylül'de görevden alındı.

Bir başka örnek:

Teşhis listesinin 21. sırasındaki Kaymakam A.D., Mardin'deki görevinden sonra Hatay'ın Erzin ilçesinin kaymakamıydı. Ali Y.'nin sorumluluğundaki o dönemden Eylül 2020'ye kadar devlet görevine devam etti. Erzin'deyken görevden alındı.

Diğer bir örnek:

Teşhis listesinin 60. sırasındaki Şırnak'ta kaymakamlık yapan M.F.D. mahrem imam Ali Y.'nin Mardin ve Şırnak sorumlusu olduğu dönemde FETÖ ile bağlantılı iddia edilen mülki idare amirlerindendi. Daha sonra Elazığ Vali yardımcısı oldu! Hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Elazığ'da dava açıldı. Dava devam ederken tayin gördü. Düzce Vali Yardımcısı oldu!

Tesadüf bu ya, itirafçı mahrem imam Ali Y.'de Düzce'de yaşıyordu. İçişleri Bakanlığı, M.F.D.'yi Eylül 2020'de görevden aldığında Düzce Vali Yardımcısıydı.

Bugüne kadar nasıl geldiler?

Bu örnekler kısa zamanda yaptığım araştırmada ortaya çıkardıklarım.

Oysa bilgiler ve belgelerin daha fazlası İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarında da mevcut.

Tespitleri ve yaşananları gün ışığına çıkardıkça akıllarda soru işaretleri oluşuyor doğal olarak.

Haklarında değerlendirmeler, raporlar, tespitler bulunan mülki idare amirleri, bugünlere kadar nasıl geldiler, doğrusu insan merak ediyor.

Tesadüfler, kamu yararına mı? Yoksa kişisel ikbal için mi? Şu an için bilemiyoruz.

Ama bildiğimiz FETÖ'yle mücadele edilirken kimlerin neden görülemediğidir.

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Bylock kullandığı iddiasıyla 15 Temmuz'dan hemen sonra açığa alınan, ardından da Düzce'de tutuklanarak cezaevine konulan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ali Y.'nin anlatımlarını üç gündür Büyüteç'te kaleme aldım.

15 Temmuz'dan sonra "terör örgütü" olarak tanımlanan Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in yıllar boyu cemaatinin en çok yerleşmesini istediği devlet kurumları arasında saydığı "askeriye, mülkiye, adliye" üçlemesinden "mülkiye" yani mülki idare sisteminde ortaya çıkarılan "mahrem imam ve ilişkileri" konusundaki dosya çalışmasına "şimdilik" noktayı koyuyorum.

Önümüzdeki günlerde bu konuya devam edeceğim.