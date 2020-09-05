Cinayetten sonraki telefon görüşmesindeki "O" kim?

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 5 Nisan 2018'de yaşanan ve dört akademisyenin yaşamını yitirdiği katliam davasındaki tuhaflıkları yazmaya devam ediyorum.

Katliam sanığı olarak yargılanan Volkan Bayar'ın üzerinde üç ayrı telefon hattı görünüyor. Bunlardan ikisine ait telefonlara maalesef ulaşılamıyor. Üçüncü telefona cinayet soruşturması kapsamında el konularak inceleme alındı.

Bayar'ın, kullandığı cep telefonuna daha önceden yüklediği özel bir program sayesinde yaptığı son 30 konuşmanın ses kayıtlarına ulaşılıyor şans eseri. Bu konuşmalar arasından cinayetten önce ve sonra boşandığı eşi Saadet Aylin Yağan Bayar ile yaptığı bazı görüşmelerin yanı sıra başka görüşmelere ait ses kayıtları bulundu.

Mağdur ailelerin iddiasına göre; Bayar, cinayetten birkaç gün önce ABD'den arandı ve cinayet için talimatlandırıldı. Elbette, akademisyenlerin ailelerinin iddiası bu. Mahkemeden bu durumun araştırılması talebinde bulunuyor aileler. Ancak mahkeme bu durumu araştırmaya gerek duymadı.

Bu noktada, kayıp olduğu ifade edilen iki telefona ulaşılamaması da ayrı bir konu. Üç telefondan sadece birine ulaşılması, kayıp olan diğer iki telefonun akıbetinin açığa çıkarılamaması soru işaretlerinin artmasına neden oluyor.

Darbeden sonra silah ruhsatı

Katil zanlısı Bayar'ın cinayette kullandığı silahının taşıma ruhsatı yok. Silah bulundurma ruhsatlı. Yani, Bayar'ın silahı üzerinde taşıması yasaya uygun değil. Bulundurma ruhsatlı silahın ev veya iş yerinde bulundurulabiliyor. Oysa zanlı Bayar, silahını aracında bulunduruyor.

Zanlı Bayar'ın söz konusu silah ruhsatını alması 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün başarısız darbe girişiminden sonraya rastlıyor. 2017'nin hemen başında tabanca alan Bayar'a Eskişehir Valiliği'ne yaptığı başvuru sonrasında bulundurma ruhsatlı silah izni veriliyor. Bayar'ın silah ruhsatı almasında emniyetle yakın ilişkisinin etkili olduğunu söylemeye gerek yok!

Oda arkadaşının e-postaları

Soruşturma dosyasında geçen bir isim daha var. Zanlı Bayar'ın kendisi gibi akademisyen olan oda arkadaşı S.K.

Dosyadaki kayıtlara göre, S.K. ile katil zanlısı Bayar arasında sıkı bir e-posta ve HTS mesaj trafiği mevcut.

Mağdur aileleri, akademisyen S.K.'nin katliamda yaşamını yitiren Mehmet Fatih Özmutlu, Mikail Yalçın ve Yasir Armağan başta olmak üzere ESOGÜ'de görevli pek çok kişi hakkında istihbarat vererek bu kişileri Bayar'ın hedefi haline getirdiği görüşünde.

Hatta bu konuda Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) yapılan başvuru var.

Başvuruda dikkat çeken diğer bir konu ise, S.K.'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılma olduğu ve Fetullah Gülen cemaatine ait Fatih Üniversitesi'nde eğitim gördüğü bilgisi.

Telefon konuşmasında geçen "O" kim?

Bayar'ın, gerçekleştirdiği katliam sonrasında boşandığı eşi Saadet Aylin Yağan Bayar'la yaptığı ve telefonunda yapılan incelemede bulunan ses kaydında, Bayar'ın eşinin "O gelecek" diyerek üçüncü bir kişinin varlığını ortaya koydu.

Üçüncü kişinin varlığı konusunda, devam eden yargılamada bu kişinin kimliğinin belirlenmesi hakkında herhangi bir işlem yapılmadığına dikkat çekeyim.

Bayar'la ilgili olarak Tokat'ta Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde yürütülen bir tehdit soruşturması var.

Üniversite bünyesindeki Eğitim Fakültesi'nin eski dekanı Prof. Dr. M.B., kendisini ve ailesini dekanlık makamında tehdit eden Bayar hakkında adli süreç başlattı. Olayla ilgili ses kaydı ve tanıkların olmasına rağmen Bayar, bu davadan beraat etti.

* * *

Daha önceki yazılarla birlikte geldiğimiz noktada dört akademisyenin yaşamını yitirdiği olayı "basit bir cinayet" olarak değerlendirmek doğru olmaz.

Davanın seyri içinde mağdur aileler ile davaya müdahil olarak katılan tarafların taleplerinin mahkeme tarafından incelenmeye değer bulunmadığı ortaya çıkıyor.

Mesela, Bayar çiftinin geçmiş yıllara ilişkin e-posta kayıtlarının yanı sıra, telefon ve HTS kayıtları, mesajları, banka hesaplarındaki para hareketliliğinin tespiti gibi konularda mahkeme heyetinden talepler oldu.

Ancak mahkeme bu talepleri geri çevirdi, gerek görmedi.

Bu taleplerin incelenmesi ve mağdur avukatlarının yaptığı kısıtlı çalışmalar sonucunda "davanın seyri başka yöne gidebilir" endişesiyle taleplerin kabul edilmediği mağdur ailelerince dile getiriliyor.

TIKLAYIN - Eskişehir’deki akademisyenler cinayetinde sona doğru

TIKLAYIN - Eskişehir’deki akademisyen cinayetlerinde sona doğru | Eski Rektör: Polis, 'Bayar istihbarat kaynağımız' dedi

TIKLAYIN - Eskişehir akademisyen cinayetlerindeki tuhaflıklar!