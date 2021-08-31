Başkomutanlık, liderlik ve Türk Silahlı Kuvvetleri

“(…) Başkomutan, Malta sürgününden dönen Mithat Şükrü Bleda’yı Sakarya Savaşı’nın öncesindeki günlerden birinde, Çankaya Köşkü’nde yemeğe davet etmişti. Başkomutan’ı geleceğe ilişkin iyimser bulan Bleda, ona askeri vaziyeti nasıl bulduğunu sordu.

Başkomutan’ın cevabı çok kati ve kısa oldu:m

“Yunan ordusunu pek yakında denize dökeceğim.”

Bleda şöyle devam etti: “Yemekten önce birkaç kadeh içmişti ve sofrada devam ediyordu. Ne yalan söyleyeyim, onu böyle konuşturanın biraz da içtiği rakı olduğu zehabına kapılmaktan kendimi alamamıştım.

Zira Mustafa Kemal’in ‘denize dökeceğim’ dediği düşman Ankara’nın burnunun dibine gelmişti. O, herkesi etkileyen konuşmasıyla beni de inandırmıştı. Bütün tereddütlerime rağmen söylediğini yapacağına içimde bir inanç doğdu ve laf olsun diye sordum:

“Pekiyi ama İstanbul’dakiler ne olacak Paşam? Herifler her tarafı işgal ettiler.”

Başkomutan’ın cevabı tarihi bir öngörüye işaret etmektedir:

“Onlar kendiliklerinden, hem de bayrağımızı selamlayarak gidecekler…”

Bleda, bu cevap üzerine, “O zamanki durum göz önünde tutulursa böyle bir lafı başkası söylese akli muvazenesinin bozuk olmasından kuşkulanabilirim” demektedir. (…)

* * *

Bu anı; Turgut Bleda’nın, Selanik’te doğan ve aynı zamanda İttihat ve Terakki’nin kurucuları arasında yer alıp cemiyetin genel sekreterliğini de yürüten babası Mithat Şükrü Bleda’yı anlattığı “İmparatorluğun Çöküşü” isimli kitabında yer alır.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da, Bleda’nın bu anısını, kısa süre önce raflarda yeri alan yeni kitabı “Başkomutan – Emsalsiz lider ”in Atatürk’ün komutanlığı ve liderliğini anlattığı bölümde okurlarına aktardı.

Yavuz kitabında, Atatürk’ün askeri kariyerinin izini sürerek, bir milletin varoluş sürecini anlattığı kitabında aynı zamanda Mustafa Kemal’in liderlik vasıflarından örnekler veriyor.

Bleda’nın anısı, Atatürk’ün öngörüsünü anlatabilmek için önemli bir anekdot şüphesiz.

Yavuz’un kitabında “Atatürk’ün en önemli vasıflarından biri de öngörü sahibi olmasıydı. Daha Erzurum’da işin başında yaptığı analizde, ‘üç yıl dişimizi sıkarsak savaşı kazanırız’ demesi, Batı kamuoyunun savaş istemeyeceğinden hareketle işgalcilerin cüretlerinin sınırlarını tespit edişini muhakemesinin bir parçası haline getirmesi, Kafkas Seddi’ni yıkmanın Kurtuluş Savaşı için değerini bilmesi” örneklerini vermesi dikkat çekici.

Ayrıca Yavuz; yirmi yıllık askerlik yaşamının beş yılını komutanlıkla, iki buçuk yılını ise “fiilen” savaş alanlarından geçiren Atatürk için şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Başkomutan’ın göz kamaştıran görkemi ve diğer büyük komutanlardan ayırt edici vasfı; sınırlı kaynaklarla ve asgari maliyetle amacını gerçekleştirmiş olmasıdır."

Liderliğinin bir yansıması olarak ifade etmek durumundayız:

O, hürriyet kadar eşitlikten de yanaydı. Milli Mücadele döneminde egemenliğin kullanımına ilişkin olarak anayasal düzlemde kuvvetler birliğinden yana tavır alması vakıadır.

O günün koşullarının zorunlu bir tercihiydi. Bu tercih, onun eşitlikçi yanını öne çıkarmaktadır. Nitekim takip eden yıllarda kadınlara sağladığı haklar, bu eşitlikçi yaklaşımın yanı sıra özgürlükçü yanının da göstergesidir.

Ona savaşı kazandıran bu tutumu ve bunu millete benimsetmesi olmuştur.

Zor ve meşakkatli bir mücadeleden sonra milleti, örgütleyen, yöneten ve vatanı kurtaran Atatürk’tür. General Patton’ın liderlik tanımına da birebir uymaktadır: “Mağlup olmuş birine mağlup olmadığını söyleme sanatıdır.”

Başkomutan’ın Milli Mücadele sürecinde yaptığı tam olarak da budur. Millete ve askerlerine ‘mağlup olmadıklarını’ söylemekle kalmamış; onları ikna ederek, örgütleyerek, doğru yöneterek zafere taşımıştır.”

* * *

Yakın tarihe baktığımızda; Mustafa Kemal’in zafere ulaşırken dahi Milli Mücadele’ye el verenleri, ırkına, cinsiyetine, yaşına, inancına bakmaksızın “birlik içinde” değerlendirdiğini görürüz.

Şimdilerde Kurucu Lider’i bu topraklarda tüm gücüyle silmeye çalışan siyasi iktidarın yaptığının tam tersiydi, Atatürk’ün yaptıkları.

Yine Yavuz’a göre Atatürk’ün yaşama geçirdiği bir diğer konu ise, asker – siyaset ilişkisiydi:

“Askerin Anayasa çerçevesinde siyasetin emrinde ve dışında durmasına ilişkin adımları da, günümüze örnek olacak düzeyde demokratik bütün ülkelerin benimsediği usuldür. Cumhuriyet’in kuruluşuna müteakip 1924’te Genelkurmay Başkanı’nı hükûmet dışına çıkararak, 1926’da ‘hem askerlik, hem siyaset bir arada olamaz’ diyerek asker – siyaset ilişkilerinin kapsam ve niteliğini özlü biçimde belirlemiştir.”

Büyük Taarruz’un 100. Yılı’na girerken, Atatürk ile silah arkadaşlarının yanı sıra kendisine inanan ve peşinden giden halkın kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetenlerin, bir asır sonra Atatürk ve oluşturduğu değerleri ortadan kaldırmaya çalışmalarının sonu istedikleri istikamette sonuçlanmayacaktır.

TSK’nın 2021 fotoğrafı

30 Ağustos tarihinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde ayrı yeri vardır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’dür aynı zamanda.

Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın da içinde olduğu üç yıl dört aylık zaman diliminde Milli Mücadelecileri adım adım zafere taşıyan Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarıyla kafa kafaya verip kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2021’deki fotoğrafını çekmek istesek nasıl bir tablo karşımıza çıkar?

Gelişen silah ve teknolojilere karşı kendisini yenilemeyi hedefleyen, siyaseti ve devleti domine etmek yerine sadece işini yapmaya alışmaya çalışan – ki kişisel görüşüm de budur- bir Türk Silahlı Kuvvetleri…

Çağdaş ve modern bir ordu yolunda ilerlemeye gayret eden bir Türk Silahlı Kuvvetleri…

Ancak, buna karşın “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” prensibiyle hareket eden Türk Ordusu, dinamiğinde yer alan Atatürk ilkeleri ve devrimlerinin oluşturduğu homojen yapıdan her geçen gün biraz daha uzaklaştığı hissi uyandırıyor.

Son 40 yılda, Gülen Cemaati başta olmak üzere çeşitli dini yapıların bünyesine sızmasına engel olamayan bir Türk Silahlı Kuvvetleri…

Aşama aşama bünyesine sızan Gülen Cemaati’nin, mahrem imamlar marifetiyle generaller başta olmak üzere organize edip yönettiği silahlı kalkışmayı fark edemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri…

Gülen Cemaati’nden temizlendiği ifade edilen kadrolara şimdilerde başka cemaat ve dini yapıların yerleştiği iddialarının odağındaki Türk Silahlı Kuvvetleri…

Kuruluş dinamiğine en kısa zamanda dönülmesi beklenen Türk Silahlı Kuvvetleri…

Sarı kamyonlar ne zaman kalkacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kent merkezinde alınan güvenlik önlemlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait hafriyat atığı kamyonların kullanılmasından bir türlü vazgeçilemedi.

Eski Başkan Gökçek döneminde başlayan bir uygulamaydı. İktidar yandaşı olmayan kesimlerin tepkilerinden oluşacağı değerlendirilen olası protestoları engellemek amacıyla kullanılıyordu koca hafriyat kamyonları.

Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinden sonra bir – iki milli bayramda ortada görmediğimiz kamyonlar dün yine başroldeydi.

Kentin ana kavşakları ve yollarında dev kamyonlar göze çarpıyordu yine!

Ankara Valiliği’nin emniyet müdürlüğü üzerinden aldığı genel güvenlik önlemlerinde görev verilen ABB’nin kamyonlarına ne gerek var acaba?

Kamyonlara görev verilemeyen bayramları kutlayan kesimlerin herhangi bir aksi hareketi görülmezken hâlen koca araçların yolları kapatması nedendir? Başka önlem biçimi geliştirilemiyor mu?

Milli bayramlar daha ne kadar hafriyat kamyonlarının çirkin görüntüsünün gölgesinde kutlanacak?