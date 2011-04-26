Bahçeli-Erdoğan Takışmasının Dinsel Lehçesi

Başbakan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Bin Bozkurt’la yeterim sana” diye heyheylenmesine karşılık olarak kendisinin bozkurtlarla değil, “Eşref-i Mahlûk” olan insanlarla dolaştığını belirtti.





“Bozkurt”, malûm, Türklerin, daha doğrusu Türkçülerin kutsalı; Abdülkadir İnan’ın deyişiyle “Türk’ün milli kültü”… “Eşref-i Mahlûkat” (“yaratılmışların en şereflisi”) ise Müslümanların insana varlık âleminde verilen merkezî, öncelikli ve üstün konumu anlatmak için sıkça kullandıkları bir tabir…



Bahçeli yanıtında “bozkurtlar”ına dil uzatan Başbakan’ın yanındakileri “çakallar” olarak niteledi.



Acaba iki siyasî liderin birbirlerine yönelik bu hayli “seviyeli” metaforik atışmasını din antropolojisi alanından esintilerle ele almak zorlama mı olur? Yoksa yükselen harareti azaltma yolunda serinletici etki mi yapar bu esintiler?!



Bilemiyorum… Ben deneyeyim, kararı siz verin!..





İslâmî homosentrizm





Ortadoğu’da zuhur eden üç büyük semavî dinin kökleri “Sümer ilâhiyatı”na kadar geriye gider. Bu “ilahiyat”ın çoktanrıcılıktan tektanrıcılığa İbrahim Peygamber marifetiyle kıvrılmasının sonucu, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’dır.



Üçünde de insan türünün Güney Mezopotamya’da gerçekleştirdiği “kültürel” dönüşümün ideolojik, ontolojik ve epistemolojik sonuçları içkindir. Tarım ve hayvancılığa, yani yiyecek üreticiliğine geçiş yapan insan, kendisini artık doğadan ayrışmış, daha önemlisi ona hâkim ve sahip bir varlık olarak algılamaya, anlamlandırmaya başlar.



İşte Başbakan Erdoğan’ın “Eşref-i Mahlûkat” algısı ve bilgisinin binlerce yıl öncesindeki bu kritik dönüm noktasına kadar izi sürülebilir. Doğa karşısında üstün konuma geçen insana, doğaya kutsallık, yaratıcılık, ulûhiyet atfı yetmez ve onun “doğa tapımı”ndan kendisine benzeyen (“antropomorfik”) bir yaratıcı tasarımına yönelmesi kaçınılmaz olur. Bu olmuştur ve antropomorfik çok sayıda tanrıdan antropomorfik tek tanrıya doğru bir değişme sürecidir Eski Dünya’nın beşiğinde mevzubahis olan…



Bu şekilde ortaya çıkmış “monoteistik” teoloji, insanı anlaşılır biçimde “Eşref-i Mahlûkat” olarak “kelâm eder”. Bu tabirden çıkış bulan “homosentrizm”, yani “insanmerkezcilik” de Erdoğan dâhil, İbrahimî dinlerin inananlarını âlemde insandan daha değerli bir şey yoktur yargısına götürür.



Birkaç ay önce Başbakan’ın İstanbul’da “Marmaray” projesini geciktiren arkeolojik buluntuları “çanak-çömlek parçaları” diye küçümserken eklediği soru şeklindeki gerekçe tam da bu yargıyı yansıtır: “İnsandan daha değerli bir şey var mı”?.. İslâmî homosentrizmin, onun “Eşref-i Mahlûkat” algısının tipik örneğidir bu…







“Kara başım kurban olsun kurdum sana!”





Devlet Bahçeli’nin Türkçü-ülkücü gençleri niteleme yolunda işlerliğe soktuğu “Bozkurt” metaforuna kutsî köken arayışımız ise bizi “totemizm”e çıkartır.



Totemizm, kabaca, bir insan topluluğunun bir varlığa (ki bu bir hayvan, bitki ya da rüzgâr, şimşek, fırtına gibi bir doğa olayı olabilir) manevi bağlılık içinde olma halidir. Bu bağlılık, o varlıktan soy alma veya onunla akraba olma yahut da onun tarafından yardım edilme, tehlikelerden kurtarılma, korunma gibi inançlardan temel alır.



Bunlar Türklerin gerek Bozkurt efsanelerinde gerekse Ergenekon efsanesinde tüm çeşitlemeleriyle karşımıza çıkar; bozkurttan türeme, onunla evlilik, akrabalık, onun tarafından büyütülme, yardım edilerek selamete çıkış, vb…



Muhtemeldir ki Bozkurt motifini “totemizm”le ilişkilendirmek, Türkçü zihinlerde rahatsızlığa yol açacaktır. Böyle bir ihtimale karşı dengeleyici olabileceği düşüncesiyle totemizm tabirinin Amerika Yerlileri’nin (“Kızılderililer” yani) dilindeki “totam” kelimesinden geldiğini belirtelim! Malûm, aynı Türkçü zihinler genelde Kızılderililer’in Türk oldukları noktasında da oldukça ısrarlıdır. (“Totam” Kızılderili dilinde akrabalığı, aileyi işaret ettiği gibi “koruyucu ruh” anlamına da gelir.)



Bu söylediklerimle Orta Asya’da Türklerin dini totemizmdi demek istemiyorum. Gerek Şamanik inanç ve pratiklerin, gerekse “kök-tengri”, “ülgen, “umay” tasarımlarının, ayrıca da dağ, orman, su, ateş kültlerinin mevcudiyeti herkesçe malûm… Sadece “Türk maneviyatı”nın bir yerlerinde de bozkurt motifi üzerinden “totemik ilke”nin bulunduğunu not ediyorum.



Bu bakımdan “Bozkurt”a dil uzatmak herkesin harcı değil… Ama işte Bahçeli’nin yücelttiği “Bozkurt”u Erdoğan, “Ben bozkurtla değil insanla dolaşırım” diyerek aşağılıyor.



Bahçeli de “Benim bozkurtlarıma dil uzatma, sen ‘çakal’larınla dolaş” diyerek bir başka hayvanı aşağılıyor.





“Eşedd-i Mahlûkat”





İnsanın insanla kavgasında haksızlık masum hayvanlara yapılıyor. O barbar insan-merkezciliğimiz temelinde oluyor bu…



Ne “bozkurt” “Eşref-i Mahlûkat” diye abartılan insan karşısında aşağılanmayı hak ediyor, ne de “çakal”, “bozkurt” karşısında insan marifetiyle kötülenmeyi!..



İnsanı “Eşref-i Mahlûkat” diye tüm varlıkların tepesine oturtan inanç, onun tahripkâr homosentrizminin beslendiği bir kaynak aynı zamanda… Tüm hayvanlarda doğa karşısında mevcut olan “tevazu” insanda yok. Çünkü o “Eşref-i Mahlûkat”!..



Kendi dışında kalan varlık âlemine alabildiğine duyarsız ve “şedit” (şiddetli, yıkıcı) davranan insanı “Eşref-i Mahlûkat” değil, “Eşedd-i Mahlûkat” (yaratılmışların en şiddetlisi/yıkıcısı) olarak tanımlamak gerek asıl…



Başbakan kızmasın ama artık “eşref”likten çıkıp “şedit” olmuş bu mahlûkla dolaşmaktansa aynen “Kurtlarla Dans” filminde olduğu gibi kurtlarla takılmak da (tehlikeli olsa bile) pekâlâ tercih edilebilir.



Bahçeli’yle hemfikir olduğumu düşünebilirsiniz.



Tek ama büyük fark şu ki kurtların ille “boz” olması gibi bir takıntım yok benim…

