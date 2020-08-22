Tan Oral çiziyor...

Kuvvetli bir enerji kaynağının, yani güneşin yakınında dolanan, onun sürekli ısıttığı ıslak bir gök cisminde, yani yer yüzünde, durmaksızın buharlaşma ve onun yarattığı anaforlar içinde var olan, kendi kendilerine canlılık diye nitelemede bulunabilen iki ayaklı bazı yaratıklar, yani insanlar…