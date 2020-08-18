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Tan Oral

tan.oral@gmail.com

18 Ağustos 2020

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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Tan Oral

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Uzun cümlelerle muhabbet…

Kuvvetli bir enerji kaynağının, yani güneşin yakınında dolanan, onun sürekli ısıttığı ıslak bir gök cisminde, yani yer yüzünde, durmaksızın buharlaşma ve onun yarattığı anaforlar içinde var olan, kendi kendilerine canlılık diye nitelemede bulunabilen iki ayaklı bazı yaratıklar, yani insanlar…

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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